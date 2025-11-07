“สีหศักดิ์” เผยทราบปล่อยตัวเชลยศึกเขมร 12 พ.ย. แต่ต้องคุยกับกองทัพอีกครั้ง
สีหศักดิ์ เผยทราบปล่อยตัวเชลยศึกเขมร 12 พ.ย. แต่ต้องยืนยันกับกองทัพอีกครั้ง และต้องเป็นไปตามเงื่อนไ ยันไม่มีแรงกดดันจากต่างชาติ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ว่า ทราบว่าจะมีการปล่อยตัววันที่ 12 พ.ย. 68
แต่ต้องยืนยันกับทางฝ่ายทหารอีกครั้ง ซึ่งการจะปล่อยตัวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางการไทยกำหนดไว้ คือการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักต่าง ๆ และการเปิดพื้นที่ให้ไทยเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
นายสีหศักดิ์ ยังกล่าวยืนยันว่า ไม่ได้มีข้อแลกเปลี่ยนอะไร และไม่มีแรงกดดันจากต่างชาติ พร้อมกล่าวด้วยว่า ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีทรัมป์
ทั้งนี้ พล.ต.วินธัย สุวารี ได้ออกมากล่าวถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า การส่งตัวเชลยศึก ยังอยู่ระหว่างขั้นการพิจารณาและเตรียมการ โดยเวลาที่อาจเป็นไปได้ ต้องหลังจากมีการถอนอาวุธหนัก ในเฟส 1 และไม่ขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในห้วงนี้
