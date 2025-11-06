แอสตัน วิลล่า พบ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

ข่าวกีฬาฟุตบอล

6 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง แอสตัน วิลล่า พบ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ ที่สนาม วิลล่า พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก แอสตัน วิลล่า VS มัคคาบี้ เทลอาวีฟ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า พบ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : วิลล่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์, ยูริ ตีเลอมันส์ และ เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์โก บิซอต พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น ลาแมร์ โบการ์ด, บูบาการ์ กามาร่า, จอห์น แม็คกินน์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เจดอน ซานโช่, โอลลี่ วัตกิ้นส์ และ มอร์แกน โรเจอร์ส

Credit : Aston Villa FC

มัคคาบี้ เทลอาวีฟ

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ซาร์โก ลาเซติช สภาพทีมค่อนข้างพร้อม ไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-5-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรอิ มิชปาติ พร้อมกองหลัง 4 คน ไทรีส อาซานเต้, ราซ ชโลโม่, ไฮเตอร์, รอย เรวิโว่ แดนกลางเป็น อิโอ ชาฮาร์, อิสซุฟ ซิสโซโก้, โอเชอร์ ดาวิด้า, โดร์ เปเร็ตซ์, เอลาด แมดมอน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ซาเยด อาบู ฟาร์คี

Credit : Maccabi Tel Aviv FC – מועדון הכדורגל מכבי ת”א

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า – มัคคาบี้ เทลอาวีฟ

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

  • 01/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/10/25 แพ้ โก อเฮด อีเกิลส์ 1-2 (ยูโรป้า ลีก)
  • 19/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

มัคคาบี้ เทลอาวีฟ

  • 01/11/25 ชนะ มัคคาบี้ บีไนไรน่า 2-0 (อิสราเอล พรีเมียร์ลีก)
  • 27/10/25 ชนะ อาโปเอล เคอร์ยัต 3-1 (อิสราเอล พรีเมียร์ลีก)
  • 23/10/25 แพ้ มิดทิลแลนด์ 0-3 (ยูโรป้า ลีก)
  • 19/10/25 ชนะ อาโปเอล เทลอาวีฟ 3-0 (อิสราเอล พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 เสมอ มัคคาบี้ ไฮฟา 1-1 (อิสราเอล พรีเมียร์ลีก)
Credit : Aston Villa FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า (4-3-3) : มาร์โก บิซอต (GK) – แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น – ลาแมร์ โบการ์ด, บูบาการ์ กามาร่า, จอห์น แม็คกินน์ – เจดอน ซานโช่, โอลลี่ วัตกิ้นส์, มอร์แกน โรเจอร์ส

มัคคาบี้ เทลอาวีฟ (4-5-1) : โรอิ มิชปาติ (GK) – ไทรีส อาซานเต้, ราซ ชโลโม่, ไฮเตอร์, รอย เรวิโว่ – อิโอ ชาฮาร์, อิสซุฟ ซิสโซโก้, โอเชอร์ ดาวิด้า, โดร์ เปเร็ตซ์, เอลาด แมดมอน – ซาเยด อาบู ฟาร์คี

Credit : Maccabi Tel Aviv FC – מועדון הכדורגל מכבי ת”א

Thaiger ทายผลบอล แอสตัน วิลล่า 2-0 มัคคาบี้ เทลอาวีฟ

 

