พรุ่งนี้เริ่มใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 4 แอปดัง พร้อมวิธีใช้ เช็กเลย!

7 พ.ย. นี้ เริ่มวันแรก “คนละครึ่งพลัส” ใช้สั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่าน 4 แอปดัง “Line Man-Grab-ShopeeFood-Robinhood” ได้แล้ว ย้ำชัด รัฐช่วยเฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมค่าส่ง
หลังจากที่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ คนละครึ่งพลัส โดยประชาชนจะได้รับสิทธิ 2,400 บาท สำหรับผู้ที่ยื่นภาษี และ 2,000 บาทสำหรับกลุ่มคนทั่วไป และรัฐจะช่วยจ่าย 50% และประชาชนจ่ายเองอีก 50% ไม่เกิน 200 บาทต่อวันนั้น
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (7 พ.ย. 2568) เป็นต้นไป ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery) ที่เข้าร่วมโครงการได้แล้ว
การขยายการใช้จ่ายไปยังช่องทางออนไลน์ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจาก 4 แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ชื่อดัง โดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมรองรับการใช้จ่ายของประชาชนแล้ว (ข้อมูล ณ 6 พ.ย. 68) รวม 40,722 ราย ดังนี้
- Line Man (ไลน์แมน): 22,831 ร้านค้า
- GrabFood (แกร็บฟู้ด): 15,544 ร้านค้า
- ShopeeFood (ช้อปปี้ฟู้ด): 1,757 ร้านค้า
- Robinhood (โรบินฮู้ด): 590 ร้านค้า
เปิดขั้นตอน วิธีใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารออนไลน์
สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์สั่งอาหารเดลิเวอรี่ สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ในเวลา 06.00-21.00 น. ดังนี้
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง: ต้อง “เติมเงิน G Wallet” ของตนให้เพียงพอก่อนเริ่มสั่ง
- กดเลือกแบนเนอร์: เลือกแบนเนอร์ “ฟู้ดเดลิเวอรี” บนหน้าแรก
- เลือกแพลตฟอร์ม: เลือก “ฟู้ดเดลิเวอรี แพลตฟอร์ม” ที่ต้องการสั่ง (Line Man, Grab ฯลฯ)
- เลือกรายการและสั่งอาหาร: เมื่อเข้าสู่แอปฯ เดลิเวอรี่ ให้เลือกเมนูอาหารที่ต้องการ แล้วกดสั่งอาหาร
- ชำระค่าส่ง: ผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระ “ค่าจัดส่งเต็มจำนวน” ผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มนั้นๆ ก่อน (เช่น บัตรเครดิต, E-Wallet ของแอปฯ)
- รับการแจ้งเตือน: เมื่อชำระค่าส่งเสร็จ จะมี “การแจ้งเตือน” จากแอปฯ เป๋าตัง เด้งขึ้นมา
- ชำระค่าอาหาร: กดเข้าแอปฯ เป๋าตัง เพื่อ “ชำระค่าอาหาร” (ส่วนที่รัฐช่วย 50% และส่วนของ G-Wallet เรา 50%)
- รอรับอาหาร: รอรับการจัดส่งอาหารได้ที่บ้าน
เงื่อนไข คนละครึ่งพลัส สำหรับสั่งอาหารเดลิเวอรี่
- การใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีเดลิเวอรีจะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าเฉพาะประเภทอาหาร/เครื่องดื่มโดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
- รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหาร/เครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น
- ใช้สิทธิตามโครงการเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่ 06:00 – 21:00 น. ของทุกวัน
- ห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ไม่ว่ากรณีใด
- การซื้อ-ขายอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีจะต้องเป็นการซื้อ-ขายกันจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน
คนละครึ่งพลัส
