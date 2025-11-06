การเงินเศรษฐกิจ

ย้ำ “คนละครึ่งพลัส” ไม่ใช้ครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. นี้ ถูกตัดสิทธิทันที

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 12:30 น.
61

ย้ำผู้มีสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ “อนุทิน” ยืนยันเฟส 2 มาแน่ คาดเริ่มครึ่งหลังธันวาคมนี้ ก่อนยุบสภา

สำหรับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งได้เปิดให้ประชาชน 20 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ได้รับสิทธิต้องรับทราบ คือ ประชาชนต้องเริ่มใช้จ่าย หรือใช้สิทธิครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พ.ย.2568 เวลา 23.00 น.

หากผู้ได้รับสิทธิไม่เริ่มใช้จ่ายภายในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ และจะถูกตัดสิทธิการรับวงเงินสนับสนุนจากโครงการทันที แต่หากใช้จ่ายครั้งแรกภายในกำหนดแล้ว ก็จะสามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินสูงสุดวันละ 200 บาท โดยประชาชนทั่วไปจะได้รับวงเงินรวม 2,000 บาท ส่วนผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91 หรือ 95) ในปีภาษี 2567 จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็น 2,400 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

เงื่อนไขสำคัญในการใช้สิทธิคือ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำธุรกรรมสแกน QR จ่ายเงินแบบพบหน้ากัน (face-to-face) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือคนกลางได้ และห้ามกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ

แอปพลิเคชัน &quot;เป๋าตัง&quot; ที่มีแบนเนอร์ คนละครึ่งพลัส

นายกฯ คอนเฟิร์ม คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ ธ.ค.

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการว่า โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 สามารถดำเนินการได้ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากที่รัฐบาลเข้ามาบริหารงาน ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่ 2 นั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นได้ในช่วง ครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2568 นี้ โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมีการยุบสภา

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 12:30 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

