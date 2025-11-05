ไรเดอร์ผงะ! ขับส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด ต่อหน้าชาวบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย
ผงะ! เจ้าของบ้านฆ่าสุนัขและกินสด ๆ ต่อหน้าชาวบ้าน ชาวบ้านผวา เผยทำมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้ายุ่ง ล่าสุดเจ้าตัวอ้าง เนื้ออร่อย
5 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุการณ์ที่บ้านโนนแดง หมู่ 8 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เมื่อไรเดอร์ส่งของรายหนึ่งได้เดินทางไปส่งของที่บ้านหลังดังกล่าว และได้พบกับภาพที่ไม่คาดคิด โดยไรเดอร์รายนี้ได้พบกับชายเจ้าของบ้าน ลงมือฆ่าสุนัขและกินเนื้อสุนัขแบบสด ๆ โดยทำการต่อหน้าชาวบ้านที่ผ่านไปมาอย่างไม่สะทกสะท้าน
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบบริเวณบ้านหลังดังกล่าวมีร่องรอยการชำแหละสุนัขจริง จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ต่างให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามปราม เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตราย เพราะชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าหวาดกลัว
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึงสาเหตุกับชายเจ้าของบ้าน ก็ได้รับคำตอบเพียงว่าเนื้อสุนัขอร่อย ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเรื่องและได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
