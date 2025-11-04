ข่าวการเมือง

น้องคนไหน? ธรรมนัส เผยมีแชตไลน์คนแฉโควตากองสลากฯ ย้ำ 5 เสือสูญพันธุ์ตั้งแต่ รปห.57

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 16:29 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 16:29 น.
64
ภาพ @รัฐบาลไทย

ธรรมนัส เผยมีแชทไลน์คนแฉโควตากองสลากฯ แต่ไม่อยากทำอนาคตน้องๆ พร้อมเคลียร์สื่อสงสัยมีหลักฐานทำไมไม่ดำเนินคดี ก่อนเน้นย้ำ ตำนาน 5 เสือกองสลาก อวสานไปตั้งแต่ยุครัฐประหารปี 57 ของลุงตู่

วันนี้ (4 พ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตร-สหกรณ์ กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตเรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณี ซึ่งโควตาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หายไปจากระบบนั้น เจ้าตัวเลี่ยงจะตอบคำถามดังกล่าวต่อหน้าสื่อ โดยระบุเพียงสั้นๆ ว่า “วันนี้เจ็บตา พูดไม่ได้”

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส คล้ายจะตัดพ้อพี่น้องสื่อมวลชนทำนองว่า พอมีเรื่องสลากขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นอันต้องมีชื่อตนเข้าไปพัวพันทุกทีไป ก่อนที่จะกล่าวต่อถึง ตำนานของ 5 เสือกองสลาก ซึ่งเดิมคือ นิติบุคคลรายใหญ่ 5 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท ไดมอนด์ ลอตโต จำกัด 2. บริษัท สลากมหาลาภ จำกัด 3.บริษัท หยาดน้ำเพ็ชร จำกัด 4. บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ปลื้มวัฒนา) และ 5. หจก.ขวัญฤดี ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วซึ่งเป็นอวสานในอาชีพการขายสลาก แต่หลังจากนั้นยังมีการซื้อมาขายไปเล็กๆ น้อยๆ ตนจึงไม่ทราบเรื่องโควตาสลาก และไม่สามารถให้ข้อมูลได้

รองนายกฯ และรมว.เกษตรฯ คนปัจจุบันยังกล่าวต่อว่า ตนยังมีไลน์ที่คุยกับน้องบางคน ที่ออกมาแฉเรื่องสลาก แต่ไม่อยากจะไปทำลาย

เมื่อถามว่าหากมีหลักฐานเหตุใดไม่ดำเนินคดีเด็ดขาด ?

ร้อยเอกธรรมนัส กลับเป็นฝ่ายย้อนถามกลับว่า ทราบได้อย่างไรว่า “ไม่ดำเนินคดี แต่ไม่ได้พูดมากกว่า !”

ธรรมนัส ประชุมครมวันนี้
ภาพ @รัฐบาลไทย

ส่วนกระแสที่ว่า เป็นการเอาคืนทางการเมืองจะใช่หรือไม่นั้น ร.อ. ธรรมนัสตอบว่า จริง ๆ สื่อมวลชนควรถามถึงคลิปที่มีการประสานให้เล่นงาน ‘ธมน.’ เราเป็นนักการเมืองก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ อะไรที่เป็นการตรวจสอบด้วยข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ฝ่ายยุทธศาสตร์และกฎหมายของพรรคกล้าธรรมจะเป็นผู้ดำเนินการ”

“ผมเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ มีนก กา สัตว์ต่าง ๆ มาอาศัย บางตัวอาจไปทำร้ายผู้อื่น แต่ถ้ามีสัตว์ตัวโน้นตัวนี้มาตามกิน ก็เป็นเรื่องปกติ อย่าไปซีเรียส การตรวจสอบครั้งนี้ถือว่าเบามาก ในชีวิต เพราะผ่านเรื่องราวมากมายมาแล้วตั้งแต่เข้าสู่การเมือง แต่ผมก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาทั้งหมด”

