นักร้อง AF7 งานเข้า! เจ้าของโรงงานแฉ สั่งซองก๋วยเตี๋ยว 1 ล้านซองไม่จ่ายเงิน เสียหายพุ่ง 50 ล้าน
เจ้าของโรงงานบรรจุภัณฑ์นครปฐมเข้าร้องทุกข์ หลังอดีตนักร้องดัง AF-7 และภรรยา สั่งผลิตซองก๋วยเตี๋ยวแล้วเบี้ยวเงิน พบเหยื่อโผล่อีก คาดมูลค่ารวมแตะ 50 ล้านบาท
สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานว่า ได้มีนักธุรกิจเจ้าของโรงงานบรรจุภัณฑ์ใน จ.นครปฐม เข้าร้องเรียนและเตรียมดำเนินคดีกับอดีตนักร้องชายจากเวที AF7 และภรรยา ซึ่งปัจจุบันทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ดัง
ผู้ร้องเรียนอ้างว่า นักร้องดังสั่งผลิตซองบรรจุภัณฑ์จำนวนมาก แต่กลับเบี้ยวชำระเงิน ทั้งที่โรงงานพบว่ามีการนำซองดังกล่าวไปใช้บรรจุสินค้าและวางขายจริงในท้องตลาดแล้ว
ขณะนี้ มีผู้เสียหายรายอื่นทยอยติดต่อเข้ามาเพิ่มเติม คาดว่ามูลค่าความเสียหายรวมในคดีนี้อาจพุ่งสูงถึง 50 ล้านบาท
ผู้ร้องเรียน ระบุว่า คู่สามีภรรยาคู่นี้ได้สั่งผลิตซองจำนวน 1 ล้านซอง เมื่อโรงงานส่งมอบสินค้าไปแล้วประมาณ 1.1 แสนซอง คู่กรณีกลับอ้างปัญหาเรื่องการส่งของเกินล็อต และไม่ยอมชำระเงิน
นอกจากนี้ ยังมีการนำใบสั่งซื้อ (PO) จากตัวแทนจำหน่าย มาแสดงต่อโรงงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการสั่งผลิต
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ทนายความได้พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ สภ.โพธิ์แก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม
ทนายความเปิดเผยว่า เริ่มมีเหยื่อรายอื่นทยอยแสดงตัว อย่างน้อย 2 ราย ซึ่งสูญเสียเงินหลักล้านถึงหลักสิบล้านบาท โดยหนึ่งในผู้เสียหาย ระบุว่า ตนเสียหายกว่า 12 ล้านบาท จากการถูกชักชวนให้ลงทุน โดยคู่กรณีอ้างว่าจะขยายตลาดไปต่างประเทศ
ภาพรวมความเสียหายเบื้องต้นจึงประเมินว่า ไม่น่าต่ำกว่า 20–50 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ผู้เสียหายเริ่มเห็นรูปแบบการหลอกลวงของคู่กรณี คือ การใช้ซองที่สั่งผลิตจากโรงงาน ไปเป็นหลักฐานยืนยันกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อเร่งคำสั่งซื้อ จากนั้นก็อ้างสภาพคล่องธุรกิจเพื่อขอหมุนเงิน ทำให้เกิดความเสียหายทั้งฝั่งโรงงานและตัวแทนจำหน่าย
เบื้องต้น ทนายความระบุว่า พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่าย “ฉ้อโกง” และกำลังรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อพนักงานสอบสวนต่อไป
