คลิปสุดท้าย “นางฟ้าพยาบาล” อินฟลูสาวไต้หวัน ก่อนเสียชีวิต เปิดปมเศรษฐีตามจีบ โยงเหตุปริศนา
เพื่อนสนิทเผยสาเหตุ “ป่วยกะทันหัน” ระหว่างทำงานต่างประเทศ หลังขาดการติดต่อไปหลายวัน แฟนคลับย้อนดูโพสต์สุดท้าย 19 ต.ค.
ถือเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความตกใจอย่างมากในวงการ เมื่อ นางฟ้าพยาบาล (Hsieh Yu-hsin (เซี่ย อวี่ซิน)) เน็ตไอดอลและอดีตพยาบาลสาวหุ่นสะดุดตา ได้จากไปอย่างกะทันหันแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 31 ปี
ล่าสุด สาเหตุการเสียชีวิตของเธอได้ถูกเปิดเผยแล้ว เพื่อนสนิทของเธอได้ออกมายืนยันข่าวเศร้านี้ว่า การจากไปของ เซี่ย อวี่ซิน เกิดจาก “เหตุเจ็บป่วยกะทันหัน” เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เธอเดินทางไปถ่ายทำงานในต่างประเทศ และมีรายงานว่า ก่อนหน้านี้เธอได้ขาดการติดต่อไปหลายวัน
การจากไปอย่างรวดเร็วของเธอ สร้างความเสียใจต่อเพื่อน ๆ และแฟนคลับอย่างมาก นักแสดงเอวี Wu Mengmeng (อู๋ เมิ่งเมิ่ง) และเน็ตไอดอล Sprite (สไปรท์) รวมถึงคนในวงการอีกหลายคน ต่างได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้
เพื่อนสนิทของอวี่ซิน ยังได้ฝากข้อความมายังแฟน ๆ ที่รักเธอว่า “ขอความกรุณาเพื่อน ๆ และแฟน ๆ ที่รักอวี่ซิน มอบพื้นที่และความเคารพให้ครอบครัวที่กำลังโศกเศร้า ชั่วคราวงดติดต่อและงดคาดเดาโดยไม่จำเป็น ขอให้เราจดจำแสงงดงามของเธอไว้ในใจอย่างอ่อนโยนเสมอ”
เซี่ย อวี่ซิน เป็นที่รู้จักจากใบหน้าที่หวานและรูปร่างที่เซ็กซี่ แฟน ๆ ต่างยกให้เธอเป็น “นางฟ้าพยาบาล” เธอยังเป็นที่จดจำในฐานะผู้หญิงที่เข้มแข็ง แม้ว่านิ้วนางข้างขวาของเธอจะขาดไปหนึ่งข้อ จากอุบัติเหตุเครื่องอัดไฮดรอลิกขณะช่วยงานโรงงานเหล็กของพ่อ แต่เธอกลับรับมือเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ขัน และไม่เคยรู้สึกด้อยค่าในตัวเอง
นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ เซี่ย อวี่ซิน เผยว่า มีเศรษฐีตระกูล หวัง มาตามจีบ แม้ฝ่ายชายจะสุภาพและไม่รบกวน แต่เธอก็ยังปฏิเสธอย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบน Threads บางรายเล่าว่า เธอเคยเอ่ยถึงการเดินทางไป มาเลเซีย ในตอนท้ายโพสต์ หลายคนพยายามติดต่อหาเธอหลายวัน ไม่แน่ใจว่าเธอกลับไต้หวันหลังไปมาเลเซียหรือไม่ ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้กลับ และน่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นที่นั่น
เมื่อแฟน ๆ ทราบข่าวเศร้า หลายคนได้ย้อนกลับไปดูโพสต์สุดท้ายของเธอบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งเธอได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 (ประมาณ 11 วันก่อนเสียชีวิต)
คลิปดังกล่าวเป็นคอนเทนต์สั้น ๆ แนวตลกขบขัน ในคลิป เซี่ย อวี่ซิน สวมบทเป็นสาวใจดี เธอกำลังเดินไปเจอหนุ่มคนหนึ่งที่ทำเสียงเหมือนจะอาเจียนบริเวณท่อระบายน้ำ เธอจึงเข้าไปถามว่า “Are you Okay?” (คุณโอเคไหม)
หนุ่มคนนั้นตอบว่า “ผมเหมือนจะเมา คุณไปส่งผมที่บ้านได้ไหม” (I seem to be drunk. Can you drive me home?)
นางฟ้าพยาบาล ตอบตกลงว่า “ได้สิ แต่ห้ามอ้วกในรถฉันนะ ถ้าอ้วกในรถฉันปรับ 3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน” (Sure. but you can’t vomit in my car. It costs NTD 3000 to vomit in my car)
หนุ่มเมาจึงตอบว่า “ไม่เป็นไร คุณเอาถุงพลาสติกมาสิ เอาถุงพลาสติกคลุมหัวผมไว้เลย” (It’s ok You put on a plastic bag. Just put a plastic bag on my head.)
เซี่ย อวี่ซิน ตอบกลับว่า “โอเค งั้นไปกัน” (Okay. Let’s go then) แต่หนุ่มคนนั้นยังพูดต่อว่า “งั้นซื้อถุงใหญ่หน่อยนะ ผม(อ้วก)เยอะหน่อย” (Then buy a bigger plastic bag I’m a little too much) ก่อนจะจบที่หนุ่มคนนั้นขอให้ซื้อถุงเพิ่มอีกหลายใบ เพราะเขาอยากจะอาเจียนอีกหลายครั้ง
หลังจากการจากไป เพื่อนในวงการเช่น Wu Mengmeng (อู๋ เมิ่งเมิ่ง) และ Sprite (สไปรท์) ต่างโพสต์ไว้อาลัย ขณะที่เพื่อนสนิทได้ขอความร่วมมือแฟน ๆ ให้มอบพื้นที่และความเคารพแก่ครอบครัวที่กำลังโศกเศร้า และงดการคาดเดาโดยไม่จำเป็น ขอให้ทุกคนจดจำแสงสว่างและความเข้มแข็งของเธอไว้ในใจ
