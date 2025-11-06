คลิปไวรัล ชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทง เก็บทุกดอก งมเงินต่อหน้าเจ้าของ
เพจ ท่านเปา แชร์คลิปสุดอึ้ง หญิงสาวกำลังปล่อยกระทง ชายร่างท้วมยืนรอ คว้าเงินทันควัน โซเชียลชี้ “แบบนี้มันเกินไป”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ควันหลงหลังเทศกาลวันลอยกระทง เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้แชร์คลิปวิดีโอซึ่งเผยให้เห็นบรรยากาศในงานลอยกระทง ณ สถานที่แห่งหนึ่ง ที่ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกไม่เหมาะสม
ภายในคลิปปรากฏภาพหญิงผู้มีจิตศรัทธา กำลังประคองกระทงที่จุดประทีปสว่างไสวอย่างระมัดระวัง กำลังย่อตัวลงริมคลองเล็ก ๆ เพื่อตั้งจิตอธิษฐานและปล่อยกระทง แต่ทว่า ในคลองตื้นนั้น กลับมีชายร่างท้วม สวมเสื้อยืดคอกลมสีเหลืองเก่า ยืนดักรออยู่ด้วยท่าทีร้อนรน
ทันทีที่หญิงคนดังกล่าวค่อย ๆ ปล่อยกระทงที่ใส่เงินทำบุญลงสู่สายน้ำ ชายคนนั้นก็รีบคว้า กระทงไว้แทบจะในวินาทีเดียวกัน เขาใช้มืออีกข้างควานหาธนบัตรในกระทงอย่างรวดเร็ว เมื่อได้เงินแล้ว จึงปล่อยกระทงให้ลอยต่อไป ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
การกระทำลักษณะดักเก็บตั้งแต่ต้นน้ำนี้ ทำให้เพจท่านเปาต้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปว่า “เข้าใจว่าเงินสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่แบบนี้มันอุเกิน กระทงยังไม่หลุดจากมือเลย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
