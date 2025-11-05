อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

อดีตดาราสาวฮ่องกง โอด ถูกมาสคอตหมีแพนด้าลวนลาม ขณะถ่ายรูปคู่ทริปเที่ยวเวียนนา ชาวเน็ตเสียงแตก เจ้าตัวใส่เสื้อผ้าโชว์อึ๋มเอง ล่าสุด โผล่อวดชุดธีมฮาโลวีนสุดเซ็กซี่ ทำเอาแฟนคลับใจละลาย
โซเชียลเสียงแตกสนั่น หลังสื่อต่างประเทศรายงานว่า ไป่หยุน (Bai Yun) อดีตนักแสดงสาวชาวฮ่องกงวัย 37 ปี บอกว่าเธอถูกมาสคอตหมีแพนด้าลวนลามขณะถ่ายรูปคู่กันในทริปท่องเที่ยว กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีหลักฐานคือคลิปที่เธอโพสต์อินสตาแกรม @snowybai ว่ามีจังหวะที่มือของมาสคอตมาสัมผัสบริเวณหน้าอกของเธอ
ทว่าด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นดูเปิดเผย โชว์ทรวดทรงหน้าออกมากเกินไป ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าคนในชุดมาสคอตไม่น่าจะตั้งใจจับหน้าอกของ “ไป่หยุน” แต่หน้าจะเป็นจังหวะโน้มหรือขยับตัวเพื่อโอบถ่ายรูปมากกว่า เพราะในคลิปของเจ้าตัวนั้น ไป่หยุนก็มีสีหน้าร่าเริง ยิ้มดีใจ ไม่ได้ดูอึดอัดแต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตอีกฝั่งกลับมองว่าแม้ไป่หยุนจะแต่งตัวโชว์เนื้อหนังก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะไม่ว่าจะคนเราจะแต่งตัวอย่างไรก็ตาม บุคคลอื่นก็ไม่สิทธิมาแตะต้องร่างกายของเรา หากไม่ได้รับอนุญาตโดยตรง พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำงานของผู้สวมชุดมาสคอตอีกด้วย
ทั้งนี้ ไป่หยุน ซึ่งเคยมีผลงานกับสถานีโทรทัศน์ TVB และเป็นที่จดจำจากรูปร่างที่อวบอิ่มเกินพิกัด จนได้รับฉายาว่าเป็น “ตัวแทนความอึ๋ม” ของสถานี มักปรากฏตัวด้วยสไตล์การแต่งกายที่เน้นสัดส่วนและดึงดูดสายตาอยู่เสมอ
ไป่หยุนเคยมีผลงานในรายการวาไรตี้ “ศึกห้าสัมผัส” (Five Senses War) ในบทบาทนางฟ้า “เจียวอู่หยวน” และร่วมแสดงในละครโทรทัศน์หลายเรื่อง อาทิ “นักสืบเหล็ก” (Iron Detective) และ “ผู้หญิงที่ไม่รู้จักอ่อย” (A Woman Who Doesn’t Know How to Flirt) ปัจจุบัน หลังจากออกจากวงการบันเทิง ไป่หยุนได้ผันตัวไปเป็นครูสอนดำน้ำ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ไป่หยุน ได้โพสต์เซตรูปเทศกาลวันฮาโลวีน ในธีมชุดตำรวจหูกระต่ายสุดน่ารัก พร้อมกับแคปชั่นว่า “Thanks for having me 💖 #happyhalloween☠️ 👻” ทำเอาแฟนคลับแห่เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบ
สำหรับใครที่สนใจน้อง ไป่หยุน สามารถติดตามผลงานการถ่ายแบบได้ผ่านช่องทาง Facebook : 白雲 Snowy Bai และช่องทาง Instagram : @snowybai
