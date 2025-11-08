ทบ. เตือนอย่าหลงเชื่อ “ข่าวปลอม” แอบอ้างเบื้องสูง ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยก
กองทัพบก เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ “ข่าวปลอม (Fake News)” แอบอ้างเบื้องสูง สั่งทหารไทยรบเขมรเต็มกำลัง ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยก
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เพจ กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs โพสต์เตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อ ข่าวปลอม (Fake News) ที่มีการยั่วยุปลุกปั่นและบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ระบุว่า
“ในช่วงเช้าวันนี้ มีการตรวจพบการเผยแพร่ “ข่าวปลอม” ทางสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทาง โดยมีเนื้อหาอ้างว่า “ประกาศจากพระราชวังดุสิตมหาปราสาท เรื่องชายแดนไทย–กัมพูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสให้กองทัพนำกำลังพลไปปกป้องชายแดนเต็มอัตราศึก ห้ามนายกรัฐมนตรีเข้ามายุ่งเกี่ยว และให้ตอบโต้หากมีการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้าน”
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่ปรากฏประกาศหรือเอกสารใด ๆ จากสำนักพระราชวังหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ข้อความดังกล่าวจึงเป็น ข่าวปลอม (Fake News) ที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
พบว่ามีการเผยแพร่ข้อความนี้จากหลายบัญชีพร้อมกัน โดยมีลักษณะถ้อยคำเหมือนกันทุกคำ ใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการแชร์ในวงกว้าง ลักษณะการเผยแพร่เช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประสานการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งที่มีเจตนาเดียวกัน
จากการพิจารณาเบื้องต้น สันนิษฐานได้ว่า ผู้เผยแพร่ข่าวปลอมกลุ่มนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพ โดยพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีความขัดแย้งในการสั่งการทางทหาร ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างรอบคอบ และ งดการโพสต์หรือแชร์ข่าวปลอมในลักษณะดังกล่าวโดยเด็ดขาด”
