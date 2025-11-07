ข่าวต่างประเทศ

พ่ออำมหิต ทิ้งลูกสาว 2 ขวบในรถร้อนจนตาย ขณะตัวเองไปดูหนังโป๊ สุดท้ายชิงปลิดชีพหนีคุก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 16:01 น.
70
พ่ออำมหิต จับเด็ก 2 ขวบขังในรถ ไปดูหนังโป๊ ก่อนถูกอบสดจนตาย สุดท้ายชิงปลิดชีพหนีคุก

พ่อชาวมะกัน ฆ่าตัวตาย หลังถูกศาลตัดสิน ฐานทิ้งลูกสาววัย 2 ขวบไว้ในรถร้อน 42 องศาจนตาย ขณะที่ตัวเองนั่งเล่นเกม-ดูหนังโป๊นาน 3 ชั่วโมง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุสะเทือนใจ เมื่อ นายคริสโตเฟอร์ โชลส์ วัย 38 ปี ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมลูกสาววัย 2 ขวบของตัวเอง ได้เสียชีวิตลงในวันที่มีกำหนดต้องเข้าเรือนจำ

สำนักงานชันสูตรศพในรัฐแอริโซนา ยืนยันว่า นายคริสโตเฟอร์ โชลส์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แม้จะไม่มีการระบุสาเหตุการตายที่ชัดเจน โดยแหล่งข่าวระบุว่า เขาได้จบชีวิตตัวเองที่บ้านพักในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เขามีกำหนดต้องไปปรากฏตัวต่อศาล

นายคริสโตเฟอร์ โชลส์ และเด็กหญิงปาร์กเกอร์ วัย 2 ขวบ ผู้เสียชีวิต
ภาพจาก: The Daily Star

พ่อเล่นเกม-ดูหนังโป๊ ปล่อยลูกตายในรถ

คดีสะเทือนขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2567 นายโชลส์ได้ปล่อยให้ ปาร์กเกอร์ ลูกสาววัยเพียง 2 ขวบ เสียชีวิตอย่างทรมานในรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส

รายงานระบุว่า ในขณะที่ลูกสาวกำลังจะเสียชีวิต นายโชลส์กลับใช้เวลาสามชั่วโมงอยู่ในบ้านเพื่อ เล่นเกมจาก Playstation ดื่มเบียร์ และดูหนังผู้ใหญ) โดยลูกอีกสองคนของเขาวัย 5 และ 9 ขวบ ให้การกับตำรวจว่า พ่อมักจะทิ้งพวกเขาทั้งสามคนไว้ในรถเป็นประจำ

ในตอนแรกนายโชลส์อ้างกับนักสืบว่า เขาได้ทิ้งลูกสาวไว้ในรถที่เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ แต่เขารู้อยู่แล้วว่าระบบเครื่องยนต์ของรถจะดับเองอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาที

ส่วนข้อความที่มีการพูดคุยระหว่างเขากับภรรยาหลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตว่า “ฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทิ้งลูกไว้ในรถ” เขาตอบกลับเพียงว่า “ที่รัก ผมขอโทษ” ภรรยาจึงตอบกลับอย่างสิ้นหวังว่า “เราเสียลูกไปแล้ว ลูกของเราดีพร้อมทุกอย่าง”

นายคริสโตเฟอร์ โชลส์ พ่อที่ทิ้งลูกในรถ
ภาพจาก: The Daily Star

เจ้าตัวสารภาพ แต่หนีโทษ 30 ปี

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายโชลส์เพิ่งให้การรับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมและทารุณกรรมเด็กโดยเจตนา และมีกำหนดฟังคำพิพากษาโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ แต่ถึงอย่างนั้น เขาได้รับการประกันตัวออกมาระหว่างรอการพิจารณาคดี และในวันที่ 5 พ.ย.ซึ่งเป็นวันที่ต้องไปปรากฏตัวต่อศาล นายโชลส์ก็ไม่ได้มาตามนัด ก่อนพบว่าได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปแล้ว

ที่มา: The Daily Star

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

โฆษกสำนักนายกฯ กางตัวเลข 38 วัน ปราบสแกมเมอร์ 3.5 หมื่นล้าน

42 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Rockstar ประกาศข่าวร้าย เลื่อนวางจำหน่าย GTA 6 ขยับไป พ.ย. 69

17 นาที ที่แล้ว
พรุ่งนี้เริ่มใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 4 แอปฯ ดัง พร้อมวิธีใช้ เช็กเลย! เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ 4 แอปดัง สอนวิธีใช้ เช็กเลย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กต่าย” พ้อตำรวจถูกกล่าวหา โดนโจมตีเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่

