สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 4

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 09:33 น.
64

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบการแข่งขันในเกมที่ 4 ครบทุกทีม

จบลงไปแล้วสำหรับเกมนัดที่ 4 ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส โดยเหล่าทีมชั้นนำต่างเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ถ้วนหน้า

ผลการแข่งขัน UCL 25/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4

วันอังคารที่ 4พฤศจิกายน 2568

  • นาโปลี 0-0 แฟร้งค์เฟิร์ต
  • สลาเวีย ปราก 0-3 อาร์เซนอล
  • เปแอสเช 1-2 บาเยิร์น มิวนิค
  • ลิเวอร์พูล 1-0 เรอัล มาดริด
  • แอต.มาดริด 3-1 ยูนียง แวงต์-ชิลลัวส์
  • ยูเวนตุส 1-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน
  • สเปอร์ส 4-0 โคเปนเฮเก้น
  • โอลิมเปียกอส 1-1 พีเอสวี
  • โบโด กลิมท์ 0-1 โมนาโก

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568

  • คาราบัก 2-2 เชลซี
  • ปาฟอส 1-0 บียาร์เรอัล
  • แมนฯ ซิตี้ 4-1 ดอร์ทมุนด์
  • อินเตอร์ มิลาน 2-1 ไครัต
  • เบนฟิก้า 0-1 เลเวอร์คูเซ่น
  • คลับ บรูช 3-3 บาร์เซโลนา
  • อาแจ็กซ์ 0-3 กาลาตาซาราย
  • มาร์กเซย 0-1 อตาลันต้า
  • นิวคาสเซิล 2-0 แอธ.บิลเบา

ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส

  1. บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 4 นัด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 12 คะแนน
  2. อาร์เซนอล แข่ง 4 นัด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 12 คะแนน
  3. อินเตอร์ มิลาน แข่ง 4 นัด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 12 คะแนน
  4. แมนฯ ซิตี้ แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 10 คะแนน
  5. เปแอสเช แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
  6. นิวคาสเซิล แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
  7. เรอัล มาดริด แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
  8. ลิเวอร์พูล แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
  9. กาลาตาซาราย แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 9 คะแนน
  10. สเปอร์ส แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 8 คะแนน
  11. บาร์เซโลนา แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
  12. เชลซี แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
  13. สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
  14. ดอร์ทมุนด์ แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
  15. คาราบัก แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 7 คะแนน
  16. อตาลันต้า แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 7 คะแนน
  17. แอต.มาดริด แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  18. พีเอสวี แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน
  19. โมนาโก แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน
  20. ปาฟอส แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน
  21. เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน
  22. คลับ บรูช แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 4 คะแนน
  23. แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 4 คะแนน
  24. นาโปลี แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 4 คะแนน
  25. มาร์กเซย แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 3 คะแนน
  26. ยูเวนตุส แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  27. แอธ.บิลเบา แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 3 คะแนน
  28. ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 3 คะแนน
  29. โบโด กลิมท์ แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
  30. สลาเวีย ปราก แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
  31. โอลิมเปียกอส แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน
  32. บียาร์เรอัล แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 1 คะแนน
  33. โคเปนเฮเก้น แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 1 คะแนน
  34. ไครัต แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 1 คะแนน
  35. เบนฟิก้า แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 4 มี 0 คะแนน
  36. อาแจ็กซ์ แข่ง 4 นัด ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 4 มี 0 คะแนน

หมายเหตุ – สีน้ำเงิน = เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย , สีเขียว = เข้ารอบเพลย์ออฟ , สีแดง = ตกรอบ

Credit : UEFA Champions League

อ้างอิง : uefa.com

