ศาลตัดสิน สาวซิ่ง BMW ชน 3 แม่ลูกดับ จำคุก 4 ปี 7 เดือน ไม่รอลงอาญา ปรับ 500 บาท
คดี BMW ซิ่ง 207 กม./ชม. ชน 3 ศพที่ชุมพร ศาลพิพากษา 9 ปี 2 เดือน จำเลยรับสารภาพ ลดโทษเหลือ 4 ปี 7 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมริบรถของกลาง ปรับ 500 บาท
เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์โหนกระแส รายงานความคืบหน้าคดีสะเทือนใจ กรณีหญิงวัย 30 ปี ขับรถยนต์ BMW ชน 3 แม่ลูกเสียชีวิต ที่ จ.ชุมพร ล่าสุด ศาลพิพากษาจำคุก 9 ปี 2 เดือน แต่จำเลยได้รับสารภาพ จึงลดโทษเหลือ จำคุก 4 ปี 7 เดือน โดยโทษจำคุกไม่รอลงอาญา นอกจากนี้ ศาลสั่งปรับ 500 บาท และริบรถยนต์ของกลาง
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 หญิงคนขับได้ขับรถยนต์ BMW ด้วยความเร็วสูง พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของแม่ลูก 3 คน บริเวณตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขณะที่ผู้เป็นแม่กำลังรับลูกกลับจากเรียนพิเศษ เป็นเหตุให้ทั้ง 3 รายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบ พบภาพจากโทรศัพท์มือถือของคนขับ แสดงให้เห็นความเร็วที่พุ่งสูงถึง 207 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนที่หญิงคนขับจะหายตัวไปภายหลัง โดยอ้างว่าไปตามหาแมว
ก่อนหน้านี้ ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์เคยรายงานความคืบหน้าคดีแพ่ง โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ “ทนายแก้ว” เปิดเผยว่า จำเลยได้เปลี่ยนคำให้การในชั้นศาลเป็น “รับสารภาพตามฟ้อง”
ในส่วนคดีแพ่ง จำเลยได้ตกลงจะจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนรวม 5.5 ล้านบาท โดยวางเงิน 300,000 บาทที่ศาลในวันดังกล่าว ส่วนอีก 200,000 บาท จะจ่ายในสิ้นเดือนตุลาคม 2568 และที่เหลืออีก 5 ล้านบาท ขอผ่อนชำระภายในระยะเวลา 8 ปี
ศาลจึงได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีอาญามาเป็นวันนี้ (5 พ.ย. 68) และมีคำตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญาดังกล่าว
นอกจากนี้ ทางด้านของเพจ Drama-addict ยังได้โพสต์เสริมเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า
“เคยฟังทนายให้ความรู้ว่า ปรกติคดีขับรถชนคนจนมีผู้เสียชีวิต หากคนขับ ไม่ได้ขับขี่โดยอันตราย ไม่ได้เมาเหล้า ขับซิ่ง หลังชนไม่ได้หลบหนี และยอมรับผิดแต่โดยดี ให้การเยียวยาครอบครัวของผู้ตายจนเป็นที่พึงพอใจ และไม่ติดใจเอาความ ส่วนมากศาลท่านจะใช้ดุลยพินิจ ในการลดโทษ หลาย ๆ คดีที่ผ่านมา ถ้าทำแบบที่ว่ามา ส่วนมากศาลท่านจะให้รอลงอาญา ส่วนคดีนี้ ก็ตามที่เป็นข่าวไปนั่นแหละ ศาลท่านจึงตัดสินเช่นนี้ สมควรแล้ว”
