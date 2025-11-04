“ธนดล” ขอบคุณ “ธรรมนัส” หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ
ธนดล ทนายความของ เบน สมิธ ขอบคุณ ธรรมนัส หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ ลั่นตั้งใจทำงานเต็มที่
จากกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
ล่าสุดนายธนดล เขียนข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมขอบพระคุณ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนผมและแต่งตั้งผมตลอดมาครับ ผมจะตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครับ”
สำหรับนายธนดลนั้นเป็นทนายความของ เบน สมิธ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดี นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท หลังจากที่นายรังสิมันต์ กล่าวหาว่านายเบน สมิธ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ นอกจากนี้ นายธนดลเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
