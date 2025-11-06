ไม่จบ! “ณวัฒน์” โพสต์ “เสรีภาพ” กับ “เรื่องโกหก” ตอกกลับดราม่า MU2025

สรุปมหากาพย์เดือด “ณวัฒน์” โพสต์ไอจีสตอรี่ล่าสุด “เสรีภาพในการพูดเป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าเป็นเรื่องโกหก มันจะไม่ถูกนับ” หลังดราม่านางงาม บานปลายถึงสื่อโลก
ล่าสุด วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2568) ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้จัดการประกวดฯ ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมสตอรี่เป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า “Freedom of speech (voice) is important, but if the voice are lies it would not be call freedom of speech (voice)”
แปลว่า เสรีภาพในการพูด (เสียง) เป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าสิ่งที่พูดเป็นเรื่องโกหก มันจะไม่ถูกเรียกว่า ‘เสรีภาพในการพูด (เสียง)’
การโพสต์ครั้งนี้ ถูกตีความว่าเป็นการตอกย้ำจุดยืนของณวัฒน์ หลังจากเกิดดราม่าครั้งใหญ่ในห้องประชุม การปะทะคารมกับ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ซึ่งเธอได้กล่าวว่า “เพราะฉันมีสิทธิ์มีเสียง (I have a voice)” หรืออาจตีความถึงราอูล โรชา เจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล ที่ณวัฒน์ให้สัมภาษณ์วานนี้ ว่ารู้สึกเหมือนถูกหลอกให้ตนเองขอโทษ
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้น ไทยเกอร์สรุปมหากาพย์ดราม่า MU 2025 ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนี้
1. ศึกแรกปม ดินเนอร์พิเศษ โจมตีเรื่องหุ้นตก
ณวัฒน์ เปิดโหวตในฐานะเจ้าภาพ จัดกิจกรรม “Special Dinner” ให้แฟนนางงามโหวต “Like” นางงามที่ตนชอบ เพื่อไปดินเนอร์ด้วย ต่อมา MUO แถลงเบรกผ่านสื่อ: โจมตีว่า กิจกรรมนี้ไม่ได้รับอนุญาติ และเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จ่อดำเนินการทางกฎหมาย
ณวัฒน์ สวนกลับ ยืนยันว่ากิจกรรมนี้อยู่ในสัญญาการตลาด ราอูล โจมตีส่วนตัว แคปหน้าจอกราฟ “หุ้น MGI” ของณวัฒน์ที่กำลังร่วงหนัก โพสต์ลงโซเชียลในเชิงเยาะเย้ย
2. ศึกที่ 2 ณวัฒน์ พาตำรวจบุกกองประกวด ทีมงานพานางงามถ่ายโปรโมตเว็บพนัน
ณวัฒน์อ้างว่าจับได้ ทีมงาน MUO ส่วนกลาง (ไม่เกี่ยวกับทีมไทย) แอบให้ผู้เข้าประกวดถ่ายโปรโมต “คาสิโนออนไลน์” (PlayTime) ในโรงแรม ณวัฒน์ชี้ว่า การพนันผิดกฎหมายร้ายแรงในไทย และเขาเคยเตือน MUO แล้ว แต่ไม่ฟัง
ณวัฒน์แจ้งตำรวจ สน.วัดพระยาไกร เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ลงบันทึกประจำวัน ยืนยันว่า MGI ไม่เกี่ยวข้อง ผลักให้ MUO กลายเป็นฝ่ายที่เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาญาในไทย ส่วนทีมงาน MUO ที่ทำผิดถูกเนรเทศออกนอกประเทศแล้ว
3. ศึกที่3 ดราม่า DUMB นางงามวอล์กเอาต์สะเทือนโลก
ในงานมอบสายสะพาย (4 พ.ย.) ณวัฒน์ได้ตำหนิ มิสเม็กซิโก ฟาติมา บอสช์ กลางห้องประชุม ถึงการไม่ให้ความร่วมมือกับสปอนเซอร์ “I Have a Voice” มิสเม็กซิโกไม่ยอม ล่าวว่า “คุณกำลังไม่เคารพฉัน… ฉันมีสิทธิ์มีเสียง (I have a voice)”
คำเจ้าปัญหา เกิดระหว่างการโต้เถียง ณวัฒน์ถูกกล่าวหาว่าเรียกเธอว่า “Dummy” (โง่) และสั่ง รปภ. มาเชิญเธอออก ต่อมาณวัฒน์ชี้แจงว่า ไม่ได้พูดคำนี้ เขาพูด Damage
ควีนวิกตอเรีย เคียร์ ทีลวิก (Miss Universe 2024 คนปัจจุบัน) และนางงามอีกกว่าสิบประเทศ ลุกขึ้นเดินออกจากห้องประชุมทันที เพื่อประท้วงการกระทำของณวัฒน์
ล่าสุดกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก New York Post และสื่อต่างชาติตีข่าว วิกตอเรีย ให้สัมภาษณ์ว่า นี่คือสิทธิสตรี ดูถูกผู้หญิงคนอื่น
4. ภาคจบ ณวัฒน์ ร่ำไห้
ราอูล ออกแถลงการณ์ประณามณวัฒน์ว่า ดูหมิ่นนางงาม และสั่งส่ง CEO คนใหม่ (มาริโอ บูคาโร) บินตรงมาคุมงานแทน เป็นการจำกัดบทบาทณวัฒน์
ณวัฒน์ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา อ้างว่า “หลอกให้ผมขอโทษ” ตนถูกแทงข้างหลังตลอด คำว่า Dumb ณวัฒน์ยืนยันว่า ไม่ได้พูด แต่ถูกเพจละตินสร้างเฟกนิวส์โจมตี
การโพสต์ไอจีสตอรี่ล่าสุดเรื่อง “เสรีภาพในการพูด vs เรื่องโกหก” ก็คือการตอกย้ำจุดยืนของณวัฒน์ว่า เขาคือฝ่ายที่ถูก “โกหก” และ “ใส่ร้าย” ในเหตุการณ์ปะทะคารมครั้งนั้นนั่นเอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: