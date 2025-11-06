แอสตัน วิลล่า พบ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

6 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง แอสตัน วิลล่า พบ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ ที่สนาม วิลล่า พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก แอสตัน วิลล่า VS มัคคาบี้ เทลอาวีฟ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า พบ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : วิลล่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์, ยูริ ตีเลอมันส์ และ เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์โก บิซอต พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น ลาแมร์ โบการ์ด, บูบาการ์ กามาร่า, จอห์น แม็คกินน์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เจดอน ซานโช่, โอลลี่ วัตกิ้นส์ และ มอร์แกน โรเจอร์ส
มัคคาบี้ เทลอาวีฟ
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ซาร์โก ลาเซติช สภาพทีมค่อนข้างพร้อม ไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-5-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรอิ มิชปาติ พร้อมกองหลัง 4 คน ไทรีส อาซานเต้, ราซ ชโลโม่, ไฮเตอร์, รอย เรวิโว่ แดนกลางเป็น อิโอ ชาฮาร์, อิสซุฟ ซิสโซโก้, โอเชอร์ ดาวิด้า, โดร์ เปเร็ตซ์, เอลาด แมดมอน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ซาเยด อาบู ฟาร์คี
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า – มัคคาบี้ เทลอาวีฟ
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
- 01/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/10/25 แพ้ โก อเฮด อีเกิลส์ 1-2 (ยูโรป้า ลีก)
- 19/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
มัคคาบี้ เทลอาวีฟ
- 01/11/25 ชนะ มัคคาบี้ บีไนไรน่า 2-0 (อิสราเอล พรีเมียร์ลีก)
- 27/10/25 ชนะ อาโปเอล เคอร์ยัต 3-1 (อิสราเอล พรีเมียร์ลีก)
- 23/10/25 แพ้ มิดทิลแลนด์ 0-3 (ยูโรป้า ลีก)
- 19/10/25 ชนะ อาโปเอล เทลอาวีฟ 3-0 (อิสราเอล พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 เสมอ มัคคาบี้ ไฮฟา 1-1 (อิสราเอล พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า (4-3-3) : มาร์โก บิซอต (GK) – แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น – ลาแมร์ โบการ์ด, บูบาการ์ กามาร่า, จอห์น แม็คกินน์ – เจดอน ซานโช่, โอลลี่ วัตกิ้นส์, มอร์แกน โรเจอร์ส
มัคคาบี้ เทลอาวีฟ (4-5-1) : โรอิ มิชปาติ (GK) – ไทรีส อาซานเต้, ราซ ชโลโม่, ไฮเตอร์, รอย เรวิโว่ – อิโอ ชาฮาร์, อิสซุฟ ซิสโซโก้, โอเชอร์ ดาวิด้า, โดร์ เปเร็ตซ์, เอลาด แมดมอน – ซาเยด อาบู ฟาร์คี
Thaiger ทายผลบอล แอสตัน วิลล่า 2-0 มัคคาบี้ เทลอาวีฟ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: