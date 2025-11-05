ข่าวการเมือง

อนุทิน ย้ำรักษาสัญญา ปชน. ยุบสภาตามไทม์ไลน์ ลั่น ขอทำสักเรื่องให้ปังเป็นภาพจำ

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 11:59 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 12:00 น.
อนุทิน ย้ำรักษาสัญญา ปชน. ยุบสภาตามไทม์ไลน์ ลั่น ขอทำให้ปังสักเรื่องเป็นภาพจำ

“อนุทิน” นอนยัน ยุบสภาตามไทม์ไลน์เดิม 31 ม.ค. 69 แน่นอน เพื่อรักษาสัญญา MOA กับพรรคประชาชน แต่ลั่นพร้อมยุบสภาก่อน หากเจอซักฟอก

5 พ.ย.2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2025 โดยได้กล่าวถึงกรอบเวลาการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

นายอนุทิน กล่าวว่า ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตนมีเวลา 4 เดือนในการบริหารราชการแผ่นดินแบบเต็มรูปแบบ โดยได้วางกรอบการทำงานมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน หรือ Quick Big Win รวมถึงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนจากภัยพิบัติ

นายอนุทิน แสดงวิสัยทัศน์ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2025
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

ส่วนประเด็นการยุบสภา นายอนุทินยืนยันว่า กรอบเวลา 4 เดือน คือสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับพรรคประชาชนตาม MOA ที่ลงนามร่วมกัน การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บ้านเมืองต้องการการเลือกตั้งใหม่เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน ซึ่งทั้งสองพรรคเห็นพ้องว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น

นายกรัฐมนตรี “ยืนยัน นั่งยัน นอนยัน” ว่าทุกอย่างยังคงเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิม คือยุบสภาในวันที่ 31 มกราคม 2569 แม้จะมีคนพยายามเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนเวลาออกไป นายอนุทินรับฟังแต่จะไม่ปฏิบัติตาม เพราะพรรคประชาชนทำให้ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรี จึงต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้

อย่างไรก็ตาม นายอนุทินได้กล่าวถึงสถานการณ์หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนธันวาคม ซึ่งสภาจะเปิดประชุมอีกครั้ง นายอนุทินกล่าวว่า ต้องดูวัตถุประสงค์ของการอภิปราย หากเป็นการกระทำเพื่อล้างแค้นทางการเมือง ตนก็คงไม่ปล่อยให้ใครมาด่ารัฐบาลเล่น ๆ ฟรี ๆ เนื่องจากตนก็ตั้งใจจะยุบสภาในวันที่ 31 มกราคม 2569 อยู่แล้ว การยุบสภาก่อนกำหนดเพียงหนึ่งเดือนคงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

นายอนุทิน ยืนยันกำหนดการยุบสภาเป็นวันที่ 31 มกราคม 2569
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

นายอนุทิน กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่า พรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมเสมอ ตนปลูกฝังคนในพรรคว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน หากพรุ่งนี้ต้องเลือกตั้งก็ต้องพร้อม ส่วนการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง นายอนุทินกล่าวว่า ก็ดีเหมือนกัน เพราะวันนี้ได้เป็นแล้ว

นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่า การเป็นนายกฯ แม้เพียง 3-4 เดือน คนก็จะยังคงเรียกตนว่านายกฯ เหมือนที่เรียกอดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีอยู่ ตนจะพยายามทำเรื่องให้ปังสักเรื่องเพื่อให้เป็นภาพจำ การจะได้กลับมาหรือไม่จึงไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป

