ธนเดช แฉซ้ำ เจอขบวนการ ตัวแทนม้า สวมสิทธิ์คนตาบอด ฮุบโควตาสลาก จากสมาคมฯ
“ธนเดช” แฉขบวนการ ตัวแทนม้า พบคนร่างกายสมบูรณ์ถูกสวมชื่อเป็นสมาชิก สมาคมกีฬาคนตาบอดฯ รับค่าจ้าง 500 บาท แค่ไปเซ็นชื่อรับสลาก 10 เล่ม
7 พฤศจิกายน 2568 นายธนเดช เพ็งสุข สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน ยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อพิรุธในการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุดได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยข้อมูลใหม่ว่า พบขบวนการตัวแทนม้า ที่ใช้คนปกติสวมสิทธิ์คนพิการเพื่อรับโควตาสลาก
นายธนเดช เปิดเผยว่า วันนี้ผมเดินหน้ารวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรร “โควตาสลาก” และได้พบข้อเท็จจริงใหม่ที่ สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่น่าตกใจมากขึ้นกว่าเดิม
นอกจากเรื่อง บัญชีม้า และ สมาคมม้า วันนี้เราได้พบกับ “ตัวแทนม้า” ผมได้พูดคุยกับ คุณ A ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกนำชื่อไปเป็นสมาชิกผู้ค้าสลากของ สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สิ่งที่คุณ A เล่าให้ฟัง คือครอบครัวของเขามีทั้งหมด 5 คน ทั้ง 5 คน ถูกชวนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมทั้งหมด และ ทุกคนล้วนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ได้เป็นผู้พิการทางสายตา พวกเขาถูกขอให้ “เอาชื่อไปแลกโควตาสลาก” และไม่ใช่แค่บ้านเดียวในชุมชนเดียวกันนี้มีคนในลักษณะ “นอมินี” แบบนี้หลายสิบคน โดยรูปแบบการปฏิบัติการดังนี้
ช่วงต้นเดือนและกลางเดือน จะมี รถตู้ มารับพวกเขาไป เซ็นรับสลากที่กองสลาก โดยที่พวกเขาไม่เคยเห็น ไม่เคยจับ ไม่เคยขายสลากด้วยตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียว สิ่งที่พวกเขาได้รับคือ ค่าตอบแทน 500 บาท ต่อครั้ง ในขณะที่ 1 คน ได้โควตาประมาณ 10 เล่ม (ซึ่งถือว่าเยอะมาก)
ส่วน “ตัวสลากจริง” ถูก รวบไปขายโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งหมด จากการลงพื้นที่วันนี้ ผมมั่นใจชัดเจนแล้วว่า มีการนำบุคคลทั่วไปเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมในลักษณะ “นอมินี” เพื่อรวบโควตาสลากไปขายต่อแบบรวมศูนย์ ไม่ใช่การช่วย “ผู้พิการ” หรือ “นักกีฬา” อย่างที่เจตนาของกฎหมายต้องการ
ดังนั้นผมขอให้นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศว่าจะชี้แจงต่อผม โปรดชี้แจงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา และผมฝากถึงผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงการคลัง โปรดตรวจสอบรูปแบบการจัดสรรโควตานี้อย่างละเอียด
เพราะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาผิดระเบียบแต่มันคือปัญหาที่ผู้พิการถูกใช้เป็นฉากหน้าแต่ผลประโยชน์ตกอยู่กับกลุ่มทุนเทา และกลุ่มอำนาจบางกลุ่ม นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเป็นธรรมของประเทศ
