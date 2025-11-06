ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก เข้าแจ้งความ ถูกลวนลามกลางถนน (คลิป)
ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก เข้าแจ้งความ ถูกลวนลามกลางถนน กลางวันแสกๆขณะพบปะประชาชน หวั่นผู้หญิงในประเทศไม่ปลอดภัย
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นาง คลอเดีย เชนบาม ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโกได้กล่าวว่าเธอจะดำเนินคดีบุคคลที่ลวนลามเธอ ในขณะที่เธอปรากฎตัวสาธารณชนในกรุงเม็กซิโกซิตี้ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
โดยจากภาพที่ถูกบันทึกไว้ได้ มีชายคนหนึ่งเดินเข้าหาเธอจากข้างหลังและพยายามจูบเธอ และใช้มือสัมผัสตามร่างกายของเธอ ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะควบคุมสถานการณ์และจับกุมตัวผู้กระทำผิด
นางเชนบามกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่เธอมองคือ ถ้าหากเธอไม่แจ้งความ มันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนอื่นในเม็กซิโก ถ้าหากพวกเขากล้าทำแบบนี้กับประธานาธิบดี มันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงทั่วๆไป
ขณะที่ทางกลุ่มสิทธิสตรีและนักวิจารณ์สตรีนิยมกล่าวว่า เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความหยั่งรากลึกของสังคมชายเป็นใหญ่ในเม็กซิโก ซึ่งผู้ชายเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประธานาธิบดีได้ แม้กระทั่งประธานาธิบดี หากเธอเป็นผู้หญิง
การฆาตกรรมผู้หญิงก็เป็นปัญหาใหญ่ในเม็กซิโกเช่นกัน โดยคาดการณ์ว่าคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพถึง 98% ที่ไม่ได้รับการลงโทษ
🇲🇽 Mexican President Claudia Sheinbaum was sexually assaulted on Tuesday, while interacting with passers-by on the streets of Mexico City. pic.twitter.com/8K2u1XMJyl
— FRANCE 24 English (@France24_en) November 5, 2025
