จับได้แล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดขายยาเสพติดบนเสาไฟ เร่งขยายผล
จับได้แล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดขายยาเสพติดบนเสาไฟ ในภูเก็ต เจ้าตัวอ้างทำมาแล้ว 3 วัน ได้มา 300 ดอลลาร์ ตำรวจเร่งขยายผล
จากที่นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนภัยยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นชาวรัสเซียใช้วิธีติด QR โค้ดตามเสาไฟ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทราบตัวแล้วว่าคือใคร ทราบชื่อคือนายเซเมียน กัสพายาน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สืบทราบว่า นายเซเมียน กัสพายาน ได้เดินทางหลบหนีมากบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา
จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบ นายเซเมียน นั่งอยู่บริเวณหน้าห้องพัก มีอาการระมัดระวังตัว และเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ จึงได้วิ่งหลบหนี ออกทางด้านหลังโรงแรม เจ้าหน้าที่ได้วิ่งไล่ติดตามจนสามารถ ควบคุมตัว ได้ และนำตัวไปค้นห้องพัก พบหลักฐานสติกเกอร์ที่ใช้โฆษณาให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการซื้อขายยาเสพติดผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากอยู่ในลิ้นชัก รวมถึงภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา ที่ใช้ถ่ายการติดสติกเกอร์ เพื่อรายงาน ผู้ว่าจ้าง
จากการสอบสวน นายเซเมียน ให้การว่า ตนได้ติดต่อกับชายชาวต่างชาติที่ปกปิดตัวตน ซึ่งเป็นแอดมินของเว็บไซต์ ผ่านกลุ่มแชท ในตลาดมืดของแอพพลิเคชัน Telegram ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มชาวรัสเซีย ให้นำสติกเกอร์ไปทำการติดโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ หรือตามเสาไฟฟ้า
โดยทางแอดมินของกลุ่มแชทได้ส่งสติกเกอร์มาให้ตน ผ่านตัวแทนขนส่งเอกชน ซึ่งเมื่อรับสติกเกอร์แล้ว ตนก็จะนำไปติดตามที่ต่างๆ โดยได้รับค่าตอบแทน 1 ดอลลาร์ (USDT) ต่อสติกเกอร์ 1 ใบ โดยจะมีการจ่ายเงินค่าจ้างผ่านกระเป๋าเงินคลิปโตของ นายเซเมียน และทำมาแล้ว 3 วัน ได้เงินมาจำนวน 300 ดอลล่าร์ (USDT)
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของ นายเซเมียน ผู้ต้องหา และจะได้ขยายผลทำการสืบสวนถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดออนไลน์ต่อไป
