พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส.
“พรรคประชาชน” ตั้งโต๊ะสอบ “ปารเมศ” หลังถูกแฉตั้งนักเรียน ม.4 เป็นผู้ช่วย สส. ตั้งแต่ปี 65 “ณัฐชา” งงสภาฯ ผ่านคุณสมบัติได้อย่างไร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สส.กทม. พรรคเดียวกัน ได้แต่งตั้ง นายคณิศร ซึ่งขณะนั้นเรียนอยู่ชั้น ม.4 เป็นผู้ช่วย สส. ตั้งแต่ปี 2565 ว่า ตนยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้
นายณัฐชา อธิบายว่า โดยปกติพรรคจะให้ดุลยพินิจ สส. แต่ละคนในการคัดสรรผู้ช่วย สส. เอง แต่เมื่อเลือกได้แล้ว จะต้องส่งชื่อให้ทางรัฐสภาเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อน ซึ่งตามระเบียบของรัฐสภา บุคคลที่จะเป็นผู้ช่วย สส. ได้ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีเกณฑ์การศึกษาตามที่กำหนด
นายณัฐชา กล่าวว่า การตั้งเป็นผู้ช่วยตั้งแต่ตอนเรียน ม.4 เป็นไปไม่ได้เลย สภาต้องตีกลับแล้ว ตนจึงต้องขอพูดคุยกับนายปารเมศก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
นายณัฐชา ขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องนี้ภายใน 3 วัน และได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากเรื่องดังกล่าวเป็นความจริง ก็ต้องตั้งคำถามว่าชื่อดังกล่าวผ่านการกลั่นกรองของคุณสมบัติจากทางรัฐสภามาได้อย่างไร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามติดต่อนายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
