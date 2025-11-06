เตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำ เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบาย
ปภ. เตือนภัยระดับสูง พื้นที่ 10 จังหวัดภาคกลางและกทม. รับมือปริมาณน้ำสูงขึ้น หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำ สั่งพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำขนของขึ้นที่สูง-เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชม.
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินไปยัง 10 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำ จากเดิมไม่เกิน 2,500 ลบ.ม./วินาที ขึ้นเป็น ไม่เกิน 2,700 ลบ.ม./วินาที โดยจะทยอยปรับแบบขั้นบันได
การปรับเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะ พื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ซึ่งคาดว่า ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 – 0.90 เมตร
ปภ. จึงได้ประสานไปยัง 10 จังหวัดภาคกลาง (อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ) และกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยขอให้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ ให้ เตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำ พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมง
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
- จ.ชัยนาท (อ.สรรพยา)
- จ.สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ, อ.อินทร์บุรี, อ.พรหมบุรี)
- จ.อ่างทอง (อ.ไชโย, อ.ป่าโมก, คลองโผงเผง)
- จ.พระนครศรีอยุทธยา (คลองบางบาล, อ.เสนา, อ.ผักไห่)
สำหรับประชาชน ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 หรือ Line ID @1784DDPM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! พายุคัลแมกี ลูกแรก เข้าไทย 7 พ.ย. ฝนหนัก 150 มม. ซัด อีสาน-กทม.
- หนาวนี้ไม่แห้ง เตรียมรับมือ “พายุคัลแมกี” 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
- กรมอุตุ แจ้งเตือน พายุคัลแมกี ฉบับที่ 2 คนไทยระวังฝนตกหนักมาก
อ้างอิงจาก : FB กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ติดตาม The Thaiger บน Google News: