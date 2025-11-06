ข่าว

คลิปไวรัล ชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทง เก็บทุกดอก งมเงินต่อหน้าเจ้าของ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 09:33 น.
63
ชายร่างท้วมยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทงที่หญิงสาวปล่อยลงน้ำ
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เพจ ท่านเปา แชร์คลิปสุดอึ้ง หญิงสาวกำลังปล่อยกระทง ชายร่างท้วมยืนรอ คว้าเงินทันควัน โซเชียลชี้ “แบบนี้มันเกินไป”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ควันหลงหลังเทศกาลวันลอยกระทง เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้แชร์คลิปวิดีโอซึ่งเผยให้เห็นบรรยากาศในงานลอยกระทง ณ สถานที่แห่งหนึ่ง ที่ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกไม่เหมาะสม

ภายในคลิปปรากฏภาพหญิงผู้มีจิตศรัทธา กำลังประคองกระทงที่จุดประทีปสว่างไสวอย่างระมัดระวัง กำลังย่อตัวลงริมคลองเล็ก ๆ เพื่อตั้งจิตอธิษฐานและปล่อยกระทง แต่ทว่า ในคลองตื้นนั้น กลับมีชายร่างท้วม สวมเสื้อยืดคอกลมสีเหลืองเก่า ยืนดักรออยู่ด้วยท่าทีร้อนรน

คลิปชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทงที่มีเงินทำบุญอยู่ข้างใน
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ทันทีที่หญิงคนดังกล่าวค่อย ๆ ปล่อยกระทงที่ใส่เงินทำบุญลงสู่สายน้ำ ชายคนนั้นก็รีบคว้า กระทงไว้แทบจะในวินาทีเดียวกัน เขาใช้มืออีกข้างควานหาธนบัตรในกระทงอย่างรวดเร็ว เมื่อได้เงินแล้ว จึงปล่อยกระทงให้ลอยต่อไป ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทงทันทีที่หญิงสาวปล่อยลงคลอง
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

การกระทำลักษณะดักเก็บตั้งแต่ต้นน้ำนี้ ทำให้เพจท่านเปาต้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปว่า “เข้าใจว่าเงินสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่แบบนี้มันอุเกิน กระทงยังไม่หลุดจากมือเลย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เด็กอนุบาลถูกไฟชอร์ตดับขณะเล่นชิงช้า ญาติคาใจเคยแจ้งแล้ว แต่ไม่มีใครซ่อม

7 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

15 นาที ที่แล้ว
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม บันเทิง

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

17 นาที ที่แล้ว
ผิดคาดฤดูหนาว กทม. แจ้งเตือนพายุ &quot;คัลแมกี&quot; จ่อเข้าเวียดนาม ส่งผลไทย 7-9 พ.ย. นี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

หนาวนี้ไม่แห้ง เตรียมรับมือ “พายุคัลแมกี” 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯ อาจถูกยกเลิก 4,000 ไฟลท์ หลังชัตดาวน์ ลากยาวเข้าสู่วันที่ 36

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดขายยาเสพติดบนเสาไฟ เร่งขยายผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำเพื่อชี้แจงข้อมูลบิดเบือนจากเพจอวตาร ข่าว

สยบข่าวลือ! นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำ อ้าง เพจอวตาร บิดเบือนปมขอโทษ โหนกระแส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กรายชื่อจังหวัด จ่อโดนฤทธิ์ “พายุคัลแมกี” หลังถล่มฟิลิปปินส์ 85 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้ประธาน-กรรมการ กกต. พกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทางการคาดสาเหตุเบื้องต้น เครื่องบิน UPS ตก ยอดตายขยับอยู่ที่ 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายร่างท้วมยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทงที่หญิงสาวปล่อยลงน้ำ ข่าว

คลิปไวรัล ชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทง เก็บทุกดอก งมเงินต่อหน้าเจ้าของ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ ข่าว

กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ ข่าวอาชญากรรม

2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธนดล ถอนตัวจากการเป็นทนาย “เบน สมิธ” ป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ใจบุญ บริจาคเลือดยังไม่พอ คิดบริจาคไตให้คนแปลกหน้า บันเทิง

พระเอกดัง ใจบุญ ชอบบริจาคเลือดมาก เตรียมบริจาคไตให้คนแปลกหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ตอบแล้ว เรื่องลืมรูดซิปกางเกง ลั่นไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก เข้าแจ้งความ ถูกลวนลามกลางถนน (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาตามเสาไฟ เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ กังวล คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่ใช้ถุงยางมากขึ้น ขาดแรงจูงใจป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แชร์ “นายกอนุทิน” ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 09:33 น.
63
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button