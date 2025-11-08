เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68
8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบ อารีน่า เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS ไฮเดนไฮม์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
- สนาม :ไบ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – ไฮเดนไฮม์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเซเกียล ปาลาซิออส, นาธาน เทลล่า, อักเซล ทาเป, ลูคัส บาสเกซ, มาลิค ทิลล์มัน และ เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิค บัลเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, อาร์ตูร์, อเล็กซ์ อาร์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้, อิบราฮิม มาซ่า, เออร์เนส โปกู และ พาทริค ชิค
ไฮเดนไฮม์
ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ แฟรงค์ ชมิดต์ จะยังไม่มีชื่อของ เลอาร์ต ปาชาราด้า, แฟรงค์ เฟลเลอร์ และ เซอร์ลอร์ด คอนเตห์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ มาธิอัส ฮอนซาค กับ มิคเกล เคาฟ์มันน์
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ดิอานท์ รามาจ, โอมาร์ แฮคแทบ ตราโอเร่, พาทริค มาอินก้า, ทิม เซียส์เลเบน, โยนาส โฟห์เรนแบช, อาริยอน อิบราฮิโมวิช, ยูเลี่ยน นีฮูเอส, แยน เชิปป์เนอ, มาธิอัส ฮอนซาค, บูดู ซาฟซิดาเดซ, สเตฟาน ชิมเมอร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – ไฮเดนไฮม์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 05/04/25 ไฮเดนไฮม์ 0-1 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 23/11/24 เลเวอร์คูเซ่น 5-2 ไฮเดนไฮม์ (บุนเดสลีกา)
- 17/02/24 ไฮเดนไฮม์ 1-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 24/09/23 เลเวอร์คูเซ่น 4-1 ไฮเดนไฮม์ (บุนเดสลีกา)
- 05/02/19 ไฮเดนไฮม์ 2-1 เลเวอร์คูเซ่น (เดเอฟเบ โพคาล)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
- 05/11/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-3 (บุนเดสลีกา)
- 29/10/25 ชนะ พาเดอบอร์น 4-2 (เดเอฟเบ โพคาล)
- 26/10/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 21/10/25 แพ้ เปแอสเช 2-7 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
ไฮเดนไฮม์
- 01/11/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 28/10/25 แพ้ ฮัมบูร์ก 0-1 (บุนเดสลีกา)
- 25/10/25 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-3 (บุนเดสลีกา)
- 18/10/25 เสมอ เบรเมน 2-2 (บุนเดสลีกา)
- 05/10/25 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 0-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิค บัลเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – อาร์ตูร์, อเล็กซ์ อาร์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – อิบราฮิม มาซ่า, เออร์เนส โปกู – พาทริค ชิค
ไฮเดนไฮม์ (4-4-2) : ดิอานท์ รามาจ (GK) – โอมาร์ แฮคแทบ ตราโอเร่, พาทริค มาอินก้า, ทิม เซียส์เลเบน, โยนาส โฟห์เรนแบช – อาริยอน อิบราฮิโมวิช, ยูเลี่ยน นีฮูเอส, แยน เชิปป์เนอ, มาธิอัส ฮอนซาค – บูดู ซาฟซิดาเดซ, สเตฟาน ชิมเมอร์
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
เลเวอร์คูเซ่น 2-0 ไฮเดนไฮม์
