รู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาตามเสาไฟ เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี
ตำรวจรู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาเสพติดตามเสาไฟ ในจังหวัดภูเก็ต ขอหมายจับ เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนภัยยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นชาวรัสเซียใช้วิธีติด QR โค้ดตามเสาไฟตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เชิงทะเล ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่าที่เกิดเหตุบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนภายในซอยบางเทา 2 หน้าโครงการอันดามันซิตี้ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ตรวจสอบพบแผ่นสติ๊กเกอร์ ปรากฏตัวอักษรภาษาอังกฤษ KOKC MET KET LSD MDMA AMF ONT MEF ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อยาเสพติด และมีภาพคิวอาร์โค้ดปรากฏติดอยู่ที่เสาไฟฟ้า
เมื่อทดลองสแกนเข้าไปพบว่าเป็นหน้าเว็ปไซต์ THAIHUB.TOP ซึ่งกำหนดให้ต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจึงจะเข้าไปได้ โดยมีให้เลือกทั้งภาษารัสเซียและอังกฤษ จากนั้นจึงได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม พบเห็นว่าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 68 เวลาประมาณ 14.15 น. ผู้ที่ติดสติ๊กเกอร์โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว ทราบชื่อภายหลังคือ นายเซเมียน กัสพายาน (MR.SEMEN KASPARIAN) อายุ 27 ปี สัญชาติรัสเซีย
โดยใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเอดีวี 160 สีดำ หมายเลขทะเบรียน 1กอ 8416 ภูเก็ต เป็นยานพาหนะ ตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่เช่ามาจากร้านเช่ารถชื่อ Cool Rental ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และผู้ให้เช่ารถยืนยันว่าผู้ที่ติดสติกเกอร์เป็นบุคคลเดียวกันที่ได้เช่ารถจากทางร้านไป
เจ้าหน้าที่จึงได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐาน เป็นผู้โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต ขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ต ออกหมายจับที่ จ.1041/2568 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย
