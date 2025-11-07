เปิดสาเหตุ “น้องโมเดล” ถูกไฟชอร์ต ขณะเล่นชิงช้า กลางโรงเรียนอนุบาล
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสาเหตุ “น้องโมเดล” เด็กวัย 5 ขวบ ถูกไฟชอร์ต ขณะเล่นชิงช้า กลางโรงเรียนอนุบาล พบไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
จากกรณีที่ น้องโมเดล อายุ 5 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.โนนสุวรรณ ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน พื้นที่ หมู่ 3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ภายหลังจากที่น้องโมเดลถูกไฟฟ้าชอร์ตขณะเล่นชิงช้าที่สนามเด็กเล่นกลางแจ้งภายในโรงเรียนเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
สิทธิศักดิ์ สุกใส ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า หลังทราบเหตุได้ให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบทันที เบื้องต้นพบว่าไฟรั่วมาจากเสาเหล็กที่มีการติดตั้งสปอร์ตไลท์ แล้วรั่วลงดินมีแรงดันที่เสาเหล็กด้านล่างมากกว่า 100 โวลต์
นอกจากนี้ยังพบว่าจุดดังกล่าวไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว และจุดนี้ไม่มีกราวด์ที่จะเข้าไปตัดวงจรหากมีการรั่วเกิดขึ้น ความจริงแล้วจุดล่อแหลมกลางแจ้งแบบนี้ควรจะมีระบบป้องกันให้ดีกว่านี้
นายสิทธิ์ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า โรงเรียน โรงงาน หรือบ้านเรือน ระบบไฟฟ้าจะเป็นระบบจำหน่ายภายใน ซึ่งมีมิเตอร์เป็นจุดกำหนดซึ่งผู้ใช้ไฟต้องมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ภายในต่างๆ ดูแลให้ใช้ไฟได้อย่างปกติ
สำหรับศพ น้องโมเดล จะฌาปนกิจในวันนี้ (7 พ.ย.) เวลาประมาณ 13.00 น. ที่วัดบ้านฝายใหญ่ หมู่ 3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ส่วนภาพวงจรปิดช่วงเกิดเหตุพ่อของน้องโมเดล ยังไม่มอบให้ใครต้องรอทำใจได้ก่อนจึงจะเอามาเป็นหลักฐานในทางคดี
