SHEIN สั่งแบน Sex Doll ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสพบ ตุ๊กตายางอุ้มหมี ลักษณะคล้ายเด็ก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 14:24 น.
64
ซีอีโอ SHEIN ประกาศแบนการขาย ตุ๊กตายาง ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสเปิดเผยการสอบสวนพบว่า มีตุ๊กตายางลักษณะคล้ายเด็ก ซึ่งอาจเข้าข่ายอนาจาร

บริษัท Shein (ชีอิน) ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซด้านแฟชั่น ประกาศว่าจะระงับกาารผลิตภัณฑ์ประเภทตุ๊กตายาง หรือ sex doll ทั่วโลก หลังจากถูกทางการฝรั่งเศสประณามอย่างหนัก และเปิดการสอบสวนกรณีที่แพลตฟอร์มปล่อยให้มีการจำหน่ายตุ๊กตาบางตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายเด็ก

โดยทางบริษัทได้ยืนยันว่าคำสั่งระงับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วโลก โดยการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ Shein มีกำหนดจะเปิดร้านค้าในรูปแบบ pop-up store แห่งแรกในกรุงปารีส

จากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานอัยการปารีสได้เริ่มการสอบสวน Shein และผู้ค้าปลีกออนไลน์รายอื่น ๆ หลังจากที่หน่วยงานต่อต้านการฉ้อโกงของฝรั่งเศสรายงานเมื่อวันเสาร์ว่า Shein กำลังจำหน่ายตุ๊กตาที่มีลักษณะคล้ายเด็ก ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเข้าข่ายอนาจาร

ผู้ประท้วงถือรูปตุ๊กตายางเด็กอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า BHV Marais
ผู้ประท้วงถือรูปตุ๊กตายางเด็กอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า BHV Marais ในกรุงปารีส วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่ง Shein มีกำหนดเปิดร้านค้าถาวรแห่งแรกในโลก (AP Photo/Nicolas Garriga)

สื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสได้เผยแพร่ภาพตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ขายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมีความสูงประมาณ 80 ซม. และกำลังอุ้มตุ๊กตาหมี ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมาก จนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสประกาศขู่ว่าจะระงับบริษัทออกจากประเทศ หากยังคงจำหน่ายตุ๊กตาลักษณะดังกล่าว

ด้าน Shein ได้ดำเนินการถอนสินค้าออกจากแพลตฟอร์มและเริ่มการสอบสวนภายในทันที ก่อนจะประกาศระงับตุ๊กตายางทั้งหมดในเวลาต่อมา นายโดนัลด์ ถัง ซีอีโอของ Shein กล่าวว่า “แม้สินค้าเหล่านี้จะมาจากผู้ค้าบุคคลที่สาม แต่ผมขอรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว” นอกจากนี้ Shein ยังประกาศว่าจะจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของคอนเทนต์ทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม

โปสเตอร์โฆษณาของ Shein แขวนอยู่ด้านนอกห้างสรรพสินค้า BHV Marais ในกรุงปารีส เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นที่ที่ Shein มีกำหนดเปิดร้านค้าถาวรแห่งแรกในโลก (AP Photo/Nicolas Garriga)

โดยก่อนหน้านี้ Shein มีกำหนดจะเปิดร้านค้าแห่งแรกของโลกภายในห้างสรรพสินค้า BHV Marais ห้างหรูใจกลางกรุงปารีสในวันพุธที่จะถึงนี้ (5 พ.ย.) ซึ่งเจ้าของห้าง BHV กล่าวว่าการจำหน่ายตุ๊กตาลักษณะคล้ายเด็กนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ แต่ยังคงปกป้องการตัดสินใจที่อนุญาตให้ Shein เข้ามาเปิดร้าน โดยระบุว่า “จะมีเพียงเสื้อผ้าและสินค้าที่ Shein ออกแบบและผลิตเพื่อสำหรับจำหน่ายใน BHV เท่านั้น”

สถานการณ์ของ Shein ณ ขณะนี้กำลังเผชิญการวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกอย่างหนัก ทั้งเรื่องสภาพการจ้างงานในโรงงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2568 นี้ ฝรั่งเศสได้สั่งปรับ Shein ไปแล้วถึง 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 191 ล้านยูโร (ประมาณ 7.1 พันล้านบาท) จากหลายข้อหา และขณะนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปก็กำลังสืบสวน Shein เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่อาจผิดกฎหมายเช่นกัน

ที่มา: The Guardian

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

