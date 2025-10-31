ข่าวต่างประเทศ

คลิปสุดท้าย “นางฟ้าพยาบาล” อินฟลูสาวไต้หวัน ก่อนเสียชีวิต เปิดปมเศรษฐีตามจีบ โยงเหตุปริศนา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 15:49 น.
84
เพื่อนสนิทเผยสาเหตุ "ป่วยกะทันหัน" ระหว่างทำงานต่างประเทศ หลังขาดการติดต่อไปหลายวัน แฟนคลับย้อนดูโพสต์สุดท้าย 19 ต.ค.
IG/irisirisss900

เพื่อนสนิทเผยสาเหตุ “ป่วยกะทันหัน” ระหว่างทำงานต่างประเทศ หลังขาดการติดต่อไปหลายวัน แฟนคลับย้อนดูโพสต์สุดท้าย 19 ต.ค.

ถือเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความตกใจอย่างมากในวงการ เมื่อ นางฟ้าพยาบาล (Hsieh Yu-hsin (เซี่ย อวี่ซิน)) เน็ตไอดอลและอดีตพยาบาลสาวหุ่นสะดุดตา ได้จากไปอย่างกะทันหันแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 31 ปี

ล่าสุด สาเหตุการเสียชีวิตของเธอได้ถูกเปิดเผยแล้ว เพื่อนสนิทของเธอได้ออกมายืนยันข่าวเศร้านี้ว่า การจากไปของ เซี่ย อวี่ซิน เกิดจาก “เหตุเจ็บป่วยกะทันหัน” เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เธอเดินทางไปถ่ายทำงานในต่างประเทศ และมีรายงานว่า ก่อนหน้านี้เธอได้ขาดการติดต่อไปหลายวัน

การจากไปอย่างรวดเร็วของเธอ สร้างความเสียใจต่อเพื่อน ๆ และแฟนคลับอย่างมาก นักแสดงเอวี Wu Mengmeng (อู๋ เมิ่งเมิ่ง) และเน็ตไอดอล Sprite (สไปรท์) รวมถึงคนในวงการอีกหลายคน ต่างได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้

เซี่ย อวี่ซิน ธิดาพยาบาล
IG/irisirisss900

เพื่อนสนิทของอวี่ซิน ยังได้ฝากข้อความมายังแฟน ๆ ที่รักเธอว่า “ขอความกรุณาเพื่อน ๆ และแฟน ๆ ที่รักอวี่ซิน มอบพื้นที่และความเคารพให้ครอบครัวที่กำลังโศกเศร้า ชั่วคราวงดติดต่อและงดคาดเดาโดยไม่จำเป็น ขอให้เราจดจำแสงงดงามของเธอไว้ในใจอย่างอ่อนโยนเสมอ”

เซี่ย อวี่ซิน เป็นที่รู้จักจากใบหน้าที่หวานและรูปร่างที่เซ็กซี่ แฟน ๆ ต่างยกให้เธอเป็น “นางฟ้าพยาบาล” เธอยังเป็นที่จดจำในฐานะผู้หญิงที่เข้มแข็ง แม้ว่านิ้วนางข้างขวาของเธอจะขาดไปหนึ่งข้อ จากอุบัติเหตุเครื่องอัดไฮดรอลิกขณะช่วยงานโรงงานเหล็กของพ่อ แต่เธอกลับรับมือเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ขัน และไม่เคยรู้สึกด้อยค่าในตัวเอง

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ เซี่ย อวี่ซิน เผยว่า มีเศรษฐีตระกูล หวัง มาตามจีบ แม้ฝ่ายชายจะสุภาพและไม่รบกวน แต่เธอก็ยังปฏิเสธอย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบน Threads บางรายเล่าว่า เธอเคยเอ่ยถึงการเดินทางไป มาเลเซีย ในตอนท้ายโพสต์ หลายคนพยายามติดต่อหาเธอหลายวัน ไม่แน่ใจว่าเธอกลับไต้หวันหลังไปมาเลเซียหรือไม่ ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้กลับ และน่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นที่นั่น

เมื่อแฟน ๆ ทราบข่าวเศร้า หลายคนได้ย้อนกลับไปดูโพสต์สุดท้ายของเธอบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งเธอได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 (ประมาณ 11 วันก่อนเสียชีวิต)

คลิปดังกล่าวเป็นคอนเทนต์สั้น ๆ แนวตลกขบขัน ในคลิป เซี่ย อวี่ซิน สวมบทเป็นสาวใจดี เธอกำลังเดินไปเจอหนุ่มคนหนึ่งที่ทำเสียงเหมือนจะอาเจียนบริเวณท่อระบายน้ำ เธอจึงเข้าไปถามว่า “Are you Okay?” (คุณโอเคไหม)

เซี่ย อวี่ซิน เสียชีวิต
IG/irisirisss900

หนุ่มคนนั้นตอบว่า “ผมเหมือนจะเมา คุณไปส่งผมที่บ้านได้ไหม” (I seem to be drunk. Can you drive me home?)

