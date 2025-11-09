ฟงวอง ถูกยกระดับเป็นซุเปอร์ไต้ฝุ่น ถล่มฟิลิปปินส์ซ้ำ หลังเพิ่งเผชิญพายุคัลแมกี
ฟงวอง ถูกยกระดับเป็นซุเปอร์ไต้ฝุ่น ถล่มฟิลิปปินส์ซ้ำ หลังเพิ่งเผชิญพายุคัลแมกี โดยจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะลูซอน หวั่นน้ำท่วมรุนแรง
เมื่อวันที่ 9 พฤศิจกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า พายุไต้ฝุ่นฟงวอง (Fung-won) ถูกยกระดับเป็นซุเปอร์ไต้ฝุ่น และถล่มประเทศฟิลิปปินส์ ซ้ำหลังจากที่ก่อนหน้าประเทศฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับพายุคัลแมกี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 200 ศพ
โดยพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งเกาะลูซอน และทำให้พื้นที่ที่ได้รับกระทบจะต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก รวมถึงลมพัดแรง ซึ่งไต้ฝุ่นลูกดังกล่าวมีความเร็วลมมากว่า 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เบื้องต้นทางโรงเรียนฟิลิปปินส์หลายโรงเรียนได้ประกาศยกเลิกคลาสเรียนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ และปรับเป็นการเรียนการสอนออนไลน์แทน
นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายจากพายุคัลแมกี ที่เคลื่อนตัวเข้าฟิลิปปินส์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังมีผู้สูญหายนับร้อยราย
ทั้งนี้อ้างอิงจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า เส้นทางของพายุลูกดังกล่าว ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย
