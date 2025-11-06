สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย ทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม
ภาพสะท้อนใจเช้านี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพปลาตัวใหญ่ลอยตาย สภาพน้ำเต็มไปด้วยเศษกระทง-ดอกไม้ หลังงานลอยกระทงเมื่อคืน
กลายเป็นภาพสะเทือนใจที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเช้านี้ (6 พ.ย. 2568) หลังค่ำคืนของเทศกาลลอยกระทง ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Siwimon Junsongpop ได้โพสต์ภาพลงในกลุ่ม “ดอนเมืองรวมใจ – เช้าร่วม”
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นปลาขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง ลอยหงายท้องตายอยู่ริมท่าน้ำวัดเทพ สภาพน้ำเต็มไปด้วยเศษดอกไม้ ใบตอง และวัสดุจากกระทงจำนวนมาก ที่ประชาชนนำมาลอยเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้โพสต์ได้เขียนข้อความบรรยายสั้นๆ แต่สะเทือนความรู้สึกว่า “ลอยกระทงวัดเทพ น้องตุยเลย”
โพสต์นี้กลายเป็นภาพสะท้อนความเป็นจริงที่มักเกิดขึ้นหลังเทศกาล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ แม้ว่ากระทงส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุธรรมชาติ แต่การที่วัสดุเหล่านั้นย่อยสลายพร้อมกันในปริมาณมหาศาล ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง (น้ำเน่าเสีย) ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในคลอง จนอาจทนไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุด
ส่วนปริมาณขยะจากกระทงในปี 2568 นี้ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ได้เร่งดำเนินการจัดเก็บกระทงกว่า 110 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างในแหล่งน้ำ พบว่ายอดเก็บกระทง จำนวน 391,027 ใบ ลดลงจากปี67 24% เป็นกระทงธรรมชาติ จำนวน 323,626 ใบ ยังมีคนลอยกระทงโฟม จำนวน 28,298 ใบ กระทงขนมปัง จำนวน 39,103 ใบ ส่วนลอยกระทงออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th จำนวน 23,347 ใบ
กทม. ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และกระทงออนไลน์ ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงรักษ์โลก มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง” ช่วยลดปริมาณขยะจากกระทงและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง
- ชาวเน็ตแห่แชร์ “นายกอนุทิน” ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา
- กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: