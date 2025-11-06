“อนุทิน” ตอบแล้ว เรื่องลืมรูดซิปกางเกง ลั่นไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอน
อนุทิน ตอบแล้ว หลังเจอชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นว่าลืมรูดซิปกางเกง ขณะลอยกระทง ลั่นไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอน ทำเอาชาวเน็ตฮา
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เดินเท้าจากตึกไทยคู่ฟ้ามุ่งหน้าสู่คลองผดุงกรุงเกษม บริเวณประตู 8 พร้อมด้วยนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นางศุภมาส อิศรภักดี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ที่บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างรั้วทำเนียบรัฐบาล
อย่างไรก็ตามได้มีชาวเน็ตได้แห่แชร์รูปนายอนุทินยืนถือกระทงกับภริยา โดยชาวเน็ตตาดีสังเกตได้ว่านายกอนุทินลืมรูดซิปกางเกงตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายอนุทิน ได้เข้ามาตอบถึงประเด็นดังกล่าวบนเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ของ อนุวัต เฟื่องทองแดง นักข่าวคนดัง โดยนายอนุทินตอบสั้นๆว่า “ไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอนครับ”
