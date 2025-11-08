ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

53

8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบ อารีน่า เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS ไฮเดนไฮม์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
  • สนาม :ไบ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6

วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – ไฮเดนไฮม์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเซเกียล ปาลาซิออส, นาธาน เทลล่า, อักเซล ทาเป, ลูคัส บาสเกซ, มาลิค ทิลล์มัน และ เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิค บัลเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, อาร์ตูร์, อเล็กซ์ อาร์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้, อิบราฮิม มาซ่า, เออร์เนส โปกู และ พาทริค ชิค

Credit : Bayer 04 Leverkusen

ไฮเดนไฮม์

ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ แฟรงค์ ชมิดต์ จะยังไม่มีชื่อของ เลอาร์ต ปาชาราด้า, แฟรงค์ เฟลเลอร์ และ เซอร์ลอร์ด คอนเตห์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ มาธิอัส ฮอนซาค กับ มิคเกล เคาฟ์มันน์

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ดิอานท์ รามาจ, โอมาร์ แฮคแทบ ตราโอเร่, พาทริค มาอินก้า, ทิม เซียส์เลเบน, โยนาส โฟห์เรนแบช, อาริยอน อิบราฮิโมวิช, ยูเลี่ยน นีฮูเอส, แยน เชิปป์เนอ, มาธิอัส ฮอนซาค, บูดู ซาฟซิดาเดซ, สเตฟาน ชิมเมอร์

Credit : 1. FC Heidenheim 1846 e. V.

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – ไฮเดนไฮม์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 05/04/25 ไฮเดนไฮม์ 0-1 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 23/11/24 เลเวอร์คูเซ่น 5-2 ไฮเดนไฮม์ (บุนเดสลีกา)
  • 17/02/24 ไฮเดนไฮม์ 1-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 24/09/23 เลเวอร์คูเซ่น 4-1 ไฮเดนไฮม์ (บุนเดสลีกา)
  • 05/02/19 ไฮเดนไฮม์ 2-1 เลเวอร์คูเซ่น (เดเอฟเบ โพคาล)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

  • 05/11/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-3 (บุนเดสลีกา)
  • 29/10/25 ชนะ พาเดอบอร์น 4-2 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 26/10/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 21/10/25 แพ้ เปแอสเช 2-7 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ไฮเดนไฮม์

  • 01/11/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 28/10/25 แพ้ ฮัมบูร์ก 0-1 (บุนเดสลีกา)
  • 25/10/25 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 18/10/25 เสมอ เบรเมน 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 05/10/25 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 0-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : Bayer 04 Leverkusen

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิค บัลเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – อาร์ตูร์, อเล็กซ์ อาร์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – อิบราฮิม มาซ่า, เออร์เนส โปกู – พาทริค ชิค

ไฮเดนไฮม์ (4-4-2) : ดิอานท์ รามาจ (GK) – โอมาร์ แฮคแทบ ตราโอเร่, พาทริค มาอินก้า, ทิม เซียส์เลเบน, โยนาส โฟห์เรนแบช – อาริยอน อิบราฮิโมวิช, ยูเลี่ยน นีฮูเอส, แยน เชิปป์เนอ, มาธิอัส ฮอนซาค – บูดู ซาฟซิดาเดซ, สเตฟาน ชิมเมอร์

Credit : 1. FC Heidenheim 1846 e. V.

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

เลเวอร์คูเซ่น 2-0 ไฮเดนไฮม์

 

มีผลแล้ว กฎหมายลาคลอด 120 วัน นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเดือน ยกระดับชีวิตแรงงาน

8 นาที ที่แล้ว
เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

20 นาที ที่แล้ว
ทบ. เตือนอย่าหลงเชื่อ “ข่าวปลอม” แอบอ้างเบื้องสูง ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยก

49 นาที ที่แล้ว
‘เจเรมี เรนเนอร์’ งานเข้า ผู้สร้างหนังแฉ คุกคามทางเพศ-ส่งภาพโป๊ เมาอาละวาด ต้องขังตัวเองในห้องน้ำ กลัวตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปอร์ส พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเล็งเสนอ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ช่วงธ.ค. คาดเริ่มใช้ ม.ค.69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตเส้นทาง “พายุไต้ฝุ่นฟงวอง” กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์ วงแคลช โหมโรงนัดชิงฯ บอล 7 สี เล่าสมัยเป็นลูกทีม “อ.สกล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลสวดยับ! ลุงทำคอนเทนต์เสี่ยงตาย ให้หลาน 4 ขวบขับกระบะบนถนนใหญ่ อ้าง แค่มุมกล้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถือใจหลวงพ่อ พระสุโขทัยฝ่ากระแสน้ำมาสวดพระอภิธรรม แม้น้ำท่วมสูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น “พระศรีอาริยะ” หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“หมอนทองวิทยา” ฟีเวอร์ ดาราแห่อีดฉีด ลุ้นชิงบอล 7 สี ถ้าแชมป์รับเละ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมสถานะ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ ขึ้นข้อความนี้ แปลว่าอะไร-แก้ยังไง?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง แฉพระเอกดัง นิสัยเน่า โกรธหัวเหวี่ยง หลังปฏิเสธมีเซ็กซ์ด้วย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิคตอเรีย เผยเซ็กซ์ เดวิด เบ็คแฮม จู๋ใหญ่มาก เท่าท่อรถแทรกเตอร์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตด่ายับ “ทรัมป์” ยืนทองไม่รู้ร้อน เห็นคนเป็นลมล้มพับต่อหน้า

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเตรียมหนาว ลมพัดยะเยือก 14 พ.ย. อากาศเย็นจุใจ 8 วันเต็ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก! พายุ “คัลแมกี” ซัดเวียดนาม รถจอดนิ่งยังไหล หลังคาปลิวว่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่จีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์ AI รุ่นใหม่ ชนิดที่ว่าสมจริงเกิน นึกว่ามีคนอยู่ข้างใน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุ่นวายทั้งลำ แอร์เวียดนามไล่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน เหตุร้องไห้โวยวาย อยากนั่งข้างแฟนหนุ่ม

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง ทำไมราคาแพงกว่า แต่คนยอมจ่าย?

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยกลางเดือนออกตรงวันอาทิตย์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
