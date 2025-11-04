SHEIN สั่งแบน Sex Doll ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสพบ ตุ๊กตายางอุ้มหมี ลักษณะคล้ายเด็ก
ซีอีโอ SHEIN ประกาศแบนการขาย ตุ๊กตายาง ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสเปิดเผยการสอบสวนพบว่า มีตุ๊กตายางลักษณะคล้ายเด็ก ซึ่งอาจเข้าข่ายอนาจาร
บริษัท Shein (ชีอิน) ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซด้านแฟชั่น ประกาศว่าจะระงับกาารผลิตภัณฑ์ประเภทตุ๊กตายาง หรือ sex doll ทั่วโลก หลังจากถูกทางการฝรั่งเศสประณามอย่างหนัก และเปิดการสอบสวนกรณีที่แพลตฟอร์มปล่อยให้มีการจำหน่ายตุ๊กตาบางตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายเด็ก
โดยทางบริษัทได้ยืนยันว่าคำสั่งระงับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วโลก โดยการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ Shein มีกำหนดจะเปิดร้านค้าในรูปแบบ pop-up store แห่งแรกในกรุงปารีส
จากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานอัยการปารีสได้เริ่มการสอบสวน Shein และผู้ค้าปลีกออนไลน์รายอื่น ๆ หลังจากที่หน่วยงานต่อต้านการฉ้อโกงของฝรั่งเศสรายงานเมื่อวันเสาร์ว่า Shein กำลังจำหน่ายตุ๊กตาที่มีลักษณะคล้ายเด็ก ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเข้าข่ายอนาจาร
สื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสได้เผยแพร่ภาพตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ขายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมีความสูงประมาณ 80 ซม. และกำลังอุ้มตุ๊กตาหมี ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมาก จนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสประกาศขู่ว่าจะระงับบริษัทออกจากประเทศ หากยังคงจำหน่ายตุ๊กตาลักษณะดังกล่าว
ด้าน Shein ได้ดำเนินการถอนสินค้าออกจากแพลตฟอร์มและเริ่มการสอบสวนภายในทันที ก่อนจะประกาศระงับตุ๊กตายางทั้งหมดในเวลาต่อมา นายโดนัลด์ ถัง ซีอีโอของ Shein กล่าวว่า “แม้สินค้าเหล่านี้จะมาจากผู้ค้าบุคคลที่สาม แต่ผมขอรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว” นอกจากนี้ Shein ยังประกาศว่าจะจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของคอนเทนต์ทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม
โดยก่อนหน้านี้ Shein มีกำหนดจะเปิดร้านค้าแห่งแรกของโลกภายในห้างสรรพสินค้า BHV Marais ห้างหรูใจกลางกรุงปารีสในวันพุธที่จะถึงนี้ (5 พ.ย.) ซึ่งเจ้าของห้าง BHV กล่าวว่าการจำหน่ายตุ๊กตาลักษณะคล้ายเด็กนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ แต่ยังคงปกป้องการตัดสินใจที่อนุญาตให้ Shein เข้ามาเปิดร้าน โดยระบุว่า “จะมีเพียงเสื้อผ้าและสินค้าที่ Shein ออกแบบและผลิตเพื่อสำหรับจำหน่ายใน BHV เท่านั้น”
สถานการณ์ของ Shein ณ ขณะนี้กำลังเผชิญการวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกอย่างหนัก ทั้งเรื่องสภาพการจ้างงานในโรงงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2568 นี้ ฝรั่งเศสได้สั่งปรับ Shein ไปแล้วถึง 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 191 ล้านยูโร (ประมาณ 7.1 พันล้านบาท) จากหลายข้อหา และขณะนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปก็กำลังสืบสวน Shein เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่อาจผิดกฎหมายเช่นกัน
ที่มา: The Guardian
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อังเคิลวัย 70 ร้องสื่อ ซื้อตุ๊กตายางหวังแก้เหงา โดนหลอกเสียไปครึ่งแสน แขนไม่ได้จับ
- นศ.จีน ตกใจเพื่อนกลับมา ตอนกำลังใช้ตุ๊กตายาง จุดไฟเผาเกือบวอดมหาลัยฯ
- ตำรวจ ถูกสั่งชดใช้เงินแสน หัวเราะเยาะเซ็กซ์ทอย-เคลื่อนย้ายชั้นในหญิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: