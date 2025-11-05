ข่าว

รุมจวก คนโทรป่วน 1669 แจ้งเหตุเท็จกลางดึก หัวเราะใส่-ตัดสายหนี จี้หาคนผิด

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 16:04 น.
669 ชุมพรโพสต์เตือนถูกโทรป่วนหัวเราะเยาะ

วุ่นทั้งศูนย์ 1669! อบจ.ชุมพร เตือนภัยเบอร์ปริศนา โทรแจ้งอุบัติเหตุหลอกกลางดึก หัวเราะสนุกสนาน ทำรถพยาบาลวิ่งวุ่น ชาวเน็ตจี้ลงโทษหนัก

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.ชุมพร เปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ปริศนา โทรเข้าหลายครั้งและแจ้งเหตุเท็จ รถกระบะชนจักรยานยนต์ในพื้นที่ทุ่งตะโก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องระดมทีมเสริมช่วงวันหยุด ทำเสียสิทธิ์ผู้ป่วยจริง วอนผู้ปกครองอบรมสั่งสอนลูกหลาน ชาวเน็ตเรียกร้อง กสทช. และตำรวจ ดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2568) เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.ชุมพร ออกมาโพสต์ข้อความเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแจ้งเหตุหลอกช่วงกลางดึก ระบุว่า “หมายเลขโทรศัพท์ 0xxxxxxxxx ก่อนหน้า หมายเลขนี้มีการโทรเข้ามา 1669 หลายสาย และตัดสายทิ้งไป ล่าสุด เวลา 01.08 น. ได้โทรเข้ามาอีกครั้ง และแจ้งเหตุอุบัติเหตุ รถกระบะชนจักรยานยนต์ บาดเจ็บทั้ง 3 รายและไม่รู้สึกตัว ในพื้นที่ทุ่งตะโก

ทางศูนย์ประสานไปยัง รพ.ทุ่งตะโกให้ออกรับ และทางรพ.ทุ่งตะโกได้โทรตามทีม ที่เป็นเวรวันหยุด มารอเพื่อช่วยเหลือ เนื่องจากเวรพลัดดึก มีเจ้าหน้าที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ แต่กลับกลายเป็นว่าการแจ้งเหตุครั้งนี้เป็นการแจ้งเหตุหลอก รถพยาบาลวนรถหาที่เกิดเหตุ ไม่พบเหตุ

ทางศูนย์ฯ ได้มีการโทรกลับไป มีการหัวเราะสนุกสนาน และปิดเครื่องโทรศัพท์ไปไม่สามารถติดต่อได้ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง หากท่านใดผ่านมาเจอโพสต์นี้แล้วเป็นลูกหลานท่านรบกวนอบรมสั่งสอน และตักเตือนด้วยนะคะ

การกระทำของท่านในครั้งนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายและเสียสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยและต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ ขอบคุณค่ะ”

กู้ชีพ 1669 เตือนคนโทรป่วน
ภาพจาก Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.ชุมพร

หลังเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน มองว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม และไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการทางกฎหมาย เช่น “กสทช. ตรวจสอบชื่อคนจดทะเบียนแล้วดำเนินการทางกฎหมายหน่อยค่ะ”, “แจ้งความเถอะ ทำขนาดนี้ที่บ้านคงไม่มีปัญญาจะอบรมสั่งสอนแล้ว” และ “แนะนำให้ดำเนินคดีค่ะ หาเงินซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตคนอื่นมาเพิ่มดีกว่า”

นอกจากนี้ มีชาวเน็ตมีสอบถามว่าสามารถแจ้งข้อหาและจับปรับได้หรือไม่ มีผู้เข้ามาตอบคำถามดังกล่าว โดยระบุว่า “จำ 1 เดือน ปรับ 1 หมื่น หรือ ทั้งจำทั้งปรับ”

ชาวเน็ตเดือด คนโทรป่วนกู้ชีพ
ภาพจาก Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.ชุมพร

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

