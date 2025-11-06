สาเหตุ “เขาแหลม” เป็น สีทองอร่าม อ.เจษฎา ชี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพจดังแชร์ภาพ “ยอดเขาแหลม” ที่ทองผาภูมิ กลายเป็นสีทองอร่าม 5 นาที ด้าน “อ.เจษฎา” ชี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก แค่ “แสงอาทิตย์ตอนเย็น” ส่องกระทบอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ฟาร์มอ้น สังขละบุรี ได้แชร์ภาพสุดตระการตา ที่กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล โดยเป็นภาพ ยอดเขาแหลม ในพื้นที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่กลายเป็นสีทองอร่าม
ทางเพจระบุข้อความว่า “สุดแปลก ”ยอดเขาแหลมกลายเป็นสีทอง เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 68 เวลา 17.45 น. เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาด… ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนนานถึง 5 นาที ก่อนที่จะกลับสู่สภาพเดิม”
โดยภาพดังกล่าว ถ่ายโดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว อ.ทองผาภูมิ และได้แชร์ภาพต่อให้แก่ร้านครัวเงาะป่า ซึ่งทางเพจยืนยันว่า “ภาพไม่มีการตกแต่งแต่อย่างใด”
หลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไป และมีผู้คนจำนวนมากมองว่าเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาด ล่าสุด รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ หรือ “อ.เจษฎา” ก็ได้ออกมาโพสต์อธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นี้
อ.เจษฎา ได้แชร์ข่าวจาก Thairath – ไทยรัฐออนไลน์ พร้อมระบุข้อความสั้นๆ แต่ชัดเจนเพื่อไขข้อสงสัยดังกล่าวว่า
“ก็คือ แสงอาทิตย์ ตอนเย็น ฉายส่องลงมาที่เขา เลยเป็นแสงสีสวย”
สรุปได้ว่า ปรากฏการณ์ “ยอดเขาแหลมสีทอง” ที่เห็นนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด แต่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เมื่อแสงอาทิตย์ในช่วงเย็น ซึ่งมีแสงโทนสีส้ม-ทอง ส่องกระทบไปที่ยอดเขาในมุมที่พอดี ทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามตระการตาดังกล่าว
รีวิวสั้นๆ เขาแหลม วิวเขื่อน สกายวอล์ค แช่น้ำร้อน จบในวันเดียว
สำหรับผู้ที่วางแผนการเดินทางสู่กาญจนบุรี การมุ่งหน้าไปยังอำเภอทองผาภูมิ ถือเป็นจุดหมายที่เปี่ยมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงาม การเดินทางจากตัวเมืองกาญจนบุรีนั้น ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งหน้าสู่เส้นทางทองผาภูมิ–ท่าขนุน และขับตามป้ายบอกทางไปยังเขื่อนวชิราลงกรณ
จุดไฮไลต์แรกที่พลาดไม่ได้คือ สันเขื่อนวชิราลงกรณ (หรือเขื่อนเขาแหลมเดิม) ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอทองผาภูมิประมาณ 7 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปบนสันเขื่อน เพื่อชมวิวอ่างเก็บน้ำที่กว้างไกลสุดสายตา และที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
อีกหนึ่งจุดที่ต้องไปเยือนคือ เขาแหลมสกายวอล์ค (จุดชมวิว กฟผ.) ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 21.00 น. คำแนะนำที่ดีที่สุดคือ ควรไปถึงก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อให้ได้เห็นทัศนียภาพของหุบเขาในช่วงแสงกลางวัน และอยู่รอจนถึงยามค่ำเพื่อชมวิวแสงไฟประดับที่สว่างไสวขึ้นมา
หลังจากขับรถเที่ยวมาทั้งวัน หากต้องการผ่อนคลายความเมื่อยล้า ที่อำเภอทองผาภูมิยังมี น้ำพุร้อนหินดาด ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 45–55 องศาเซลเซียส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแช่ตัวเพื่อสุขภาพ
ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการมาเยือน คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศจะเย็นสบาย ท้องฟ้าแจ่มใส และน้ำในอ่างเก็บน้ำจะเต็มสวยงามที่สุดหลังผ่านฤดูฝน หากมีเวลาเพียงครึ่งวัน สามารถเที่ยวชมสันเขื่อนและสกายวอล์คได้ แต่หากมีเวลาเต็มวัน แนะนำให้เพิ่มน้ำพุร้อนหินดาดเข้าไปในแผนการเดินทางด้วย หรือสามารถเลือกค้างคืน เพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอสังขละบุรีในวันถัดไป
