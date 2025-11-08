มีผลแล้ว กฎหมายลาคลอด 120 วัน นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเดือน ยกระดับชีวิตแรงงาน

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่คลอดแล้ว ขยายวันลาคลอดเป็น 120 วัน สส.พรรคประชาชน ประกาศชัยชนะ
8 พ.ย. กฎหมายลาคลอด 120 วัน มีผลบังคับใช้แล้ว หลังพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ เตรียมมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศ
เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ มีดังนี้
เพิ่มวันลาคลอด ขยายจำนวนวันลาคลอดจากเดิม 98 วัน เป็น 120 วัน
สิทธิลาดูแลบุตรของคู่สมรส คู่สมรสมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรได้ 15 วัน
สิทธิลาดูแลบุตรป่วย พ่อแม่สามารถลาต่อเพื่อดูแลบุตรที่ป่วยได้อีก 15 วัน
ขยายความคุ้มครอง ครอบคลุมถึงแรงงานจ้างเหมาบริการในภาครัฐด้วย
นายเนม สหัสวัต คุ้มคง ในฐานะกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ แสดงความภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน กล่าวว่าการออกกฎหมายนี้เป็นก้าวแรกที่ช่วยยืนยันสิทธิของคนทำงานให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเคยหาเสียงไว้ว่าจะทำงานยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ทำให้แรงงาน กับกรรมกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ มีชีวิตที่ดี อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
สหัสวัต ให้คำมั่นสัญญาว่า แม้กฎหมายฉบับนี้จะสำเร็จ แต่ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ เขาจะทำงานหนักต่อไป เพื่อให้สิ่งที่เขาหาเสียงไว้เป็นจริง
กฎหมายลาคลอด 120 วัน ส่งผลยังไงต่อนายจ้างกับลูกจ้าง
สำหรับลูกจ้างผู้หญิง สิทธิลาคลอด 120 วัน ถือเป็นการยกระดับสวัสดิการอย่างมาก เพราะจะมีเวลาฟื้นฟูร่างกายหลังคลอด มีเวลาสร้างความผูกพันกับลูกมากขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต สุขภาพกายของทั้งแม่ กับ เด็ก
การที่คู่สมรสสามารถลาไปดูแลบุตรได้ 15 วัน ยังส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูครอบครัว สิทธินี้ช่วยให้ลูกจ้างรู้สึกได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง กับ กฎหมาย ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพสูงขึ้น กับ มีแนวโน้มที่จะผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
สำหรับนายจ้าง อาจกังวลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าการจ่ายค่าจ้างช่วงลาคลอดส่วนหนึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคม แต่นายจ้างยังต้องแบกรับต้นทุนทางอ้อมจากวันลาที่นานขึ้น
เมื่อลูกจ้างลาคลอดนานขึ้น องค์กรต้องวางแผนจัดหาบุคลากรมาทดแทนชั่วคราว การฝึกอบรมพนักงานชั่วคราว กับ การบริหารงานในช่วงที่พนักงานขาดหายไป ถือเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ในแง่ของผลิตภาพ นายจ้างอาจมองว่าการขาดบุคลากรไปนานขึ้นส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของงาน แต่ ในระยะยาว การให้สวัสดิการที่ดีขึ้น อาจช่วยเพิ่มแรงจูงใจ กับ ความภักดีของพนักงาน ส่งให้ผลิตภาพโดยรวมขององค์กรดีขึ้นเมื่อพนักงานกลับเข้าทำงาน
ส่วนในประเด็นการจ้างงาน นายจ้างอาจมีแนวโน้มพิจารณาการจ้างผู้หญิงอย่างถี่ถ้วนมากขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการลาคลอด ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศในการจ้างงานได้
สำหรับธุรกิจที่มองการณ์ไกล กฎหมายนี้เป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี นายจ้างสามารถใช้สวัสดิการลาคลอดที่เหนือกว่ากฎหมายกำหนดเพื่อดึงดูด กับ รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแบรนด์นายจ้างที่เข้มแข็ง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
