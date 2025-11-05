ข่าว

ชวนดู Super Full Moon คืนนี้ ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในปี งามคู่คืนลอยกระทง

เช็กเวลาดู Super Full Moon ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในปี 2025

คืนลอยกระทง 5 พ.ย. นี้ เตรียมชม ‘ซูเปอร์ฟูลมูน’ ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ชวนประชาชนดูฟรี 5 จุดทั่วประเทศ ตั้งแต่ 18:00 – 22:00 น.

ข่าวดีสำหรับนักดูดาวและผู้ที่ตั้งใจไปลอยกระทงในค่ำคืนนี้ 5 พฤศจิกายน 2568 ตรงกับคืนลอยกระทงของไทยจะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงที่โคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีนี้

ทุกท่านสามารถสังเกตซูเปอร์ฟูลมูนได้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17:30 น. เป็นต้นไป คืนนี้ดวงจันทร์จะมีระยะห่างจากโลกประมาณ 356,966 กิโลเมตร ซึ่งดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเพียงเล็กน้อย และสว่างเด่นสามารถชมความงามได้ตลอดทั้งคืน

ปกติแล้วดวงจันทร์ใช้เวลาโคจรรอบโลกประมาณ 1 เดือน และมีรูปแบบการโคจรเป็นวงรี ส่งผลให้ในแต่ละเดือนดวงจันทร์จะมีตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตร และตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 406,000 กิโลเมตร การที่คนบนโลกสังเกตเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าปกตินั้นเป็นเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์

ชวนชม Super Full Moon ฟรี 5 จุดหลักทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) เตรียมตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ในคืนลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 18:00 – 22:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ จุดสังเกตการณ์หลัก 5 แห่ง ได้แก่

  • อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา, ขอนแก่น, นครราชสีมา และ สงขลา

ทั้งนี้ NARIT ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม ขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรม แต่งกายในชุดโทนสีสุภาพ มาร่วมงาน พร้อมทั้งจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ภาพจำลองวงโคจรของดวงจันทร์
ภาพจาก Facebook : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ข้อมูลจาก : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

