พระเอกดัง ใจบุญ ชอบบริจาคเลือดมาก เตรียมบริจาคไตให้คนแปลกหน้า

เจสซี ไอเซนเบิร์ก พระเอกหนัง The Social Network บริจาคเลือดเป็นประจำ เผยอยากบริจาคไตให้คนแปลกหน้า มีความคิดนี้มา 10 ปี อ้าง แทบไม่มีความเสี่ยง สังคมกำลังต้องการอย่างมาก
เจสซี ไอเซนเบิร์ก แสดงและผู้กำกับชื่อดัง เปิดเผยว่า เขากำลังจะบริจาคไต 1 ข้าง ให้กับคนแปลกหน้าในเดือนหน้า
นักแสดงวัย 42 ปี เคยรับบทเป็น มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เจ้าของ Meta กล่าวในรายการ Today ของ NBC ว่า “ผมจะบริจาคไตในอีก 6 สัปดาห์” เมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจ เขาตอบว่า “ผมไม่รู้ว่าทำไม ผมคงติดใจมาจากการบริจาคเลือด ผมกำลังจะบริจาคแบบไม่เจาะจงผู้รับ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ทำครับ”
ไอเซนเบิร์กเสริมว่า เขาคิดเรื่องการบริจาคอวัยวะขณะยังมีชีวิตอยู่ครั้งแรกเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน แต่เพิ่งจะเริ่มกระบวนการเมื่อไม่นานนี้ “มันแทบไม่มีความเสี่ยงเลย และยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ผมคิดว่าคนจะตระหนักได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลย ถ้าคุณมีเวลาและความตั้งใจ”
เขายังอธิบายกระบวนการจับคู่ผู้บริจาคกับผู้รับ “สมมติว่ามีคนต้องการไตในแคนซัสซิตี้ ลูกของเขาจะบริจาคให้ แต่บังเอิญไม่เข้ากัน แต่ไตของผมดันเข้ากันได้ คนนั้นก็สามารถรับไตของผมไป”
“ส่วนลูกของเขา ก็ยังคงบริจาคไตของตัวเองเช่นกัน ไตนั้นก็จะเข้าสู่คลังเพื่อรอจับคู่กับผู้รับคนอื่นที่เข้ากันได้ต่อไป ระบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้บริจาคแบบไม่เจาะจงผู้รับอย่างผม มาเป็นคนเริ่มต้นครับ”
ในวงการบันเทิง มีคนดังเพียงไม่กี่คนที่บริจาคอวัยวะขณะยังมีชีวิตอยู่ ในปี 2017 เซเลนา โกเมซ เป็นผู้รับไตจากเพื่อนของเธอ ฟรานเซีย ไรซา ส่วนคนดังคนอื่น เช่น เทรซี มอร์แกน, จอร์จ โลเปซ, นีล ไซมอน และ ทีน่า เทอร์เนอร์ ก็เคยได้รับการบริจาคไตเช่นกัน
ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 100,000 คน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 12 คนต่อวันเพราะขาดแคลนอวัยวะ ส่วนในสหราชอาณาจักร มีผู้รอ 8,186 คน เป็นสถิติสูงสุด ขณะที่จำนวนผู้บริจาคกำลังลดลง โดยผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต ส่วนใหญ่เป็นไต คิดเป็นประมาณ 40% ของการบริจาคทั้งหมด
ไอเซนเบิร์กให้เครดิต แอนนา สเตราต์ ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นครูและทำงานการกุศล ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุดมการณ์และการเคลื่อนไหวของเขา แม่ของเธอที่ล่วงลับไปแล้ว เคยบริหารศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งไอเซนเบิร์กกับสเตราต์เป็นผู้สนับสนุนหลักมาโดยตลอด
เมื่อต้นปีนี้ ไอเซนเบิร์กได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์จากเรื่อง A Real Pain เขากำลังอยู่ระหว่างการโปรโมตภาพยนตร์ Now You See Me ภาค 3 ส่วนประเด็นภาคต่อของ The Social Network เขาชี้แจงว่าการที่เขาไม่ได้รับบทเดิม “ไม่เกี่ยวข้อง” กับบทภาพยนตร์ของแอรอน ซอร์คิน โดย เจเรมี สตรอง จะมารับบท มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก แทน
