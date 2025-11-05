ข่าวดาราบันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 17:55 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:52 น.
600
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

อดีตดาราสาวฮ่องกง โอด ถูกมาสคอตหมีแพนด้าลวนลาม ขณะถ่ายรูปคู่ทริปเที่ยวเวียนนา ชาวเน็ตเสียงแตก เจ้าตัวใส่เสื้อผ้าโชว์อึ๋มเอง ล่าสุด โผล่อวดชุดธีมฮาโลวีนสุดเซ็กซี่ ทำเอาแฟนคลับใจละลาย

โซเชียลเสียงแตกสนั่น หลังสื่อต่างประเทศรายงานว่า ไป่หยุน (Bai Yun) อดีตนักแสดงสาวชาวฮ่องกงวัย 37 ปี บอกว่าเธอถูกมาสคอตหมีแพนด้าลวนลามขณะถ่ายรูปคู่กันในทริปท่องเที่ยว กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีหลักฐานคือคลิปที่เธอโพสต์อินสตาแกรม @snowybai ว่ามีจังหวะที่มือของมาสคอตมาสัมผัสบริเวณหน้าอกของเธอ

ทว่าด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นดูเปิดเผย โชว์ทรวดทรงหน้าออกมากเกินไป ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าคนในชุดมาสคอตไม่น่าจะตั้งใจจับหน้าอกของ “ไป่หยุน” แต่หน้าจะเป็นจังหวะโน้มหรือขยับตัวเพื่อโอบถ่ายรูปมากกว่า เพราะในคลิปของเจ้าตัวนั้น ไป่หยุนก็มีสีหน้าร่าเริง ยิ้มดีใจ ไม่ได้ดูอึดอัดแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตอีกฝั่งกลับมองว่าแม้ไป่หยุนจะแต่งตัวโชว์เนื้อหนังก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะไม่ว่าจะคนเราจะแต่งตัวอย่างไรก็ตาม บุคคลอื่นก็ไม่สิทธิมาแตะต้องร่างกายของเรา หากไม่ได้รับอนุญาตโดยตรง พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำงานของผู้สวมชุดมาสคอตอีกด้วย

ภาพจาก @snowybai

ทั้งนี้ ไป่หยุน ซึ่งเคยมีผลงานกับสถานีโทรทัศน์ TVB และเป็นที่จดจำจากรูปร่างที่อวบอิ่มเกินพิกัด จนได้รับฉายาว่าเป็น “ตัวแทนความอึ๋ม” ของสถานี มักปรากฏตัวด้วยสไตล์การแต่งกายที่เน้นสัดส่วนและดึงดูดสายตาอยู่เสมอ

Snowy Bai นางแบบฮ่องกง
FB/白雲 Snowy Bai

ไป่หยุนเคยมีผลงานในรายการวาไรตี้ “ศึกห้าสัมผัส” (Five Senses War) ในบทบาทนางฟ้า “เจียวอู่หยวน” และร่วมแสดงในละครโทรทัศน์หลายเรื่อง อาทิ “นักสืบเหล็ก” (Iron Detective) และ “ผู้หญิงที่ไม่รู้จักอ่อย” (A Woman Who Doesn’t Know How to Flirt) ปัจจุบัน หลังจากออกจากวงการบันเทิง ไป่หยุนได้ผันตัวไปเป็นครูสอนดำน้ำ

ภาพจาก @snowybai

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ไป่หยุน ได้โพสต์เซตรูปเทศกาลวันฮาโลวีน ในธีมชุดตำรวจหูกระต่ายสุดน่ารัก พร้อมกับแคปชั่นว่า “Thanks for having me 💖 #happyhalloween☠️ 👻” ทำเอาแฟนคลับแห่เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบ

ไป่หยุ่น คอสเพลย์เป็นตำรวจฮาโลวีน
ภาพจาก : IG/snowybai

สำหรับใครที่สนใจน้อง ไป่หยุน สามารถติดตามผลงานการถ่ายแบบได้ผ่านช่องทาง Facebook : 白雲 Snowy Bai และช่องทาง Instagram : @snowybai

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Snowy Bai (@snowybai)

ภาพจาก @snowybai
ภาพจาก @snowybai
ภาพจาก @snowybai
ภาพจาก @snowybai

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

2 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

32 นาที ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โบว์ ณัฏฐา&#039; ฟาด &#039;ณวัฒน์&#039; หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ ข่าว

‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคนละครึ่งพลัสในบุรีรัมย์ถูกปรับ 1,000 บาท เนื่องจากขายสินค้าราคาไม่ตรงป้าย ข่าว

ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ทลายเครือข่าย &quot;ปรินซ์ กรุ๊ป&quot; อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ทลายเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
669 ชุมพรโพสต์เตือนถูกโทรป่วนหัวเราะเยาะ ข่าว

รุมจวก คนโทรป่วน 1669 แจ้งเหตุเท็จกลางดึก หัวเราะใส่-ตัดสายหนี จี้หาคนผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ผงะ! ส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด โชว์หน้าบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย ข่าว

ไรเดอร์ผงะ! ขับส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด ต่อหน้าชาวบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ &quot;ว่างแล้ว&quot; บันเทิง

ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ “ว่างแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จำคุกตลอดชีวิต เจ้าของรีสอร์ตสกีตุรกี เพลิงไหม้คร่า 78 ศพ ช่วงต้นปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังใน จังหวัดสุพรรณบุรี จุดดราม่า โพสต์ภาพเด็กปาโป่งงานวัด ถามเหมาะสม? ทัวร์ลงสนั่น แม่เด็กโผล่แจง &quot;เพิ่งเลิกเรียนพิเศษ พาลูกคลายเครียด&quot; ข่าว

ทัวร์ลง! เพจดังสุพรรณบุรี ถาม “ชุดนักเรียน” ปาลูกโป่งงานวัด เหมาะสมไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เชย์นิส&quot; ถึงกับรับไม่ได้ นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี บันเทิง

“เชย์นิส” แสดงจุดยืน รับไม่ได้นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 17:55 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:52 น.
600
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button