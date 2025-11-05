สยอง! ขยะติดเชื้อลอยปนน้ำท่วม ซอยประชานิเวศน์ 3 วอนคลินิกรับผิดชอบ
เพจ Drama-addict แชร์ภาพน่ากลัวจากกลุ่ม ที่นี่ประชานิเวศน์3 พบขยะติดเชื้อ ทั้งหลอดบรรจุเลือด เข็มฉีดยา ลอยในน้ำท่วมซอย 25 จี้คลินิกรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ว่า “สยองเลย” พร้อมกับแชร์โพสต์จากกลุ่มเฟซบุ๊ก 🇹🇭ที่นี่ประชานิเวศน์3🇹🇭 ซึ่งเป็นการเตือนภัยร้ายแรงที่พบในพื้นที่น้ำท่วม
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า “ใครเดินในซอย 25 ระวังขยะติดเชื้อนะคะ”
ในภาพที่แชร์ ปรากฏเป็นขยะทางการแพทย์ ทั้ง หลอดที่มีบรรจุเลือด และเข็มฉีดยา ลอยปะปนอยู่ในน้ำท่วมขังภายในซอย สร้างความน่าหวาดกลัวให้กับผู้ที่ต้องสัญจรผ่านไปมา
ผู้โพสต์ระบุว่า ได้โทรศัพท์แจ้งเทศบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเทศบาลรับเรื่องและจะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บ
อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์ยังได้ฝากข้อความถึงคลินิกในพื้นที่ว่า “คลินิกใดใด เห็นโพสต์ คิดว่าเป็นของตัวเองจะมาเก็บก่อนก็ได้นะคะ / หรือคลินิกอื่นมีจิตอาสามีวิธีจัดการเก็บที่ดีจะมาเก็บก็ได้ค่าาา” เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อขยะอันตรายที่หลุดออกมา
