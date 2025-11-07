เศรษฐกิจ
เริ่มวันนี้! วิธีใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ShopeeFood ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน
เริ่มแล้ววันนี้ 7 พ.ย. 68 ใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน ShopeeFood ได้ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน ก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงหน้าบ้าน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการใช้สิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส กับการสั่งอาหารออนไลน์ หรือ ฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery) ผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำ ซึ่งหลายคนก็คงสงสัยว่าจะต้องสั่ง ShopeeFood อย่างไรถึงจะได้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ นำวิธีการสั่ง ShopeeFood โดยใช้คนละครึ่งพลัสมาฝากทุกท่านกันแล้ว บอกเลยว่าง่ายมาก ๆ แค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น ดังนี้
วิธีใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน ShopeeFood
- เปิดแอปฯ เป๋าตัง กดเข้าแบนเนอร์คนละครึ่งพลัส จากนั้นกดที่แบนเนอร์ “ฟู้ดเดลิเวอรี่” (Food Delivery) กดเลือก ShopeeFood
- เลือกร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส จากนั้นก็เลือกเมนูที่ต้องการอิ่มอร่อยได้ตามปกติ กดใช้โค้ดส่งฟรี และกดสั่งซื้อ **ค่าจัดส่ง และ/หรือ ค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กจะต้องชำระผ่าน Shopeefood ก่อน โดยสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามความสะดวก**
- หลังจากจ่ายค่าส่งเสร็จ กดชำระผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระบบจะส่งการแจ้งเตือน (Notification) ให้คุณกลับไปที่แอปฯ “เป๋าตัง” (หรือคุณสามารถสลับแอปกลับไปเองได้) เพื่อชำระค่าอาหารด้วยสิทธิ์คนละครึ่งพลัส และจะต้องดำเนินการภายใน 5 นาที เมื่อชำระเสร็จออเดอร์ใน ShopeeFood ก็จะถูกยืนยันทันที หลังจากนั้นก็รอให้ไรเดอร์นำอาหารจากร้านที่สั่งมาส่งให้คุณได้ถึงหน้าบ้านได้เลย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง?
- นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ ‘คนละครึ่งพลัส’ สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม
- ย้ำ “คนละครึ่งพลัส” ไม่ใช้ครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. นี้ ถูกตัดสิทธิทันที
อ้างอิงจาก : FB ShopeeFood TH
