ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 16:21 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 16:26 น.
85
ภาพจาก : FB/Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่

เบ๊น อาปาเช่ แคปแฉ ชาวเน็ตใช้โหมดนิรนามด่าแรง “อาม่าลงนรก แสงมึxหมดเลย” แอดมินทนไม่ไหวเปิดชื่อให้ ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ขอโทษ “เล่นแรงไปจริง”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เบ๊น อาปาเช่ (benz Apache) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากถูกเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งคอมเมนต์พาดพิงถึง “อาม่า” ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง

เบ๊น อาปาเช่ ได้แชร์ภาพแคปหน้าจอข้อความจากชาวเน็ตรายหนึ่ง ซึ่งใช้โหมดไม่ระบุตัวตนในกลุ่มเฟซบุ๊ก พิมพ์ข้อความว่า “Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่ แบร่ๆๆ” และคอมเมนต์ต่อว่า “ตั้งแต่อาม่ามึxลงนรกไป แสงมึxหมดเลยหวะ”

ภาพแคปหน้าจอแสดงข้อความด่าจากชาวเน็ตที่ไม่ระบุตัวตน
ภาพจาก : FB/Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่

เบ๊น อาปาเช่ ระบุข้อความว่า เขารับได้หากจะด่าตัวเขา แต่รับไม่ได้ที่มาพาดพิงถึงอาม่าที่จากไปหลายปีแล้ว

“ด่าอะไรผมก็ไม่เคยโกรธ แต่อาม่าจากไปหลายปีแล้วผมไม่รู้ว่าอาม่าไปทำอะไรคุณแจ็คถึงต้องพิมพ์แบบนี้ คุณคอมเม้นเอามันส์โดยคิดว่าไม่มีใครรู้ แอดมินเค้ายังทนไม่ไหวกดเปิดชื่อให้ผมดู ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงเม้นแบบนี้”

เบ๊น อาปาเช่ แสดงความไม่พอใจที่มีการพาดพิงถึงอาม่าที่ล่วงลับ
ภาพจาก : FB/Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่

ต่อมา ผู้กระทำผิดคนดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์ยอมรับผิดและกล่าวขอโทษ โดยระบุว่า

“ชาวปด ใจเย็นๆก่อนนะ กูเล่นแรงไปจริง ยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว และต้องขอโทษจากใจจริง ตอนแซวไม่ได้คิดว่าจะ sensitive ขนาดนี้เพราะเล่นแค่ในกลุ่มนี้… โอเคตอนเม้นกูอาจจะสนุกมือเกินไป โลกอินเตอร์เน็ต พวกมึงก็รู้ มีขาวมีดำ ซึ่ง กูใช้ anonymous เล่นไปแบบไม่ได้สนใจความรู้สึกใคร… กุผิดจริง ยอมรับ”

ชาวเน็ตที่โพสต์ด่ารับผิดและขอโทษเบ๊น อาปาเช่ ผ่านโซเชียลมีเดีย
ภาพจาก : FB/Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่

ผู้กระทำผิดยังระบุอีกว่า มีบางคนลามปามส่งอีเมลไปหาเขา และเขากำลังพยายามติดต่อ เบ๊น อาปาเช่ เพื่อขอโทษเป็นการส่วนตัว “ผมขอโทษด้วยที่เล่นแรงเกินไป ลามปามไปมาก”

ทางด้านเพจ “Drama-addict” ก็ได้ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลเสริมในกรณีนี้ โดยเป็นการเตือนสติชาวเน็ตที่คิดว่าโหมดไม่ระบุตัวตนจะช่วยปกปิดตัวตนได้

“เรื่องน่ารู้ ต่อให้โพสต์แบบไม่เปิดเผยชื่อในกลุ่ม แต่แอดมินเค้ารู้หมดว่าใครเป็นคนโพสต์ และแอดมินสามารถเอาข้อมูลไปส่งให้คนที่ได้รับผลกระทบจากคอมเม้นต์นั้นได้นะครับ”

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

เบ๊น อาปาเช่ ย้ำว่าการใช้โหมดนิรนามไม่สามารถปกปิดตัวตนได้
ภาพจาก : FB/Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่, FB/Drama-addict

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

2 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

32 นาที ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โบว์ ณัฏฐา&#039; ฟาด &#039;ณวัฒน์&#039; หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ ข่าว

‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคนละครึ่งพลัสในบุรีรัมย์ถูกปรับ 1,000 บาท เนื่องจากขายสินค้าราคาไม่ตรงป้าย ข่าว

ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ทลายเครือข่าย &quot;ปรินซ์ กรุ๊ป&quot; อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ทลายเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
669 ชุมพรโพสต์เตือนถูกโทรป่วนหัวเราะเยาะ ข่าว

รุมจวก คนโทรป่วน 1669 แจ้งเหตุเท็จกลางดึก หัวเราะใส่-ตัดสายหนี จี้หาคนผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ผงะ! ส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด โชว์หน้าบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย ข่าว

ไรเดอร์ผงะ! ขับส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด ต่อหน้าชาวบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ &quot;ว่างแล้ว&quot; บันเทิง

ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ “ว่างแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จำคุกตลอดชีวิต เจ้าของรีสอร์ตสกีตุรกี เพลิงไหม้คร่า 78 ศพ ช่วงต้นปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังใน จังหวัดสุพรรณบุรี จุดดราม่า โพสต์ภาพเด็กปาโป่งงานวัด ถามเหมาะสม? ทัวร์ลงสนั่น แม่เด็กโผล่แจง &quot;เพิ่งเลิกเรียนพิเศษ พาลูกคลายเครียด&quot; ข่าว

ทัวร์ลง! เพจดังสุพรรณบุรี ถาม “ชุดนักเรียน” ปาลูกโป่งงานวัด เหมาะสมไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เชย์นิส&quot; ถึงกับรับไม่ได้ นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี บันเทิง

“เชย์นิส” แสดงจุดยืน รับไม่ได้นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 16:21 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 16:26 น.
85
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button