นางฟ้าพยาบาล ตอบตกลงว่า “ได้สิ แต่ห้ามอ้วกในรถฉันนะ ถ้าอ้วกในรถฉันปรับ 3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน” (Sure. but you can’t vomit in my car. It costs NTD 3000 to vomit in my car)

หนุ่มเมาจึงตอบว่า “ไม่เป็นไร คุณเอาถุงพลาสติกมาสิ เอาถุงพลาสติกคลุมหัวผมไว้เลย” (It’s ok You put on a plastic bag. Just put a plastic bag on my head.)

เซี่ย อวี่ซิน ตอบกลับว่า “โอเค งั้นไปกัน” (Okay. Let’s go then) แต่หนุ่มคนนั้นยังพูดต่อว่า “งั้นซื้อถุงใหญ่หน่อยนะ ผม(อ้วก)เยอะหน่อย” (Then buy a bigger plastic bag I’m a little too much) ก่อนจะจบที่หนุ่มคนนั้นขอให้ซื้อถุงเพิ่มอีกหลายใบ เพราะเขาอยากจะอาเจียนอีกหลายครั้ง

หลังจากการจากไป เพื่อนในวงการเช่น Wu Mengmeng (อู๋ เมิ่งเมิ่ง) และ Sprite (สไปรท์) ต่างโพสต์ไว้อาลัย ขณะที่เพื่อนสนิทได้ขอความร่วมมือแฟน ๆ ให้มอบพื้นที่และความเคารพแก่ครอบครัวที่กำลังโศกเศร้า และงดการคาดเดาโดยไม่จำเป็น ขอให้ทุกคนจดจำแสงสว่างและความเข้มแข็งของเธอไว้ในใจ

เซี่ย อวี่ซิน นางฟ้าพยาบาล
IG/irisirisss900
เซี่ย อวี่ซิน ธิดาพยาบาลเสียชีวิต
IG/irisirisss900
เซี่ย อวี่ซิน ธิดาพยาบาลเสียชีวิต ไอดอลสาวไต้หวัน
IG/irisirisss900
เซี่ย อวี่ซิน ธิดาพยาบาลเสียชีวิตแล้ว
IG/irisirisss900
ไอดอลไต้หวัน ธิดาพยาบาลเสียชีวิตกะทันหัน
IG/irisirisss900

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Line News

เลขเด็ด หวยจ้าวพายุ งวด 1/11/68 คอหวยจับตา วิ่ง 6-4 มาแรง เลขท้ายมาจัดเต็ม

31 วินาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเผยสาเหตุ &quot;ป่วยกะทันหัน&quot; ระหว่างทำงานต่างประเทศ หลังขาดการติดต่อไปหลายวัน แฟนคลับย้อนดูโพสต์สุดท้าย 19 ต.ค. ข่าวต่างประเทศ

คลิปสุดท้าย “นางฟ้าพยาบาล” อินฟลูสาวไต้หวัน ก่อนเสียชีวิต เปิดปมเศรษฐีตามจีบ โยงเหตุปริศนา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอาก์สบวร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 31 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขดัง เลขเด็ด แม่ทำเนียน หวยงวด 1 พฤศจิกายน 2568 อันดับ 1 คือ 89 พบเลข 59, 23, 72, 79, 68, 89 ตรงกับกระแสผู้ค้า 5 ภาค ชี้ทิศทางตลาดโค้งสุดท้าย เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ด แม่ทำเนียน 1/11/68 ชนเลขขายดี 5 ภาค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด มิสเตอร์บอล ตรงงวดวันเสาร์ 1 พ.ย. 68 รวมตัวเด่นชุดเลขท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุป &quot;สงครามซูดาน&quot; นรกบนดิน ข่มขืนทารก ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 12 ล้านคนไร้บ้าน โลกเงียบกริบ ข่าวต่างประเทศ

สรุป “สงครามซูดาน” นรกบนดิน ข่มขืนทารก ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 12 ล้านคนไร้บ้าน โลกเงียบกริบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 พ.ย. 68 เลขเบิ้ล-เลขตอง ออกซ้ำ 3 ครั้ง เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 20 ปี โพยเลขท้ายออกซ้ำ ก่อนวันหวยออก 1/11/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิลปินสาวโพสต์ลุคทองทั้งตัว ถอดแบบตัวละครดังจาก Love, Death &amp; Robots สื่อแฟชั่นและ K-pop ทั่วโลกฮือฮา บอกจำแทบไม่ได้ บันเทิง

