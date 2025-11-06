คลิปล้านวิว ฝรั่งใน TikTok อ้าง เจอเด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทย
เพจ Drama-addict แชร์คลิปช็อก วิวทะลุล้าน หนุ่มต่างใน TikTok ชาติเล่าประสบการณ์ไปร้านอาหารไทย ใช้บริการ Glory Hole เปิดมาเจอเด็ก 9 ขวบ จี้ทางการไทยสอบด่วน
กลายเป็นเรื่องราวสุดช็อกที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในวันนี้ (6 พ.ย. 68) เมื่อเพจ Drama-addict ของ จ่าพิชิต ได้แชร์เรื่องราวจาก TikTok ที่สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างรุนแรง เรื่องนี้มีที่มาจากแชนแนล TikTok ชื่อ “upbeat” ซึ่งเป็นช่องที่เปิดให้คนทั่วไปมาเล่าประสบการณ์แปลก ๆ ที่พบเจอในต่างประเทศ แล้วอัดเป็นคลิปสั้น ๆ ลงไว้
ในคลิปวิดีโอต้นเรื่อง “ไอ้หนุ่ม” คนหนึ่ง (ตามที่จ่าพิชิตเรียก) ได้มาเล่าประสบการณ์ โดยอ้างว่าเพื่อนของเขา (ซึ่งจ่าพิชิตคาดว่าอาจหมายถึงตัวเขาเอง) ได้มาเที่ยวประเทศไทย และไปร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีบริการ glory hole
เรื่องราวถึงจุดพีค เมื่อหนุ่มคนดังกล่าวเล่าว่า หลังจากเพื่อนของเขาใช้บริการและรู้สึกฟินมาก เขาได้จ่ายเงินเพิ่มให้เจ้าของร้าน เพื่อขอดูว่าใครเป็นคนให้บริการ แต่เมื่อเปิดเข้าไปดู กลับพบว่าเป็น เด็กชาย 9 ขวบ
เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปต่างตกตะลึง แม้จะมีบางความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตว่า “9 ขวบแต่ไม่มีฟัน คือไร เหมือนแต่งขึ้นมาขำๆ” แต่จ่าพิชิตยืนยันว่า นี่ไม่ใช่เรื่องตลก
จ่าพิชิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคลิปนี้มีคนดูมากกว่าล้านครั้งแล้ว และผู้ที่ได้ชมคลิปส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นว่า เรื่องแบบนี้ต้องแจ้งตำรวจ
แอดมินเพจ Drama-addict ได้ทิ้งท้ายและแนะนำไว้อย่างชัดเจนว่า นี่คือเรื่องใหญ่และกระทบต่อประเทศไทยในหลายแง่มุม หน่วยงานของไทยควรต้องขยับตัว โดยการขอความร่วมมือไปยังแชนแนล TikTok ดังกล่าว และเรียกเจ้าของคลิปมาสอบปากคำ หากพบว่าเขากุเรื่องขึ้นมา ก็ต้องดำเนินคดีกับเขา แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริง ก็ต้องไปดำเนินคดีและกวาดล้างร้านที่ว่านั่นให้สิ้นซาก
@upbeat_signsWhat’s YOUR crazy story..?😨 – – – – #tellmeastory #tellme #story #bath #streetinterview #strangers #crazystory #crazy♬ original sound – Tell me a…
