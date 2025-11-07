ข่าว

รวบ 3 สาวสองรุ่นใหญ่ โดนคดียาเสพติด ขอทาลิป สวยไว้ก่อน เผื่อตำรวจเห็นใจ

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 10:45 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 10:50 น.
56

ตำรวจ สภ.นครพนม รวบ 3 สาวสองรุ่นใหญ่ โดนคดียาเสพติด ขอทาลิป จะติดคุกทั้งที ขอสวยไว้ก่อน เผื่อตำรวจเห็นใจ

พ.ต.ต.ศักดา ต้นจันทน์ สวป.สภ.เมืองนครพนม ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ ามีชายเสพยาเสพติดคลุ้มคลั่งในบ้านหลังหนึ่ง ชุมชนบ้านน้อยใต้ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม จึงพร้อมชุดสายตรวจเดินทางไปตรวจสอบ พบผู้แจ้งซึ่งเป็นพ่อของชายดังกล่าว และกำลังเสพยาบ้าอยู่ในห้องนอน

เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวคาของกลาง เป็นอุปกรณ์การเสพ ทราบว่าชื่อ นายสันติสุข(สงวนนามสกุล) หรือ โทน อายุ 33 ปี นำตัวไปสอบสวนขยายผลที่ สภ.เมืองนครพนม

เบื้องต้นนายโทนยอมรับว่าติดยาบ้าอย่างหนัก และต้องเสพทุกวันๆ ละ 1-3 เม็ด ถ้าไม่มีเงินก็จะขอเงินจากพ่อแม่ ถ้าไม่ได้จะด่าทอ และข่มขู่ทำร้าย โดยนายโทนให้การว่า ไปซื้อยาบ้ามาจาก นางสุพัตรา (สงวนนามสกุล) หรือ ป้าแอ๊ว อายุ 54 ปี ในราคาเม็ดละ 50 บาท ชุดปฏิบัติการจึงนำกำลังไปยังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมาย212 (ชยางกูร) แต่ไม่พบเป้าหมาย จึงวางกำลังดักซุ่มอยู่รอบๆ บ้าน

ตำรวจปักหลักรอและเมื่อป้าแอ๊วขับรถกลับมา ตำรวจจึงขอเข้าค้น พบยาบ้า จำนวน 15 เม็ด จึงควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม

ป้าแอ๊ว เล่าว่า เสพยาบ้ามาตั้งแต่อายุ 35 ปี ตอนนั้นยังอยู่กับสามี ต่อมาถูกจับกุมติดคุกอยู่ 3 ปี สามีก็ทิ้งไป อ้างว่ามีความเครียดที่ต้องหาเลี้ยงลูกชายคนเล็กเพียงลำพัง จึงหันไปเสพยาบ้าอีก โดยซื้อมา 10 เม็ดใ นราคา 400 บาท แยกขายย่อยให้คนอื่นในราคาเม็ดละ 50 บาท ได้กำไรเม็ดละ 10 บาท ลูกค้าก็มีหลายกลุ่ม ยอมรับว่าตอนเช้านายโทนมาขอซื้อยาบ้าจากตนไป 2 เม็ดจริง พอตอนบ่ายก็มีลูกค้าเป็นกลุ่มกะเทยโทรสั่งยาบ้า 10 เม็ด จึงขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่บ้าน ที่อยู่ในซอยพิทักษ์พนมนคร เขตเทศบาลเมืองนครพนม และได้มั่วสุมเสพยาบ้ากันก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดักซุ่มจับกุมดังกล่าว

พ.ต.ต.ศักดา ต้นจันทร์ สวป.สภ.เมืองนครพนม จึงขยายผลให้ป้าแอ๊วเอเย่นต์ยาบ้ารายย่อยพาไปยังบ้านที่กล่าว อ้างพบชายจำนวน 3 คนอยู่ในบ้านที่ซอยเป็นห้องแบ่งให้เช่า มีนายประสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) หรือ เจ๊แสบ อายุ 51 ปี เป็นเจ้าของบ้าน ในมือยังกำถุงบรรจุยาบ้า จำนวน 8 เม็ด ส่วนอีกสองคนยังอยู่ในอาการตกใจ ทราบต่อมาว่าชื่อนายกิตติคุณ (สงวนนามสกุล) หรือ เจ๊ดุลยา อายุ 66 ปี และนายอภิศักดิ์ (สงวนนามสกุล) หรือ เจ๊ศักดิ์ อายุ 40 ปี นำตัวทั้งหมดไปตรวจหาสารเสพติดพบว่ามีฉี่สีม่วง

ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพิมพ์ใบบันทึกจับกุม เจ๊ดุลยาเห็นตำรวจหนุ่มรูปหล่อๆ ทั้งนั้น จึงควักลิปสติกมาทาปาก ก่อนจะส่งให้เพื่อนๆ ทาด้วย พร้อมกับบอกว่าติดคุกทั้งที ขอสวยไว้ก่อน เผื่อน้องตำรวจจะเห็นใจลดโทษให้

โดยข้อกล่าวหาผู้ต้องหา 5 คนว่ากระทำความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ส่วนป้าแอ๊ว กับเจ๊แสบ เพิ่มข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคุมตัว พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

