งามไส้! แก๊งรัสเซียเหิม แปะ QR ค้ายาเสพติด ทั่วเกาะภูเก็ต ไม่กลัวกฎหมาย
(5 พ.ย. 2568) นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนภัยยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต
นายเฉลิมพงศ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบพฤติกรรมชาวต่างชาติใช้สติกเกอร์ติด QR Code ตามจุดท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต
สติกเกอร์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายซื้อขายยาเสพติดผ่านระบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มก่อน การซื้อขายใช้วิธีโอนเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) จากนั้นผู้ขายจะส่งพิกัด (Location) เพื่อนัดรับของในพื้นที่ต่าง ๆ
นี่คือรูปแบบใหม่ของการค้ายาเสพติดที่พยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กำลังแพร่ระบาดในภูเก็ตอย่างน่ากังวล
ส.ส. ภูเก็ต จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และฝ่ายความมั่นคง เร่งตรวจสอบ เสาะหาต้นตอ ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง ก่อนที่ปัญหานี้จะบานปลาย เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
“ภูเก็ตต้องปลอดยาเสพติด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน” นายเฉลิมพงศ์ กล่าว
ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวไทยเกอร์ ลองตรวจสอบเว็บไซต์ที่แปะใน QR พบว่า เป็นเว็บไซต์ตั้งชื่อว่า thaihub.top เป็นภาษารัสเซีย คาดว่าคนทำน่าจะเป็นคนรัสเซีย ในนั้นมีการขายยาเสพติดอย่างโจ่งแจ้ง ทั้งยาเค ยาอี เมเฟโดรน ล่าสุด เพจ Drama-addict แจ้งว่าระบาดมาถึงกรุงเทพแล้ว
