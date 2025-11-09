ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

อัปเดตอาการเจ็บ “เตย หัทยา” หลังช่วย Saga HM เก็บชัย 7 นัดรวด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 16:32 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 16:36 น.
54
เตยหัทยาบำรุงสุขอายุ 32 ปี บาดเจ็บ
แฟ้มภาพ

เตย หัทยา ได้รับบาดเจ็บระหว่างแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของญี่ปุ่น เกมที่ Saga Hisamitsu Springs พบกับ Gunma Green wings โดยเกิดขึ้นในช่วงปลายเซต2

จากกรณีกลุ่มเฟซบุ๊ก SAGA久光スプリングス応援し隊 SAGA Hisamitsu Springs FC อัปเดตผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของญี่ปุ่น วันนี้ (9 พ.ย.68) โดยระบุว่า “ศึกที่สองกับกุนมะ ครบเซ็ต ชนะนาทีสุดท้าย POM คือ อายาเนะ กังวลเรื่องหัทยา (บำรุงสุข) ตอนออกศึกหวังว่าจะไม่แย่เกินไปนะ ชิออน ลงแทน ปรากฏตัวครั้งแรกในรอบประมาณหนึ่งเดือน”

เตย หัทยา ได้รับบาดเจ็บระหว่างแข่งขัน (2)
แฟ้มภาพ
เตย หัทยา ได้รับบาดเจ็บระหว่างแข่ง (1)
แฟ้มภาพ
ข่าววอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้ 9 พ.ย.2568
แฟ้มภาพ @SAGA久光スプリングス応援し隊 SAGA Hisamitsu Springs FC

ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Volleyvox” เปิดเผยความคืบหน้าสดๆ ร้อนๆ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักตบสาววัย 32 ปี ว่า “เตย หัทยา ได้รับบาดเจ็บระหว่างแข่งขัน เกมที่ Hisamitsu Springs พบกับ Gunma Green wings โดยเกิดขึ้นในช่วงปลายเซต2 จังหวะที่เตยกระโดดขึ้นบลอค 4T แล้วเหยียบเท้าตอนลงพื้น ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจนและจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวไปพักทันที”

สุดท้าย Springs จะเอาชนะ Gunma Greenwings ไป 3-2 เซต Hisamitsu Springs 3 : 2 Gunma Greenwings ( 25-22/ 23-25/ 18-25/ 25-22/ 23-21 ) “ขอให้เตย หัทยาไม่เป็นอะไรมากแล้วกลับมาลงสนามได้ไวไวนะคะ”

อัปเดตล่าสุด เฟซบุ๊ก Hattaya Bamrungsuk – หัตถยา บำรุงสุข ออกมายืนยันอาการบาดเจ็บในเกมล่าสุดแล้ว่า อาการตอนนี้ของเธอเองไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วง

“สุดๆ Saga HM เก็บชัยชนะ 7 นัดรวด (จาก 10 นัด) เตยลงแค่ 2 เซตแรก ทำไป 3 แต้ม [ตบ2/บล็อก1/เอซ0] เตยยิ้มได้ ไม่ได้เป็นไรมากนะ….ทุกคนนนน” แคปชั่นบนหน้าไทม์ไลน์ของเตย หัทยาล่าสุด เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันในส่วนของผลตารางอันดับคะแนนนั้น จบวีคที่ 5 เอสวี ลีก (SV.League W) อันดับ 1 ยังคงเดิม NEC ส่วน Saga HM ขยับขึ้นมาที่ 3.

เตยหัทยาบาดเจ็บล่าสุด
แฟ้มภาพ
เตย หัทยา
แฟ้มภาพ
ทีมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นของหัทยาบำรุงสุข
แฟ้มภาพ Facebook @B.Hattaya7
saga vollayball japan league
แฟ้มภาพ Facebook @B.Hattaya7
แฟ้มภาพ Facebook @B.Hattaya7
แฟ้มภาพ Facebook @B.Hattaya7
เตย หัทยา บำรุงสุข
ภาพ Facebook @Hattaya Bamrungsuk – หัตถยา บำรุงสุข

อ่านข่าววอลเลย์บอลประจำวันที่ 9 พ.ย.2025

