ข่าวดาราบันเทิง

พระเอกดัง ใจบุญ ชอบบริจาคเลือดมาก เตรียมบริจาคไตให้คนแปลกหน้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 08:57 น.
58
พระเอกดัง ใจบุญ บริจาคเลือดยังไม่พอ คิดบริจาคไตให้คนแปลกหน้า

เจสซี ไอเซนเบิร์ก พระเอกหนัง The Social Network บริจาคเลือดเป็นประจำ เผยอยากบริจาคไตให้คนแปลกหน้า มีความคิดนี้มา 10 ปี อ้าง แทบไม่มีความเสี่ยง สังคมกำลังต้องการอย่างมาก

เจสซี ไอเซนเบิร์ก แสดงและผู้กำกับชื่อดัง เปิดเผยว่า เขากำลังจะบริจาคไต 1 ข้าง ให้กับคนแปลกหน้าในเดือนหน้า

นักแสดงวัย 42 ปี เคยรับบทเป็น มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เจ้าของ Meta กล่าวในรายการ Today ของ NBC ว่า “ผมจะบริจาคไตในอีก 6 สัปดาห์” เมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจ เขาตอบว่า “ผมไม่รู้ว่าทำไม ผมคงติดใจมาจากการบริจาคเลือด ผมกำลังจะบริจาคแบบไม่เจาะจงผู้รับ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ทำครับ”

ไอเซนเบิร์กเสริมว่า เขาคิดเรื่องการบริจาคอวัยวะขณะยังมีชีวิตอยู่ครั้งแรกเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน แต่เพิ่งจะเริ่มกระบวนการเมื่อไม่นานนี้ “มันแทบไม่มีความเสี่ยงเลย และยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ผมคิดว่าคนจะตระหนักได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลย ถ้าคุณมีเวลาและความตั้งใจ”

เขายังอธิบายกระบวนการจับคู่ผู้บริจาคกับผู้รับ “สมมติว่ามีคนต้องการไตในแคนซัสซิตี้ ลูกของเขาจะบริจาคให้ แต่บังเอิญไม่เข้ากัน แต่ไตของผมดันเข้ากันได้ คนนั้นก็สามารถรับไตของผมไป”

เจสซี ไอเซนเบิร์ก พระเอกดังประกาศบริจาคไตให้คนแปลกหน้าในเดือนหน้า

“ส่วนลูกของเขา ก็ยังคงบริจาคไตของตัวเองเช่นกัน ไตนั้นก็จะเข้าสู่คลังเพื่อรอจับคู่กับผู้รับคนอื่นที่เข้ากันได้ต่อไป ระบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้บริจาคแบบไม่เจาะจงผู้รับอย่างผม มาเป็นคนเริ่มต้นครับ”

ในวงการบันเทิง มีคนดังเพียงไม่กี่คนที่บริจาคอวัยวะขณะยังมีชีวิตอยู่ ในปี 2017 เซเลนา โกเมซ เป็นผู้รับไตจากเพื่อนของเธอ ฟรานเซีย ไรซา ส่วนคนดังคนอื่น เช่น เทรซี มอร์แกน, จอร์จ โลเปซ, นีล ไซมอน และ ทีน่า เทอร์เนอร์ ก็เคยได้รับการบริจาคไตเช่นกัน

เจสซี ไอเซนเบิร์กกล่าวว่าการบริจาคไตแทบไม่มีความเสี่ยง

ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 100,000 คน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 12 คนต่อวันเพราะขาดแคลนอวัยวะ ส่วนในสหราชอาณาจักร มีผู้รอ 8,186 คน เป็นสถิติสูงสุด ขณะที่จำนวนผู้บริจาคกำลังลดลง โดยผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต ส่วนใหญ่เป็นไต คิดเป็นประมาณ 40% ของการบริจาคทั้งหมด

ไอเซนเบิร์กให้เครดิต แอนนา สเตราต์ ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นครูและทำงานการกุศล ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุดมการณ์และการเคลื่อนไหวของเขา แม่ของเธอที่ล่วงลับไปแล้ว เคยบริหารศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งไอเซนเบิร์กกับสเตราต์เป็นผู้สนับสนุนหลักมาโดยตลอด

เมื่อต้นปีนี้ ไอเซนเบิร์กได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์จากเรื่อง A Real Pain เขากำลังอยู่ระหว่างการโปรโมตภาพยนตร์ Now You See Me ภาค 3 ส่วนประเด็นภาคต่อของ The Social Network เขาชี้แจงว่าการที่เขาไม่ได้รับบทเดิม “ไม่เกี่ยวข้อง” กับบทภาพยนตร์ของแอรอน ซอร์คิน โดย เจเรมี สตรอง จะมารับบท มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก แทน

เจสซี ไอเซนเบิร์กเคยรับบทเป็นมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กใน The Social Network

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เด็กอนุบาลถูกไฟชอร์ตดับขณะเล่นชิงช้า ญาติคาใจเคยแจ้งแล้ว แต่ไม่มีใครซ่อม

9 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

17 นาที ที่แล้ว
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม บันเทิง

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

19 นาที ที่แล้ว
ผิดคาดฤดูหนาว กทม. แจ้งเตือนพายุ &quot;คัลแมกี&quot; จ่อเข้าเวียดนาม ส่งผลไทย 7-9 พ.ย. นี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

หนาวนี้ไม่แห้ง เตรียมรับมือ “พายุคัลแมกี” 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯ อาจถูกยกเลิก 4,000 ไฟลท์ หลังชัตดาวน์ ลากยาวเข้าสู่วันที่ 36

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดขายยาเสพติดบนเสาไฟ เร่งขยายผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำเพื่อชี้แจงข้อมูลบิดเบือนจากเพจอวตาร ข่าว

สยบข่าวลือ! นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำ อ้าง เพจอวตาร บิดเบือนปมขอโทษ โหนกระแส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กรายชื่อจังหวัด จ่อโดนฤทธิ์ “พายุคัลแมกี” หลังถล่มฟิลิปปินส์ 85 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้ประธาน-กรรมการ กกต. พกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทางการคาดสาเหตุเบื้องต้น เครื่องบิน UPS ตก ยอดตายขยับอยู่ที่ 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายร่างท้วมยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทงที่หญิงสาวปล่อยลงน้ำ ข่าว

คลิปไวรัล ชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทง เก็บทุกดอก งมเงินต่อหน้าเจ้าของ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ ข่าว

กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ ข่าวอาชญากรรม

2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธนดล ถอนตัวจากการเป็นทนาย “เบน สมิธ” ป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ใจบุญ บริจาคเลือดยังไม่พอ คิดบริจาคไตให้คนแปลกหน้า บันเทิง

พระเอกดัง ใจบุญ ชอบบริจาคเลือดมาก เตรียมบริจาคไตให้คนแปลกหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ตอบแล้ว เรื่องลืมรูดซิปกางเกง ลั่นไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก เข้าแจ้งความ ถูกลวนลามกลางถนน (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาตามเสาไฟ เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ กังวล คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่ใช้ถุงยางมากขึ้น ขาดแรงจูงใจป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แชร์ “นายกอนุทิน” ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 08:57 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

เด็กอนุบาลถูกไฟชอร์ตดับขณะเล่นชิงช้า ญาติคาใจเคยแจ้งแล้ว แต่ไม่มีใครซ่อม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button