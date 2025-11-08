การเงินเศรษฐกิจ

มีผลแล้ว กฎหมายลาคลอด 120 วัน นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเดือน ยกระดับชีวิตแรงงาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 12:42 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 12:42 น.
51

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่คลอดแล้ว ขยายวันลาคลอดเป็น 120 วัน สส.พรรคประชาชน ประกาศชัยชนะ

8 พ.ย. กฎหมายลาคลอด 120 วัน มีผลบังคับใช้แล้ว หลังพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ เตรียมมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศ

เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ มีดังนี้

เพิ่มวันลาคลอด ขยายจำนวนวันลาคลอดจากเดิม 98 วัน เป็น 120 วัน

สิทธิลาดูแลบุตรของคู่สมรส คู่สมรสมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรได้ 15 วัน

สิทธิลาดูแลบุตรป่วย พ่อแม่สามารถลาต่อเพื่อดูแลบุตรที่ป่วยได้อีก 15 วัน

ขยายความคุ้มครอง ครอบคลุมถึงแรงงานจ้างเหมาบริการในภาครัฐด้วย

นายเนม สหัสวัต คุ้มคง ในฐานะกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ แสดงความภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน กล่าวว่าการออกกฎหมายนี้เป็นก้าวแรกที่ช่วยยืนยันสิทธิของคนทำงานให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเคยหาเสียงไว้ว่าจะทำงานยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ทำให้แรงงาน กับกรรมกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ มีชีวิตที่ดี อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

สหัสวัต ให้คำมั่นสัญญาว่า แม้กฎหมายฉบับนี้จะสำเร็จ แต่ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ เขาจะทำงานหนักต่อไป เพื่อให้สิ่งที่เขาหาเสียงไว้เป็นจริง

กฎหมายลาคลอด 120 วัน ส่งผลยังไงต่อนายจ้างกับลูกจ้าง

สำหรับลูกจ้างผู้หญิง สิทธิลาคลอด 120 วัน ถือเป็นการยกระดับสวัสดิการอย่างมาก เพราะจะมีเวลาฟื้นฟูร่างกายหลังคลอด มีเวลาสร้างความผูกพันกับลูกมากขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต สุขภาพกายของทั้งแม่ กับ เด็ก

การที่คู่สมรสสามารถลาไปดูแลบุตรได้ 15 วัน ยังส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูครอบครัว สิทธินี้ช่วยให้ลูกจ้างรู้สึกได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง กับ กฎหมาย ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพสูงขึ้น กับ มีแนวโน้มที่จะผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

สำหรับนายจ้าง อาจกังวลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าการจ่ายค่าจ้างช่วงลาคลอดส่วนหนึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคม แต่นายจ้างยังต้องแบกรับต้นทุนทางอ้อมจากวันลาที่นานขึ้น

เมื่อลูกจ้างลาคลอดนานขึ้น องค์กรต้องวางแผนจัดหาบุคลากรมาทดแทนชั่วคราว การฝึกอบรมพนักงานชั่วคราว กับ การบริหารงานในช่วงที่พนักงานขาดหายไป ถือเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น

ในแง่ของผลิตภาพ นายจ้างอาจมองว่าการขาดบุคลากรไปนานขึ้นส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของงาน แต่ ในระยะยาว การให้สวัสดิการที่ดีขึ้น อาจช่วยเพิ่มแรงจูงใจ กับ ความภักดีของพนักงาน ส่งให้ผลิตภาพโดยรวมขององค์กรดีขึ้นเมื่อพนักงานกลับเข้าทำงาน

ส่วนในประเด็นการจ้างงาน นายจ้างอาจมีแนวโน้มพิจารณาการจ้างผู้หญิงอย่างถี่ถ้วนมากขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการลาคลอด ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศในการจ้างงานได้

สำหรับธุรกิจที่มองการณ์ไกล กฎหมายนี้เป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี นายจ้างสามารถใช้สวัสดิการลาคลอดที่เหนือกว่ากฎหมายกำหนดเพื่อดึงดูด กับ รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแบรนด์นายจ้างที่เข้มแข็ง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

มีผลแล้ว กฎหมายลาคลอด 120 วัน นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเดือน ยกระดับชีวิตแรงงาน

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เตือนอย่าหลงเชื่อ “ข่าวปลอม” แอบอ้างเบื้องสูง ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยก

50 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

‘เจเรมี เรนเนอร์’ งานเข้า ผู้สร้างหนังแฉ คุกคามทางเพศ-ส่งภาพโป๊ เมาอาละวาด ต้องขังตัวเองในห้องน้ำ กลัวตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัสใช้ได้วันละเท่าไหร่ การเงิน

