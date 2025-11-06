ชาวเน็ตแห่แชร์ “นายกอนุทิน” ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา
ชาวเน็ตแห่แชร์ อนุทิน ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา ที่คลองผดุงกรุงเกษม บอกขอทุกวันให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง สงบ สามัคคี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เดินเท้าจากตึกไทยคู่ฟ้ามุ่งหน้าสู่คลองผดุงกรุงเกษม บริเวณประตู 8 พร้อมด้วยนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นางศุภมาส อิศรภักดี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ที่บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างรั้วทำเนียบรัฐบาล
โดยผู้สื่อข่าวได้ถามนายอนุทินว่า ปีนี้อยากขอพรอะไร นายอนุทิน กล่าวว่า ขอทุกวัน ไม่เฉพาะวันลอยกระทง ขอให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง สงบ สามัคคี ขอให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีเงินใช้ทุกวัน มีเก็บมีออม มีความสุข
ส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าลอยกระทงที่คลองผดุงฯ จะเจริญรอยตาม พ.ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนจะตอบว่า วันนี้เรามีพระราชพิธีฯ ดังนั้นก็มาลอยเพื่อรักษาประเพณีไว้ ทำในระดับที่เหมาะที่ควร
นายกฯ ได้ถามทิ้งท้ายว่า ทำไมแถวนี้เงียบเหงา ไม่มีร้านค้าเลย ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่า ยังมีโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 น่าจะให้จัดตลาด เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ นายกฯ จึงตอบกลับว่าน่าสนใจ เดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับเลขาธิการนายกฯ
อย่างไรก็ตามได้มีชาวเน็ตได้แห่แชร์รูปนายอนุทินยืนถือกระทงกับภริยา โดยชาวเน็ตตาดีสังเกตได้ว่านายกอนุทินลืมรูดซิปกางเกง
