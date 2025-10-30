โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี
โผล่เพิ่มต่อเนื่อง เพจดังแฉ เจอคนโพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เต็มจำนวน ราคา 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารเมืองปราการ V2 โพสต์ภาพที่แคปหน้าจอมาจากโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ประกาศขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ทั้งที่เพิ่งผ่านวันใช้จ่ายตามสิทธิ์มาแค่วันเดียว โพสต์ขายสิทธิ์ระบุว่า “ขาย สิทธิ์คนละครึ่ง ยังไม่ได้ใช้ 2,000 บาท 1 สิทธิ์ พิกัด สมุทรปราการ ปากน้ำ มีตัวตน ชนมือได้ ขาย 1,600”
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่อาจกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากการนำสิทธิในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงขอเตือนว่า ห้ามนำสิทธิดังกล่าวไปขายต่อให้กับบุคคลอื่น หรือใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อ-ขายสินค้าจริง เนื่องจากเข้าข่ายความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อาจถูกระงับสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐ และยังต้องชดใช้คืนเงินให้รัฐอีกด้วย
อ้างอิงจาก : FB ข่าวสารเมืองปราการ V2
