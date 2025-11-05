พ่อพิมรี่พาย รถชนท้ายกระบะตู้ทึบ รถบิ๊กไบก์ขาด 2 ท่อน อาการล่าสุด
ส่งกำลังใจ พิมรี่พาย แจ้งข่าว คุณพ่อ ประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถกระบะตู้ทึบ รถบิ๊กไบก์คู่ใจขาด 2 ท่อน เผยอาการล่าสุดหลังเข้ารับการผ่าตัด ตรวจเจอโรคเพิ่ม 2 โรค
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 หน้าเพจเฟซบุ๊ก Pimrypie – พิมรี่พาย แจ้งข่าวช็อก คุณพ่อประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงขณะออกทริปกับกลุ่มบิ๊กไบก์ ทำให้รถบิ๊กไบก์ของพ่อพิมรี่พายขาด 2 ท่อน นอกจากนั้นยังได้อัปเดตอาการล่าสุดของคุณพ่อหลังได้เข้ารับการผ่าตัด ผ่านพ้นไปด้วยดี แต่คุณหมอตรวจเจอโรคเซอร์ไพรส์อีก 2-3 โรค
“คุณพ่อของพิมประสบอุบัติเหตุ ตอนนี้ท่านได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยดี และมีโรคเซอร์ไพรส์ 2-3 โรค ขอบคุณทุก ๆ คนและทุก ๆ อย่าง ที่ทำให้คุณพ่อรอดชีวิตนะคะ”
หลังจากแจ้งข่าวคุณพ่อประสบอุบัติเหตุได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้ง พิมรี่พาย และคุณพ่อกันอย่างเนืองแน่น
อ้างอิงจาก : FB Pimrypie – พิมรี่พาย