ลิซ่า ทำถึง! แปลงโฉม “Jibaro” ไซเรนทองคำ สวยสะพรึงรับฮาโลวีน 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้องจูน&quot; โพสต์ข้อความหลัง &quot;เก่ง ลายพราง&quot; ผู้เป็นพ่อ ดื่มไฮเตอร์ คิดสั้น จนถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึก ด้าน &quot;เฟิร์น&quot; อัปเดตอาการปลอดภัยแล้ว ข่าว

ลูกสาว “เก่ง ลายพราง” โพสต์ตัดพ้อ “ทำไมชีวิต ความรู้สึกคนอื่น กลายเป็นคอนเทนต์”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์ วูบหมดสติ เสียชีวิต ข่าว

อาลัย พ.ต.ท.อมรทัศน์ วูบหมดสติ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สิ้นมือปราบน้ำดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพภาคที่ 1 สกัดม็อบ พร้อมตั้ง &quot;วีระ&quot; เป็นผู้แทนปชช. ยันปกป้องอธิปไตยของชาติ ข่าว

ทัพภาคที่ 1 สกัดม็อบ พร้อมตั้ง “วีระ” เป็นผู้แทนปชช. ยันปกป้องอธิปไตยของชาติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล &quot;ฮาโลวีน&quot; ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง ข่าวต่างประเทศ

ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล “ฮาโลวีน” ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว ชาวเน็ตเวียดนามบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” หลังดราม่าไทยใส่ธงชาติผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว งวด 31 ต.ค. 68 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 31 ตุลาคม 68 ทุกรางวัล สลากพัฒนา-เลข 6 ตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; คุมเก้าอี้หัวหน้าเพื่อไทย ยันมีอำนาจเต็ม มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่ ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” ยันมีอำนาจคุม “เพื่อไทย” มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว บันเทิง

ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ห้ามส่งรพ.ด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท. ชงเข้า ครม. สัปดาห์หน้า ต่อสัญญา “ไทยจีพี” รายการโมโตจีพี 5 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ลอยกระทง 2568 จัดใหญ่เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ชวนลอยกระทงรักษ์โลก ท่องเที่ยว

ไอคอนสยาม ลอยกระทง 2568 จัดใหญ่เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ชวนลอยกระทงรักษ์โลก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย ดาราดัง เจ้าของบท “จั่นเจา” เสียชีวิตกะทันหัน แฟนคลับร่วมอาลัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสำรวจผู้ป่วยถึงหมอที่ไม่น่าเชื่อถือ ข่าว

เผยผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ อึ้งหลายข้อ ออกสาวเกินไป

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของหงส์ไทย ยอมรับโรงงานเถื่อนใช้ติดสติกเกอร์ เหตุออเดอร์เยอะมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล ย้ำชัด ใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไม่หมด 200 บาท/วัน ไม่โดนตัดสิทธิแน่นอน เศรษฐกิจ

รัฐบาล ย้ำชัด ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ไม่หมด 200 บาท/วัน ไม่โดนตัดสิทธิแน่นอน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! วีระ ยอมถอยแล้ว หลังได้รับคำเตือนมีทหารและสไนเปอร์เขมรรออยู่ข้างหน้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ ข่าว

ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! ลวงเด็ก จากเกมออนไลน์ เข้ากลุ่มประหลาด ให้ทำร้ายตัวเอง-ถ่ายแผลอวดเพื่อน ข่าว

เตือนภัย! ลวงเด็กในเกม Roblox เข้ากลุ่มประหลาด ให้ทำร้ายตัวเอง-ถ่ายแผลอวดเพื่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 15:49 น.
84
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด หวยจ้าวพายุ งวด 1/11/68 คอหวยจับตา วิ่ง 6-4 มาแรง เลขท้ายมาจัดเต็ม

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568

เอาก์สบวร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 31 ต.ค. 68

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
10 เลขดัง เลขเด็ด แม่ทำเนียน หวยงวด 1 พฤศจิกายน 2568 อันดับ 1 คือ 89 พบเลข 59, 23, 72, 79, 68, 89 ตรงกับกระแสผู้ค้า 5 ภาค ชี้ทิศทางตลาดโค้งสุดท้าย

10 อันดับ เลขเด็ด แม่ทำเนียน 1/11/68 ชนเลขขายดี 5 ภาค

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด มิสเตอร์บอล ตรงงวดวันเสาร์ 1 พ.ย. 68 รวมตัวเด่นชุดเลขท้าย

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
Back to top button