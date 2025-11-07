การเงินเศรษฐกิจ

ด่วน 4 ธนาคาร ปิดปรับปรุง 8-9 พ.ย.นี้ เช็กเวลา บริการไหนใช้ไม่ได้?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:45 น.
56

4 ธนาคารใหญ่ ประกาศปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว วันที่ 8-9 พ.ย. 68 วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็กช่วงเวลาและบริการที่ได้รับผลกระทบ

ลูกค้าธนาคารต้องรู้! วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 ธนาคารกรุงเทพ, ธ.ก.ส., เกียรตินาคินภัทร, และกรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารหลายแห่งประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ผู้ใช้บริการจึงควรวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า เพื่อให้การเงินไม่สะดุด เช็กช่วงเวลาและบริการที่ได้รับผลกระทบที่นี่

ธนาคารกรุงเทพ ปิดปรับปรุงระบบ 8 พ.ย. 68

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวของธนาคารกรุงเทพ (BBL) เนื่องจากธนาคารกรุงเทพจะปิดปรับปรุงระบบ ส่งผลให้ท่านไม่สามารถทำรายการฝาก และโอนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารดังกล่าวได้ในทุกช่องทางของธนาคารกสิกรไทย ในวันที่ 8 พ.ย. 68 เวลา 01:00 – 05:00 น. กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมที่ K-Contact Center 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

ธนาคารกรุงเทพ ปิดปรับปรุงระบบ 8 พ.ย. 68
ภาพจาก Facebook : KBank Live

ธนาคาร ธ.ก.ส. ปิดปรับปรุง 8 พ.ย. 68

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM/CDM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นใน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 01:30 น. ถึง 03:30 น. ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถให้บริการธุรกรรมด้านการเงินของธนาคารผ่านตู้ ATM/CDM ได้ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ลูกค้าสามารถ ติดตามข่าวสารจาก ธ.ก.ส. ได้ที่ Facebook : ธกส BAAC Thailand, Instagram : @baacthailand, X : @baacthailand, TikTok : @baacthailand, YouTube : BAAC Thailand, LINE : @baacfamily และ Call Center : 02 555 0555

ธ.ก.ส. ปิดปรับปรุงระบบ 8 พ.ย. 68
ภาพจาก Facebook : ธกส BAAC Thailand

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ปิดระบบ 8-9 พ.ย. 68

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 และ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ระบบปิดให้บริการในเวลา 23:00 – 04:00 น. โดยมีระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้ดังนี้

  • KKP Mobile banking application
  • KKP BIZ-e BANKING
  • การรับ SMS ยืนยันทำรายการ
  • ระบบ ATM ได้แก่ บริการ KKP Debit Card และ บัตร KKP Cash Card

เพื่อให้ธุรกรรมของท่านไม่สะดุด โปรดวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามเพิ่มเติม KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ปิดระบบ 8-9 พ.ย. 68
ภาพจาก Facebook : Kiatnakin Phatra

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุง 9 พ.ย. 68

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปรับปรุงโมบาย / อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 9 พ.ย. 68 เวลา 00.30 น. ถึง 06.00 น. บริการที่จะได้รับผลกระทบ และไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้

  • โมบายแบงก์กิ้ง (krungsri app)
  • อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Biz Online)
  • โมบายแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Biz Online Application)
  • Kept by krungsri
  • บริการที่เชื่อมต่อผ่านระบบ API (กระทบเฉพาะ e-Tax Document)

ทางธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งปรับปรุงระบบ 8 พ.ย. 68
ภาพจาก Facebook : Krungsri Simple

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

