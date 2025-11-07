ข่าว

ประวัติ “หมอเพื่อน” ว่าที่เจ้าสาว “หมวดอ๋อ” ดีกรีแพทย์เกียรตินิยม-รองนางสาวไทย

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 13:33 น.
ปิดประวัติ “หมอเพื่อน” พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ว่าที่เจ้าสาวคนสวยของ “หมวดอ๋อ” ดีกรีรองนางสาวไทยปี 2552 และแพทย์เกียรตินิยม ปัจจุบันเป็น ผอ.ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

กลายเป็นข่าวที่น่ายินดีในวงการบันเทิงและแวดวงไฮโซ เมื่อ หมวดอ๋อ หรือ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร อดีตคนรักของนางเอกสาว แอฟ ทักษอร ได้ประกาศข่าวดีเตรียมสละโสดเข้าพิธีวิวาห์กับ หมอเพื่อน พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งทำให้หลายคนให้ความสนใจว่าที่เจ้าสาวคนสวยคนนี้ว่าเธอคือใคร

สำหรับ “หมอเพื่อน” หรือ แพทย์หญิงกอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ไม่ใช่คนแปลกหน้าในวงการบันเทิง เพราะเธอมีดีกรีเป็นถึง รองนางสาวไทย ประจำปี 2552 และเคยมีผลงานในวงการบันเทิงมากมาย ปัจจุบันเธอยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยอีกด้วย

พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี หรือ &quot;หมอเพื่อน&quot;
ดีกรี “แพทย์เกียรตินิยม” จากรั้ว มข.

หมอเพื่อนเกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิด เธอมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และสำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนจะมาต่อปริญญาโทที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จาก นางงาม-นักแสดง สู่แพทย์หญิงเต็มตัว

เส้นทางในวงการบันเทิงของหมอเพื่อน เริ่มต้นจากการได้รับคัดเลือกให้แสดงภาพยนตร์เรื่อง รับน้องสยองขวัญ ในปี 2547 ขณะยังเป็นนักศึกษา ต่อมาในปี 2552 เธอได้เข้าประกวดนางสาวไทย และสามารถคว้าตำแหน่ง รองนางสาวไทย มาครองได้สำเร็จ ซึ่งขณะนั้นตำแหน่งนางสาวไทย คือ อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์

&quot;หมอเพื่อน&quot; สมัยประกวดนางสาวไทยปี 2552

หลังจากนั้น เธอก็มีผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาพยนตร์ อ้อมกอดเขมราฐ, ภาพยนตร์สั้น “พกรักกลับบ้าน” และงานพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพอีกหลายรายการ เช่น มหัศจรรย์พันธุ์กาย, อยู่เป็นลืมป่วย และรายการออนไลน์ “เพื่อนเป็นหมอ”

นอกจากงานในวงการบันเทิงและการเป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลพญาไท 2 และพญาไท พหลโยธิน ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยแล้ว หมอเพื่อนยังเคยทำหน้าที่เป็นทีมหมอชนบท ลงพื้นที่รักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดารร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และยังเคยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งทูตวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย

