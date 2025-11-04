ข่าว

“ธนดล” ขอบคุณ “ธรรมนัส” หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 20:50 น.
67

ธนดล ทนายความของ เบน สมิธ ขอบคุณ ธรรมนัส หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ ลั่นตั้งใจทำงานเต็มที่

จากกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ล่าสุดนายธนดล เขียนข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมขอบพระคุณ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนผมและแต่งตั้งผมตลอดมาครับ ผมจะตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครับ”

สำหรับนายธนดลนั้นเป็นทนายความของ เบน สมิธ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดี นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท หลังจากที่นายรังสิมันต์ กล่าวหาว่านายเบน สมิธ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ นอกจากนี้ นายธนดลเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 20:50 น.
67
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

