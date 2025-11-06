สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 4

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบการแข่งขันในเกมที่ 4 ครบทุกทีม
จบลงไปแล้วสำหรับเกมนัดที่ 4 ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส โดยเหล่าทีมชั้นนำต่างเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ถ้วนหน้า
ผลการแข่งขัน UCL 25/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
วันอังคารที่ 4พฤศจิกายน 2568
- นาโปลี 0-0 แฟร้งค์เฟิร์ต
- สลาเวีย ปราก 0-3 อาร์เซนอล
- เปแอสเช 1-2 บาเยิร์น มิวนิค
- ลิเวอร์พูล 1-0 เรอัล มาดริด
- แอต.มาดริด 3-1 ยูนียง แวงต์-ชิลลัวส์
- ยูเวนตุส 1-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน
- สเปอร์ส 4-0 โคเปนเฮเก้น
- โอลิมเปียกอส 1-1 พีเอสวี
- โบโด กลิมท์ 0-1 โมนาโก
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568
- คาราบัก 2-2 เชลซี
- ปาฟอส 1-0 บียาร์เรอัล
- แมนฯ ซิตี้ 4-1 ดอร์ทมุนด์
- อินเตอร์ มิลาน 2-1 ไครัต
- เบนฟิก้า 0-1 เลเวอร์คูเซ่น
- คลับ บรูช 3-3 บาร์เซโลนา
- อาแจ็กซ์ 0-3 กาลาตาซาราย
- มาร์กเซย 0-1 อตาลันต้า
- นิวคาสเซิล 2-0 แอธ.บิลเบา
ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส
- บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 4 นัด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 12 คะแนน
- อาร์เซนอล แข่ง 4 นัด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 12 คะแนน
- อินเตอร์ มิลาน แข่ง 4 นัด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 12 คะแนน
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 10 คะแนน
- เปแอสเช แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
- นิวคาสเซิล แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
- เรอัล มาดริด แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
- ลิเวอร์พูล แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
- กาลาตาซาราย แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
- สเปอร์ส แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 8 คะแนน
- บาร์เซโลนา แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
- เชลซี แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
- สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
- ดอร์ทมุนด์ แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
- คาราบัก แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 7 คะแนน
- อตาลันต้า แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
- แอต.มาดริด แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- พีเอสวี แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน
- โมนาโก แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน
- ปาฟอส แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน
- เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน
- คลับ บรูช แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 4 คะแนน
- แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 4 คะแนน
- นาโปลี แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 4 คะแนน
- มาร์กเซย แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 3 คะแนน
- ยูเวนตุส แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- แอธ.บิลเบา แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 3 คะแนน
- ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 3 คะแนน
- โบโด กลิมท์ แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
- สลาเวีย ปราก แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
- โอลิมเปียกอส แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
- บียาร์เรอัล แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 1 คะแนน
- โคเปนเฮเก้น แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 1 คะแนน
- ไครัต แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 1 คะแนน
- เบนฟิก้า แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 4 มี 0 คะแนน
- อาแจ็กซ์ แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 4 มี 0 คะแนน
หมายเหตุ – สีน้ำเงิน = เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย , สีเขียว = เข้ารอบเพลย์ออฟ , สีแดง = ตกรอบ
อ้างอิง : uefa.com
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
มวย/MMA
ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง
12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม
13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ
14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เที่ยวบินสหรัฐฯ อาจถูกยกเลิก 4,000 ไฟลท์ หลังชัตดาวน์ ลากยาวเข้าสู่วันที่ 36
36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้ประธาน-กรรมการ กกต. พกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 4
2 ชั่วโมง ที่แล้ว