เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว
เบ๊น อาปาเช่ แคปแฉ ชาวเน็ตใช้โหมดนิรนามด่าแรง “อาม่าลงนรก แสงมึxหมดเลย” แอดมินทนไม่ไหวเปิดชื่อให้ ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ขอโทษ “เล่นแรงไปจริง”
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เบ๊น อาปาเช่ (benz Apache) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากถูกเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งคอมเมนต์พาดพิงถึง “อาม่า” ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
เบ๊น อาปาเช่ ได้แชร์ภาพแคปหน้าจอข้อความจากชาวเน็ตรายหนึ่ง ซึ่งใช้โหมดไม่ระบุตัวตนในกลุ่มเฟซบุ๊ก พิมพ์ข้อความว่า “Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่ แบร่ๆๆ” และคอมเมนต์ต่อว่า “ตั้งแต่อาม่ามึxลงนรกไป แสงมึxหมดเลยหวะ”
เบ๊น อาปาเช่ ระบุข้อความว่า เขารับได้หากจะด่าตัวเขา แต่รับไม่ได้ที่มาพาดพิงถึงอาม่าที่จากไปหลายปีแล้ว
“ด่าอะไรผมก็ไม่เคยโกรธ แต่อาม่าจากไปหลายปีแล้วผมไม่รู้ว่าอาม่าไปทำอะไรคุณแจ็คถึงต้องพิมพ์แบบนี้ คุณคอมเม้นเอามันส์โดยคิดว่าไม่มีใครรู้ แอดมินเค้ายังทนไม่ไหวกดเปิดชื่อให้ผมดู ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงเม้นแบบนี้”
ต่อมา ผู้กระทำผิดคนดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์ยอมรับผิดและกล่าวขอโทษ โดยระบุว่า
“ชาวปด ใจเย็นๆก่อนนะ กูเล่นแรงไปจริง ยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว และต้องขอโทษจากใจจริง ตอนแซวไม่ได้คิดว่าจะ sensitive ขนาดนี้เพราะเล่นแค่ในกลุ่มนี้… โอเคตอนเม้นกูอาจจะสนุกมือเกินไป โลกอินเตอร์เน็ต พวกมึงก็รู้ มีขาวมีดำ ซึ่ง กูใช้ anonymous เล่นไปแบบไม่ได้สนใจความรู้สึกใคร… กุผิดจริง ยอมรับ”
ผู้กระทำผิดยังระบุอีกว่า มีบางคนลามปามส่งอีเมลไปหาเขา และเขากำลังพยายามติดต่อ เบ๊น อาปาเช่ เพื่อขอโทษเป็นการส่วนตัว “ผมขอโทษด้วยที่เล่นแรงเกินไป ลามปามไปมาก”
ทางด้านเพจ “Drama-addict” ก็ได้ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลเสริมในกรณีนี้ โดยเป็นการเตือนสติชาวเน็ตที่คิดว่าโหมดไม่ระบุตัวตนจะช่วยปกปิดตัวตนได้
“เรื่องน่ารู้ ต่อให้โพสต์แบบไม่เปิดเผยชื่อในกลุ่ม แต่แอดมินเค้ารู้หมดว่าใครเป็นคนโพสต์ และแอดมินสามารถเอาข้อมูลไปส่งให้คนที่ได้รับผลกระทบจากคอมเม้นต์นั้นได้นะครับ”