คลังเล็งเสนอ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ช่วงธ.ค. คาดเริ่มใช้ ม.ค.69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตเส้นทาง &quot;พายุไต้ฝุ่นฟงวอง&quot; กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย ข่าว

อัปเดตเส้นทาง “พายุไต้ฝุ่นฟงวอง” กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์แคลช อาจารย์สกลหมอนทองวิทยา บันเทิง

แบงค์ วงแคลช โหมโรงนัดชิงฯ บอล 7 สี เล่าสมัยเป็นลูกทีม “อ.สกล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลสวดยับ! ลุงทำคอนเทนต์เสี่ยงตาย ให้หลาน 4 ขวบขับกระบะบนถนนใหญ่ อ้าง แค่มุมกล้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระงานศพน้ำท่วมสุโขทัย ข่าว

นับถือใจหลวงพ่อ พระสุโขทัยฝ่ากระแสน้ำมาสวดพระอภิธรรม แม้น้ำท่วมสูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น &quot;พระศรีอาริยะ&quot; หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก ข่าว

หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น “พระศรีอาริยะ” หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอนทองวิทยา 7 สีแข่งกี่โมง ข่าวกีฬา

“หมอนทองวิทยา” ฟีเวอร์ ดาราแห่อีดฉีด ลุ้นชิงบอล 7 สี ถ้าแชมป์รับเละ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม ข่าว

ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี บันเทิง

สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์ ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย 5 ข้อความ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ หมายถึงอะไร เศรษฐกิจ

รวมสถานะ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ ขึ้นข้อความนี้ แปลว่าอะไร-แก้ยังไง?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง แฉวงการเน่าเฟะ โดนพระเอกดังลงโทษ หลังปฏิเสธมีเซ็กซ์ด้วย บันเทิง

นางเอกดัง แฉพระเอกดัง นิสัยเน่า โกรธหัวเหวี่ยง หลังปฏิเสธมีเซ็กซ์ด้วย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิคตอเรีย เผยเซ็กซ์ เดวิด เบ็คแฮม จู๋ใหญ่มาก เท่าท่อรถแทรกเตอร์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตวิจารณ์ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนนิ่งไม่ช่วยเหลือ ระหว่างแถลงข่าวเรื่องยาลดน้ำหนัก ชายคนหนึ่งล้มลงข้างเวที ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตด่ายับ “ทรัมป์” ยืนทองไม่รู้ร้อน เห็นคนเป็นลมล้มพับต่อหน้า

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเตรียมหนาว ลมพัดยะเยือก 14 พ.ย. อากาศเย็นจุใจ 8 วันเต็ม ข่าว

คนไทยเตรียมหนาว ลมพัดยะเยือก 14 พ.ย. อากาศเย็นจุใจ 8 วันเต็ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยภาพนาทีพายุไต้ฝุ่น &quot;คัลแมกี&quot; ขึ้นฝั่งถล่มเมืองกวีเญิน เวียดนาม ลมแรงจัดซัดมอเตอร์ไซค์คว่ำ หลังคาบ้านปลิวว่อน รถยนต์จอดนิ่งถึงกับเลื่อนถอยหลังเอง ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! พายุ “คัลแมกี” ซัดเวียดนาม รถจอดนิ่งยังไหล หลังคาปลิวว่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทรถไฟฟ้าจีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ สมจริงเกิน นึกว่าเอาคนมาแสดง ข่าวต่างประเทศ

พี่จีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์ AI รุ่นใหม่ ชนิดที่ว่าสมจริงเกิน นึกว่ามีคนอยู่ข้างใน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่นวายทั้งลำ แอร์เวียดนามไล่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน เหตุร้องไห้โวยวาย อยากนั่งข้างแฟนหนุ่ม

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง สุขภาพและการแพทย์

นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง ทำไมราคาแพงกว่า แต่คนยอมจ่าย?

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยงวดนี้ สลากสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยกลางเดือนออกตรงวันอาทิตย์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 12:42 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 12:42 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

ทบ. เตือนอย่าหลงเชื่อ “ข่าวปลอม” แอบอ้างเบื้องสูง ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยก

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

‘เจเรมี เรนเนอร์’ งานเข้า ผู้สร้างหนังแฉ คุกคามทางเพศ-ส่งภาพโป๊ เมาอาละวาด ต้องขังตัวเองในห้องน้ำ กลัวตาย

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

สเปอร์ส พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
Back to top button