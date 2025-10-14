รวบ 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน เสียงดัง-เล่นยาฉลองยุติสงคราม
ตำรวจรวบตัว 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน ถูกร้องเรียนว่าเสียงดัง ขณะตรวจสอบพบเล่นยาด้วย สารภาพเสพฉลองยุติสงคราม
พ.ต.ท. วินิจ บุญชิต สารวัตรสถานีท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3 และ นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นำเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ลงพื้นที่ตรวจสอบตามคำร้องเรียนของชาวฝรั่งเศสว่า วิลล่าซึ่งอยู่ติดกันได้เปิดเพลงและจัดงานปาร์ตี้ส่งเสียงดังรบกวน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ แม้จะตักเตือนแล้วแต่ก็ยังไม่หยุด
เมื่อไปถึงพบชาวต่างชาติ 4 ราย ได้แก่ นายดานีล ,นายดาวิด ,นายเคเฟีย และ นายกาย ทั้งหมดสัญชาติ อิสราเอล อายุระหว่าง 26-27 ปี เจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัว เพื่อขอตรวจสอบเอกสาร และตักเตือน
แต่ขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นพิรุธ ก่อนพบของกลางยาเสพติดวางอยู่บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ โคเคน ชนิดผงสีขาว น้ำหนักรวม 0.59 กรัม และ ยาอี ชนิดผงสีชมพู น้ำหนักรวม 1.37 กรัม บรรจุอยู่ในกระเป๋าเงิน
ผู้ต้องหาทั้งหมดอ้างว่าพวกตนเป็นทหารอิสราเอลที่อยู่ในระหว่างลาพักผ่อน รับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของพวกตน ที่ร่วมกันซื้อมาจากเพื่อนชาวอิสราเอล ไม่ทราบชื่อสกุล เพื่อนำมาเสพในงานปาร์ตี้ฉลองการประกาศยุติสงคราม มีชาวอิสราเอลเข้าร่วมประมาณ 10-15 คน
โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงนั้น มีนักท่องเที่ยวมาโวยวายเรื่องเสี่ยงดัง ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงนอนไม่หลับ พวกเพื่อนๆ จึงทยอยกันกลับที่พัก คงเหลือพวกตน 4 คน ปาร์ตี้ต่อ นั่งคุย และเสพยาเสพติดที่สั่งมา
จากนั้น เจ้าหน้าที่นำชาวอิสราเอลทั้ง 4 ราย ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลการตรวจพบว่า นายดานีล และนายเคเฟีย ผลเป็นบวก พบสารเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า/ไอซ์) และสารโคเคน ส่วนนายดาวิด อิทซิก และนายกาย ผลเป็นบวก พบสารโคเคน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาชาวอิสราเอลทั้ง 4 ราย ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) และประเภท 2 (โคเคน) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย” พร้อมแจ้งข้อหา “เสพยาเสพติด” ตามผลตรวจสารเสพติดที่พบ ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