ช่วงหนึ่ง ร.อ. ธรรมนัส ยังแอบเผยด้วยว่า ปัจจุบันตนมีไลน์หลุดของน้องๆ ที่มาแฉเรื่องสลากซึ่งคุยกับตนด้วยตัวเองเป็นการส่วนตัว แตยังไม่อยากทำลายอนาคตความบริสุทธิ์ของน้อง ๆ เหล่านี้ก่อนทิ้งท้ายเสียงแฮบปริศนาคล้ายมั่นใจในคำพูดที่ว่า ตนมีข้อมูลในมือเยอะ ! ขณะที่เมื่อถามมีหลักฐานแล้วทำไมไม่ดำเนินคดี คำตอบที่ได้กลับมานั้นคนระดับบิ๊กการเมืองไทยเอ่ยสั้นๆ ว่า “ใครบอกว่าผมไม่ดำเนินคดี ผมแค่ไม่พูดมากกว่า”

เมื่อเจอถามทิ้งทวนใช่เรื่องฉลากหรือไม่ ? ร.อ. ธรรมนัส กล่าวสั้น ๆ ให้ไปถามนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ต่อกันเอาเอง

อนุทินและคณะครม เตรียมเข้าประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ 4 พ.ย.68
ภาพ @รัฐบาลไทย
ร้อยเอกธรรมนัสตอบเรื่องโควตาสลาก
ภาพ @รัฐบาลไทย

ทั้งนี้ มีรายงานเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา กลุ่มผู้พิการทางสายตา ผู้ด้อยโอกาสและอดีตนักกีฬาคนพิการ รวมกว่า 50 คน เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อยื่นเอกสารและหลักฐานการถือสิทธิรับโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอตรวจสอบ โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกดีเอสไอรับเรื่อง

นายสำอางค์ ซ่อนกลิ่น ประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทย เปิดเผยว่า ความโปร่งใสในการจัดสรรโควตา มีข้อสงสัยว่ามีขบวนการริดรอนสิทธิจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้นำไปแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกตัดสินออกไปก่อนหน้านี้เมื่อปี 2566 จำนวน 2 ฉบับจาก 5 ฉบับ เมื่อเริ่มมีโควตาสลากกินแบ่งดิจิทัลเข้ามาในปัจจุบัน สลากกินแบ่งที่ถูกตัดสิทธิออกไปนั้นกลับไม่ถูกจัดสรรคืนให้กับผู้ที่มีสิทธิเดิมหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

นายศุภชัย สงพินิจ อดีตนักกีฬากรีฑาคนพิการทีมชาติไทย กล่าวว่า เมื่อทราบว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับโควตาสลากกินแบ่ง แต่กลับไม่ได้นำมาจัดสรรให้กับนักกีฬาตามสิทธิที่ควรจะได้รับจึงเดินทางมาเรียกร้องให้ดีเอสไอตรวจสอบ

อย่างไรก็ดี พ.ต.ต.วรณัน อัปเดตสถานการณ์จากนี้หลังดีเอสไอได้รับเรื่องไว้สืบสวน การพิจารณาเบื้องต้นพบข้อมูลเหตุควรสงสัยเรื่องการบริหารจัดการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิด แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่เข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษจึงส่งเรื่องให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและการกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาญา เบื้องต้นดีเอสไออยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน

ขณะที่ กัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสอ้างว่า ห้โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลกับตน จำนวน 2 แสนใบต่องวดนั้น ไม่เป็นความจริง ! ยืนยันว่าตนไม่มีโควตาสลากฯ อย่างที่ถูกกล่าวหา ถ้าหากมีจริง ตนก็คงไม่มานั่งขายของและมองเรื่องนี้ตรวจสอบได้เพราะสามารถดูที่ฐานระบบว่า มีชื่อของตนอยู่ในโควตาหวยหรือไม่.

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 16:29 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 16:29 น.
64
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

