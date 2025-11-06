ข่าว

รู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาตามเสาไฟ เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 08:18 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 08:18 น.
50

ตำรวจรู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาเสพติดตามเสาไฟ ในจังหวัดภูเก็ต ขอหมายจับ เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป

นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนภัยยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นชาวรัสเซียใช้วิธีติด QR โค้ดตามเสาไฟตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เชิงทะเล ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่าที่เกิดเหตุบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนภายในซอยบางเทา 2 หน้าโครงการอันดามันซิตี้ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ตรวจสอบพบแผ่นสติ๊กเกอร์ ปรากฏตัวอักษรภาษาอังกฤษ KOKC MET KET LSD MDMA AMF ONT MEF ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อยาเสพติด และมีภาพคิวอาร์โค้ดปรากฏติดอยู่ที่เสาไฟฟ้า

เมื่อทดลองสแกนเข้าไปพบว่าเป็นหน้าเว็ปไซต์ THAIHUB.TOP ซึ่งกำหนดให้ต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจึงจะเข้าไปได้ โดยมีให้เลือกทั้งภาษารัสเซียและอังกฤษ จากนั้นจึงได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม พบเห็นว่าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 68 เวลาประมาณ 14.15 น. ผู้ที่ติดสติ๊กเกอร์โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว ทราบชื่อภายหลังคือ นายเซเมียน กัสพายาน (MR.SEMEN KASPARIAN) อายุ 27 ปี สัญชาติรัสเซีย

โดยใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเอดีวี 160 สีดำ หมายเลขทะเบรียน 1กอ 8416 ภูเก็ต เป็นยานพาหนะ ตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่เช่ามาจากร้านเช่ารถชื่อ Cool Rental ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และผู้ให้เช่ารถยืนยันว่าผู้ที่ติดสติกเกอร์เป็นบุคคลเดียวกันที่ได้เช่ารถจากทางร้านไป

เจ้าหน้าที่จึงได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐาน เป็นผู้โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต ขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ต ออกหมายจับที่ จ.1041/2568 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

รู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาตามเสาไฟ เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี

33 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ กังวล คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่ใช้ถุงยางมากขึ้น ขาดแรงจูงใจป้องกัน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แชร์ “นายกอนุทิน” ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ระหว่างชาเลนจ์ &quot;No Nut November&quot; หมออธิบายซะเห็นภาพ ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ชาเลนจ์ “No Nut November” งดชัก 1 เดือน หมออธิบายซะเห็นภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบลัทธิ &quot;สมสู่ในครอบครัว&quot; 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

พบลัทธิ “สมสู่ในครอบครัว” 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัลลูกค้าสุดชิล หยิบชามบะหมี่-ขวดน้ำ เดินออกจากร้าน ตอนเกิดแผ่นดินไหว ไร้ความตื่นตระหนก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย &quot;ปทุมวัน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย ข่าวต่างประเทศ

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR บันเทิง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 08:18 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 08:18 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ระหว่างชาเลนจ์ &quot;No Nut November&quot; หมออธิบายซะเห็นภาพ

เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ชาเลนจ์ “No Nut November” งดชัก 1 เดือน หมออธิบายซะเห็นภาพ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง

สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
พบลัทธิ &quot;สมสู่ในครอบครัว&quot; 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย

พบลัทธิ “สมสู่ในครอบครัว” 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button