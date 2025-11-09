ข่าว
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเส้นทาง ไต้ฝุ่นฟงวอง เช้าวันที่ 9 พ.ย. 68
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเส้นทาง ไต้ฝุ่นฟงวอง เช้าวันที่ 9 พ.ย. 68 ยืนยันพายุลูกนี้ไม่เข้าไทย โดยจะเคลื่อนตัวไปทางทะเลจีน
กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความระบุว่า “อัพเดทเส้นทาง พายุไต้ฝุ่น “ฟงวอง(FUNG-WONG)”เช้าวันนี้ (9/11/68) : เวลา 07.00น. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ
คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอล ประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วง 10-11 พ.ย.68 หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ช่องแคบไต้หวัน
พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย เตือนผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง
พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ไม่น่ากังวลและไม่ตื่นตระหนก”
