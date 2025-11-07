ข่าว
ทบ. โต้ปล่อยตัวเชลยศึก 12 พ.ย. ย้ำจะเกิดขึ้นหลังการถอนอาวุธหนักเฟสแรก
โฆษกกองทัพบกปล่อยตัวเชลยศึก 18 นาย ในวันที่ 12 พ.ย. ย้ำจะเกิดขึ้นหลังการถอนอาวุธหนักเฟสแรก และไม่ขัดขวางการเก็บทุ่นระเบิด
จากกรณีที่มีรายงานว่า กองทัพบก ได้ประสานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กป.ชต.) ให้เตรียมความพร้อม สถานที่ ที่พัก เพื่อที่ไทยจะส่งตัวเชลยศึก 18 นาย ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 12 พ.ย.นี้ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี ได้ออกมากล่าวถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า การส่งตัวเชลยศึกว่า ยังอยู่ระหว่างขั้นการพิจารณาและเตรียมการ โดยเวลาที่อาจเป็นไปได้ ต้องหลังจากมีการถอนอาวุธหนัก ในเฟส 1 และไม่ขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในห้วงนี้
สำหรับการถอนอาวุธหนักในเฟสที่ 1 อยู่ระหว่างวันที่ 1 – 21 พ.ย.