37 นาที ที่แล้ว
พ่ออำมหิต จับเด็ก 2 ขวบขังในรถ ไปดูหนังโป๊ ก่อนถูกอบสดจนตาย สุดท้ายชิงปลิดชีพหนีคุก ข่าวต่างประเทศ

พ่ออำมหิต ทิ้งลูกสาว 2 ขวบในรถร้อนจนตาย ขณะตัวเองไปดูหนังโป๊ สุดท้ายชิงปลิดชีพหนีคุก

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. โต้ปล่อยตัวเชลยศึก 12 พ.ย. ย้ำจะเกิดขึ้นหลังการถอนอาวุธหนักเฟสแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยใหม่ชี้ ดวงอาทิตย์จะหมดเชื้อเพลิง กลายเป็น ดาวยักษ์แดง ขยายตัว ใช้ แรงไทดัล ดึงโลกเข้าเกลียวจนถูกทำลาย ข่าว

งานวิจัยรู้แล้ว วันสิ้นโลก ดวงอาทิตย์กลืนกินโลก เกิดขึ้นวันไหน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งงทั้งญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสาวนอนใน “ตู้ล็อกเกอร์” โลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกต อาจไม่ใช่คนจีน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดสยอง ชายอังกฤษใช้เลื่อยยนต์ตัดหัวตัวเอง ประท้วงถูกไล่ออกจากแฟลต พบมีประวัติป่วยทางจิต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผัวช็อก! มือดีแฉ &quot;เมียเล่น 3P กับหนุ่มผิวดำ&quot; ส่งรูปโป๊-แชทอวด &quot;หนูปลดล็อกชาวต่างชาติแล้ว&quot; ข่าวต่างประเทศ

ผัวช็อก! มือดีแฉ “เมียเล่น 3P กับหนุ่มผิวดำ” ส่งรูปโป๊-แชทอวด “หนูปลดล็อกชาวต่างชาติแล้ว”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กจังหวัด โดนฤทธิ์ “พายุคัลแมกี” 7 พ.ย. นี้หลังถล่มฟิลิปปินส์ 85 ศพ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฮ่องกงจับคู่รักวัยเกษียณ โชว์สกิลสายเบิร์นกลางท่าเรือ เสี่ยงนอนคุก 7 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 16/11/68 มาคราวนี้ปล่อยเลขตอง คอหวยสดุ้ง รีบจดอย่างไว Line News

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 16/11/68 ปล่อยเลขตองเน้นๆ คอหวยมีสดุ้ง รีบจดอย่างไว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ อาแซด อัลค์มาร์ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ส่งกำลังใจ นักแสดงอาวุโส อาการทรุดหนัก หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รอบ 2

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงวัย 40 ดับปริศนาที่รีสอร์ต “ดิสนีย์เวิลด์” ช็อกซ้ำ 3 สัปดาห์ก่อนสังเวยไป 3 ศพ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนชาวออฟฟิศเลิกงาน (6 พ.ย.) ระวังฝนตกหนักจาก คาดอิทธิพลพายุ &quot;คัลแมกี&quot; หลังพบกลุ่มฝนในสมุทรปราการ กทม. โดนด้วย ข่าว

เตือนชาวออฟฟิศ “คัลแมกี” แผลงฤทธิ์ ฝนฟ้ามืด ถล่มสมุทรปราการ เย็นนี้ 6 พ.ย.

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส. ข่าว

พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส.

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดเขาแหลมในทองผาภูมิเปล่งประกายสีทองอร่ามในช่วงเย็น ข่าว

สาเหตุ “เขาแหลม” เป็น สีทองอร่าม อ.เจษฎา ชี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ.ประกาศเตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำระลอกใหญ่ เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบาย ข่าว

เตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำ เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบาย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้ ที่จันทบุรี ข่าว

ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ ข่าว

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้ บันเทิง

ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 16:01 น.
70
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษกสำนักนายกฯ กางตัวเลข 38 วัน ปราบสแกมเมอร์ 3.5 หมื่นล้าน

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
พรุ่งนี้เริ่มใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 4 แอปฯ ดัง พร้อมวิธีใช้ เช็กเลย!

เริ่มแล้ว คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ 4 แอปดัง สอนวิธีใช้ เช็กเลย

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568

“บิ๊กต่าย” พ้อตำรวจถูกกล่าวหา โดนโจมตีเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568

ทบ. โต้ปล่อยตัวเชลยศึก 12 พ.ย. ย้ำจะเกิดขึ้นหลังการถอนอาวุธหนักเฟสแรก

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
Back to top button