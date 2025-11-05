ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน
พาณิชย์บุรีรัมย์ ลุยปรับร้านค้า “คนละครึ่ง” 1,000 บาท หลังโซเชียลแฉ ขายของไม่ตรงป้าย
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานความคืบหน้า กรณีที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีพฤติกรรมจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายแสดงราคา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบ พบว่า ร้านค้าดังกล่าวจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายที่แสดงราคาจริง และเจ้าของร้านค้าก็ได้ยอมรับสารภาพว่ามีพฤติกรรมตามที่มีการกล่าวอ้าง
พฤติกรรมดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 28 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย เป็นเงิน 1,000 บาท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ร้านค้าปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการโครงการคนละครึ่งพลัสมีความเชื่อมั่น ซึ่งเจ้าของร้านยินดีที่จะปฏิบัติตามโดยไม่ติดใจใด ๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ผ่าน Grab ลดสูงสุด 200 บาท/วัน เตรียมอิ่มคุ้ม 7 พ.ย.นี้
- พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ
- ร้านแจงแล้ว “คนละครึ่งไม่ครึ่งจริง” ถามสนั่นบุรีรัมย์ คลังตอบชัด 7% บวกได้ไหม?
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: