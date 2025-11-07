พ่ออำมหิต ทิ้งลูกสาว 2 ขวบในรถร้อนจนตาย ขณะตัวเองไปดูหนังโป๊ สุดท้ายชิงปลิดชีพหนีคุก
พ่อชาวมะกัน ฆ่าตัวตาย หลังถูกศาลตัดสิน ฐานทิ้งลูกสาววัย 2 ขวบไว้ในรถร้อน 42 องศาจนตาย ขณะที่ตัวเองนั่งเล่นเกม-ดูหนังโป๊นาน 3 ชั่วโมง
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุสะเทือนใจ เมื่อ นายคริสโตเฟอร์ โชลส์ วัย 38 ปี ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมลูกสาววัย 2 ขวบของตัวเอง ได้เสียชีวิตลงในวันที่มีกำหนดต้องเข้าเรือนจำ
สำนักงานชันสูตรศพในรัฐแอริโซนา ยืนยันว่า นายคริสโตเฟอร์ โชลส์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แม้จะไม่มีการระบุสาเหตุการตายที่ชัดเจน โดยแหล่งข่าวระบุว่า เขาได้จบชีวิตตัวเองที่บ้านพักในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เขามีกำหนดต้องไปปรากฏตัวต่อศาล
พ่อเล่นเกม-ดูหนังโป๊ ปล่อยลูกตายในรถ
คดีสะเทือนขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2567 นายโชลส์ได้ปล่อยให้ ปาร์กเกอร์ ลูกสาววัยเพียง 2 ขวบ เสียชีวิตอย่างทรมานในรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส
รายงานระบุว่า ในขณะที่ลูกสาวกำลังจะเสียชีวิต นายโชลส์กลับใช้เวลาสามชั่วโมงอยู่ในบ้านเพื่อ เล่นเกมจาก Playstation ดื่มเบียร์ และดูหนังผู้ใหญ) โดยลูกอีกสองคนของเขาวัย 5 และ 9 ขวบ ให้การกับตำรวจว่า พ่อมักจะทิ้งพวกเขาทั้งสามคนไว้ในรถเป็นประจำ
ในตอนแรกนายโชลส์อ้างกับนักสืบว่า เขาได้ทิ้งลูกสาวไว้ในรถที่เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ แต่เขารู้อยู่แล้วว่าระบบเครื่องยนต์ของรถจะดับเองอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาที
ส่วนข้อความที่มีการพูดคุยระหว่างเขากับภรรยาหลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตว่า “ฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทิ้งลูกไว้ในรถ” เขาตอบกลับเพียงว่า “ที่รัก ผมขอโทษ” ภรรยาจึงตอบกลับอย่างสิ้นหวังว่า “เราเสียลูกไปแล้ว ลูกของเราดีพร้อมทุกอย่าง”
เจ้าตัวสารภาพ แต่หนีโทษ 30 ปี
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายโชลส์เพิ่งให้การรับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมและทารุณกรรมเด็กโดยเจตนา และมีกำหนดฟังคำพิพากษาโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ แต่ถึงอย่างนั้น เขาได้รับการประกันตัวออกมาระหว่างรอการพิจารณาคดี และในวันที่ 5 พ.ย.ซึ่งเป็นวันที่ต้องไปปรากฏตัวต่อศาล นายโชลส์ก็ไม่ได้มาตามนัด ก่อนพบว่าได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปแล้ว
ที่มา: The Daily Star
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ
- เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม
- คลิปสุดท้าย “นางฟ้าพยาบาล” อินฟลูสาวไต้หวัน ก่อนเสียชีวิต เปิดปมเศรษฐีตามจีบ โยงเหตุปริศนา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: