ข่าว

ศาลตัดสิน สาวซิ่ง BMW ชน 3 แม่ลูกดับ จำคุก 4 ปี 7 เดือน ไม่รอลงอาญา ปรับ 500 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 11:50 น.
94
คดี BMW ซิ่ง 207 กม./ชม. ชน 3 ศพที่ชุมพร ศาลพิพากษา 9 ปี 2 เดือน จำเลยรับสารภาพ ลดโทษเหลือ 4 ปี 7 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมริบรถของกลาง
ภาพจาก : FB/ทนายแก้ว

คดี BMW ซิ่ง 207 กม./ชม. ชน 3 ศพที่ชุมพร ศาลพิพากษา 9 ปี 2 เดือน จำเลยรับสารภาพ ลดโทษเหลือ 4 ปี 7 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมริบรถของกลาง ปรับ 500 บาท

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์โหนกระแส รายงานความคืบหน้าคดีสะเทือนใจ กรณีหญิงวัย 30 ปี ขับรถยนต์ BMW ชน 3 แม่ลูกเสียชีวิต ที่ จ.ชุมพร ล่าสุด ศาลพิพากษาจำคุก 9 ปี 2 เดือน แต่จำเลยได้รับสารภาพ จึงลดโทษเหลือ จำคุก 4 ปี 7 เดือน โดยโทษจำคุกไม่รอลงอาญา นอกจากนี้ ศาลสั่งปรับ 500 บาท และริบรถยนต์ของกลาง

คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 หญิงคนขับได้ขับรถยนต์ BMW ด้วยความเร็วสูง พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของแม่ลูก 3 คน บริเวณตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขณะที่ผู้เป็นแม่กำลังรับลูกกลับจากเรียนพิเศษ เป็นเหตุให้ทั้ง 3 รายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

จากการตรวจสอบ พบภาพจากโทรศัพท์มือถือของคนขับ แสดงให้เห็นความเร็วที่พุ่งสูงถึง 207 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนที่หญิงคนขับจะหายตัวไปภายหลัง โดยอ้างว่าไปตามหาแมว

ก่อนหน้านี้ ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์เคยรายงานความคืบหน้าคดีแพ่ง โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ “ทนายแก้ว” เปิดเผยว่า จำเลยได้เปลี่ยนคำให้การในชั้นศาลเป็น “รับสารภาพตามฟ้อง”

ในส่วนคดีแพ่ง จำเลยได้ตกลงจะจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนรวม 5.5 ล้านบาท โดยวางเงิน 300,000 บาทที่ศาลในวันดังกล่าว ส่วนอีก 200,000 บาท จะจ่ายในสิ้นเดือนตุลาคม 2568 และที่เหลืออีก 5 ล้านบาท ขอผ่อนชำระภายในระยะเวลา 8 ปี

ศาลจึงได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีอาญามาเป็นวันนี้ (5 พ.ย. 68) และมีคำตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญาดังกล่าว

นอกจากนี้ ทางด้านของเพจ Drama-addict ยังได้โพสต์เสริมเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า

“เคยฟังทนายให้ความรู้ว่า ปรกติคดีขับรถชนคนจนมีผู้เสียชีวิต หากคนขับ ไม่ได้ขับขี่โดยอันตราย ไม่ได้เมาเหล้า ขับซิ่ง หลังชนไม่ได้หลบหนี และยอมรับผิดแต่โดยดี ให้การเยียวยาครอบครัวของผู้ตายจนเป็นที่พึงพอใจ และไม่ติดใจเอาความ ส่วนมากศาลท่านจะใช้ดุลยพินิจ ในการลดโทษ หลาย ๆ คดีที่ผ่านมา ถ้าทำแบบที่ว่ามา ส่วนมากศาลท่านจะให้รอลงอาญา ส่วนคดีนี้ ก็ตามที่เป็นข่าวไปนั่นแหละ ศาลท่านจึงตัดสินเช่นนี้ สมควรแล้ว”

สาวซิ่ง บีเอ็มดับบิว
Drama-addict

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
งามไส้! แก๊งรัสเซีย ค้ายาออนไลน์ แปะ QR Code ทั่วเกาะภูเก็ต ไม่กลัวกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

งามไส้! แก๊งรัสเซียเหิม แปะ QR ค้ายาเสพติด ทั่วเกาะภูเก็ต ไม่กลัวกฎหมาย

24 นาที ที่แล้ว
รอดูเลย &quot;เดอะ มัมมี่ ภาค 4&quot; เตรียมสร้าง ได้พระนางคู่เดิมท่องโลกไอยคุปต์ บันเทิง

รอดูเลย “เดอะ มัมมี่ ภาค 4” เตรียมสร้าง ได้พระนางคู่เดิมท่องโลกไอยคุปต์

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

43 นาที ที่แล้ว
ขยะติดเชื้อลอยปะปนในน้ำท่วมซอยประชานิเวศน์ 3 ทำให้เกิดความน่าหวาดกลัว ข่าว

สยอง! ขยะติดเชื้อลอยปนน้ำท่วม ซอยประชานิเวศน์ 3 วอนคลินิกรับผิดชอบ

44 นาที ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด วันลอยกระทง 2568 งวด 16/11/68 รวมเลขมงคล บอกได้เลยมาแรงแน่ Line News

ส่องเลขเด็ด วันลอยกระทง 2568 งวด 16/11/68 รวมเลขมงคล บอกได้เลยมาแรงแน่

45 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ย้ำรักษาสัญญา ปชน. ยุบสภาตามไทม์ไลน์ ลั่น ขอทำให้ปังสักเรื่องเป็นภาพจำ ข่าวการเมือง

อนุทิน ย้ำรักษาสัญญา ปชน. ยุบสภาตามไทม์ไลน์ ลั่น ขอทำสักเรื่องให้ปังเป็นภาพจำ

47 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

สื่อเฉลยแล้ว นักเตะพรีเมียร์ลีกถูกเอเยนต์ใช้ปืนขู่ยิงกลางถนน ที่แท้เป็นแข้งทีมในลอนดอน

50 นาที ที่แล้ว
สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ดูแล ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์ส บันเทิง

ดราม่าลาม สถานทูตเม็กซิโก ดูแลมิสยูนิเวิร์ส หลังถูกตำหนิ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

58 นาที ที่แล้ว
เครื่องบินสหรัฐตกชนร้านค้าในรัฐเคนตักกี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 7 ศพ ข่าวต่างประเทศ

เผยคลิปวินาทีโศกนาฎกรรม เครื่องบินสหรัฐฯชนร้านค้า ยอดตายพุ่งเป็น 7 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องประวัติ ราอูล โรชา คานตู นักธุรกิจเม็กซิโก เจ้าของร่วม MUO หลังปะทะเดือด ณวัฒน์ ปมสปอนเซอร์พนันออนไลน์-นางงามวอล์กเอาต์ ข่าว

เปิดประวัติ-ทรัพย์สิน ราอูล โรชา คานตู มหาเศรษฐีนักธุรกิจ เจ้าของร่วม มิสยูนิเวิร์ส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด พ่อพิมรี่พาย ประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถกระบะ บิ๊กไบก์ขาด 2 ท่อน บันเทิง

พ่อพิมรี่พาย รถชนท้ายกระบะตู้ทึบ รถบิ๊กไบก์ขาด 2 ท่อน อาการล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดิว อริสรา ลุยฟ้อง เกรียนคีย์บอร์ด ปลอมแชตมือที่สาม ตัดต่อคลิปโยง เป๊ก-ธัญญ่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ประเสริฐ” เผย สส.เพื่อไทย เจอพฤติกรรมยี้ โดนบางพรรคตามจีบซ้ำๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเศส สั่งสอบ 4 แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ หลังเจอขายตุ๊กตายางเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดี BMW ซิ่ง 207 กม./ชม. ชน 3 ศพที่ชุมพร ศาลพิพากษา 9 ปี 2 เดือน จำเลยรับสารภาพ ลดโทษเหลือ 4 ปี 7 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมริบรถของกลาง ข่าว

ศาลตัดสิน สาวซิ่ง BMW ชน 3 แม่ลูกดับ จำคุก 4 ปี 7 เดือน ไม่รอลงอาญา ปรับ 500 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กานต์ วิภากร ยืนกราน! เป๊ก สัณชัย ต้องมีแค่ ธัญญ่า-ลูกสาวเท่านั้น เสก รู้ข่าวถึงกับส่ายหัว บันเทิง

กานต์ วิภากร ยืนกราน! เป๊ก สัณชัย ต้องมีแค่ ธัญญ่า-ลูกสาวเท่านั้น เสก รู้ข่าวถึงกับส่ายหัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ท้า &quot;สส.โตโต้&quot; ถ้าคิดว่าผิด เอาเรื่องได้เลย ลั่น ถ้าจะทุจริตก็ทำได้แต่ไม่ทำ ข่าว

“กัน จอมพลัง” ท้า “สส.โตโต้” ถ้าคิดว่าผิด เอาเรื่องได้เลย ลั่น ถ้าจะทุจริตก็ทำได้แต่ไม่ทำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” มองปราสาทตาควายยังเป็นของไทย ชี้ถ้าใช้กำลังจะเสียหายเยอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติโรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าวเลิกกิจการพฤษภาคม 2569 ข่าว

ประวัติ โรงเรียนดังลาดพร้าว ยุติกิจการถาวร ปิดตำนาน 50 ปี สู้พิษเศรษฐกิจไม่ไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สส.พรรคส้ม” จี้แก้ปัญหาโควตาสลาก จัดตั้งสมาคมม้า หวั่นแหล่งฟอกขาวแห่งใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติวันลอยกระทง 5 พฤศจิกายน 2568 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ขอขมาต่อพระแม่คงคาช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลด้วยกระทงที่ประดับด้วยดอกไม้ ธูปเทียน แล้วนำไปลอยตามแม่น้ำลำธาร ไลฟ์สไตล์

ประวัติ วันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง ขอขมาพระแม่คงคา ตรงกับวันอะไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบกย้ำดูแลทหารกองประจำการอย่างโปร่งใส ชี้แจงหักเบี้ยเลี้ยง/เงินเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย ณภัทร เปิดใจครั้งแรก หลังผ่านมรสุมใหญ่ในชีวิต &quot;แหลกสลาย ไม่เหลือชิ้นดี&quot; บันเทิง

นาย ณภัทร เปิดใจครั้งแรก หลังผ่านมรสุมใหญ่ในชีวิต “แหลกสลาย ไม่เหลือชิ้นดี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบราณเตือน คู่รักลอยกระทง &quot;แยกทาง&quot; เป็นลางไม่ดี อาจต้องเลิกรา พร้อมข้อห้าม ห้ามเก็บเหรียญ-ห้ามกระทงล่ม ระวังเคราะห์กรรมไม่ลอยออกไป ดูดวง

เตือนคู่รัก! ห้ามลอยกระทงแยกทาง โบราณถือเป็นลางไม่ดี เสี่ยงรักล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน 50 ปี โรงเรียนดังย่านลาดพร้าว ประกาศเลิกกิจการ มีผลกลางปี 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 11:50 น.
94
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งามไส้! แก๊งรัสเซีย ค้ายาออนไลน์ แปะ QR Code ทั่วเกาะภูเก็ต ไม่กลัวกฎหมาย

งามไส้! แก๊งรัสเซียเหิม แปะ QR ค้ายาเสพติด ทั่วเกาะภูเก็ต ไม่กลัวกฎหมาย

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
รอดูเลย &quot;เดอะ มัมมี่ ภาค 4&quot; เตรียมสร้าง ได้พระนางคู่เดิมท่องโลกไอยคุปต์

รอดูเลย “เดอะ มัมมี่ ภาค 4” เตรียมสร้าง ได้พระนางคู่เดิมท่องโลกไอยคุปต์

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
ส่องเลขเด็ด วันลอยกระทง 2568 งวด 16/11/68 รวมเลขมงคล บอกได้เลยมาแรงแน่

ส่องเลขเด็ด วันลอยกระทง 2568 งวด 16/11/68 รวมเลขมงคล บอกได้เลยมาแรงแน่

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
อนุทิน ย้ำรักษาสัญญา ปชน. ยุบสภาตามไทม์ไลน์ ลั่น ขอทำให้ปังสักเรื่องเป็นภาพจำ

อนุทิน ย้ำรักษาสัญญา ปชน. ยุบสภาตามไทม์ไลน์ ลั่น ขอทำสักเรื่องให้ปังเป็นภาพจำ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button